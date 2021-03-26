Бакей: «Трек „Кие“ появился в результате знакомства и коллаборации с минским битмейкером Владиславом Шинкевичем (псевдоним — Eplex).

Идея композиции в том, чтобы показать, что можно делать песни в традиционном для западной музыки стиле, но по-своему. Необязательно использовать в текстах нецензурную лексику, истории о девушках и наркотиках. Благодаря этому и получился „западный стиль“, но с белорусским акцентом.

Я слушаю западный хип-хоп: за ним, конечно же, очень интересно наблюдать. Заходит не все, но есть артисты, которые делают своеобразно и со своим стилем. Ты их слушаешь, ими вдохновляешься.

Конечно, ты не берешь такой же бит или переводишь текст песни на русский, — а подмечаешь с профессиональной точки зрения какие‑то моменты для себя. В итоге ты в свой узнаваемый флоу — а я считаю, что он у меня узнаваемый, — добавляешь какие‑то мелкие фишечки. Понятно, что бит, саунд-дизайн, сведение дают определенный выхлоп. Я вдохновляюсь, но не теряю свое лицо. Я остаюсь тем, кто я есть.

Основной посыл в том, что важно доверять себе и продолжать двигаться дальше, несмотря на современные тенденции. Эти тенденции — растяжимое понятие. Есть артисты, которые байтят, копируют [у западных коллег] от музыки до слов, переводят тексты с английского на русский. Ты слушаешь и думаешь: вау, классно, — но для аудитории, которая не слушает западную музыку, не интересуется ей. Это прикольно, но ты понимаешь, что это — переработанный материал, такое уже было. Для меня это дико. Я хочу быть артистом, который делает музыку, которой нет ни у кого. Мне всегда обидно, когда мне кто‑то скидывает нечто в духе „ты похож на того-то“. Я стараюсь всегда делать экспериментальную и узнаваемую музыку. Чтобы включали трек и понимали: да, это Бакич.

Конечно, у молодежи сейчас популярная тематика — трэп, наркотики, секс, легкие девушки, „сучки, деньги“, „я могу убивать“, „я опасный“. Меня эти тенденции немножко расстраивают. Но мы здесь для того, чтобы их разрушать!»