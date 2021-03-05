С 6 по 8 марта пройдет онлайн-фестиваль «Не виновата» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. На нем выступят «СБПЧ», «Комсомольск», Pussy Riot, Cloud Nothings, а также куча других не менее интересных групп. О них рассказывает Лена Кузнецова, соорганизаторка фестиваля и основательница группы «Позоры».

В обновленной версии манифеста мы декларируем три основные цели/задачи проекта: просветительскую, культурную и благотворительную. Эти три вектора развития для нас соразмерны, и развивать их стараемся равномерно. Просветительская — про привлечение внимания ценностно аморфной аудитории к проблеме гендерного насилия, домашнего насилия и пр. Культурная — про децентрализацию сцены, постколониальные движухи и альтернативные способы организации низовых инициатив, которые мы пытаемся устанавливать у себя и продвигать вовне. Благотворительная — собственно, про НКО и кризисные организации, про то, чтобы дать медийную платформу обычно невидимым сотрудницам этих организаций, повышение прозрачности для той же аморфной публики, сбор каких‑то денег на поддержку их деятельности (что в контексте всей этой движухи с иностранными агентами стало еще важнее) и все остальное.

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«Рванина»

Странно писать о такой группе как о малоизвестной, но подписчиков в паблике «ВКонтакте» у них меньше, чем у [«Позоров»], например, почти в два раза. Это абсолютно чудовищная какая‑то ситуация. Я захотела как‑то *********** [выпендриться] и ввернуть что‑то контекстуальное, почитать статьи про них в каких‑нибудь СМИ, ну, знаете, историю русского фемпанка — была найдена одна статья на стороне (удаленная с сайта) и тред Лели Нордик про фемпанк, и все. Горжусь Россией! flowers terror

<a href="https://flowersterror.bandcamp.com/album/i-am-not-a-flower" target="_blank" rel="noopener">я не цветок / I am not a flower by FLOWERS TERROR</a>

Однажды [не последний человек в панк-роке] сказал, что у Лилиан из flowers terror тексты лучше, чем у меня, и не могу сказать, что я не согласна! Мне не все нравится музыкально, считаю, что есть куда дотянуть и сильно не хватает работы со структурой и хуками, но как поток чистой энергии — очень сильно, и хорошо, и красиво. Вся музыка должна быть в той или иной мере такой.

Очень много боли в этом, и мне нравится, когда боль через музыку коммуницируется прямо в агрессию — это такое отбирание права на агрессию у тех, кто сейчас громок, переприсвоение своего страдания.

Этим фемпанк как жанр вообще многим не очень понятен: «**** [Чего] вы орете-то» или что‑то о том, что это не метод борьбы. Но мне кажется, что хватит безопасного и комфортного сообщения о своем селф, давайте все будем орать снова и забудем о красоте, и нотах, и всем остальном. «Испанский Стыд»

Группа из Ярославля, подписаны на Bastard Boogie Tunes (лейбл участников «Барто». — Прим. ред.). Было круто поначалу — очень горячо и панково, сейчас как будто пересели на попсовые рельсы и Катю Шилоносову (которую не люблю, и всю эту пост-жанна-агузарова-экзотизацию женскости не люблю). Музыкально очень хорошо, по текстам куча вопросов. Жду, когда петь «безликие дни — как проститутки в ночи» или вворачивать какие‑то шутки про пассивов в тексты станет не очень корректно. «Отхода» Немного дарквейв из «Ионотеки», но бас качает, чем‑то напоминает «Штадт».

Можно прыгать голым в заброшке со второго этажа, мне больше ничего от музыки в принципе и не хочется.

Люблю такую томную эстетизацию. Недостаток: если посуду мыть под эту музыку, то ничего не понятно.

Post-dukes

Мне очень нравится то, что мы как музыкальный фестиваль стараемся топить за децентрализацию сцены и находим в лайнапе место для очень локальных явлений наряду со звездами типа «СБПЧ» и Cloud Nothings. Онлайн-формат, конечно, дает этому нереальный буст, он очень хорош этим. Конкретно эта банда из Удмуртии активно использует мотивы из музыки финно-угорских народов. Под прямую бочку и танцевальный бас, но все равно! Я ни разу не была в «Мутаборе». В «Мутаборе» — в деколониальном секс-позитив-ЛГБТ-«Мутаборе» — моей мечты играет такая музыка. Мы как будто очень мало обращаем внимания на то, что крутого есть у малых народов России, и очень приятно быть причастной к процессу приоткрытия какой‑то вот этой завесы.