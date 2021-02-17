Альбом Mirèle «Пишу и стираю» — одна из самых симпатичных и нежных пластинок на русском в 2020 году. «Афиша Daily» представляет клип (тоже очень красивый!) на заглавную песню альбома — с комментариями самой певицы.

О песне

— Я написала эту песню в два разных, но сложных жизненных момента. Припев сочинился в начале карантина — именно тогда я начала свой путь как саундпродюссер, а также переживала многие внутренние изменения.

Куплеты абсолютно прозрачные: «Не могу быть с тобою ближе, на кону три наших жизни медленно плавят сны». Это о моем последнем, достаточно болезненном расставании после очередных тайных отношений, от которых я долгое время отходила. Честно, искренне хочется закончить с драмой и писать уже песни не про парней и себя в роли жертвы.

О клипе

— «Пишу и стираю» — это изысканная борьба рассудка с сомнениями. Красивая боль.

Это мой первый клип, в идею и создание которого я особо не вмешивалась, и мне это даже очень понравилось. Но это случилось только потому, что я доверяю Саше Гущину и его команде ogon.me — наикрутейшие ребята. Главной целью было передать настроение композиции именно визуалом, сплетенным с аудиодорожкой, бесподобным танцором Димой Бончинче, лазерами, пронизывающими нас насквозь, лицом Жени Шейдлина, живущим в картине, на которую смотрят дети. Игра образов — надо всматриваться и связывать.