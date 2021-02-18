2020-й оставил нас без новых поп-звезд. В 2021-м эту ситуацию кардинально исправляет Оливия Родриго. Рассказываем, как 17-летняя актриса диснеевских фильмов с первым же синглом взлетела в мировые топы.

Начало карьеры Оливии Родриго 17 лет. Она родилась в 2003 году в семье филиппинца и американки германо-ирландского происхождения. Детские годы Оливии прошли в небольшом городе Темекуле в Калифорнии. «У меня было прекрасное детство в провинциальном городке, — сказала она. — Я пела на куче различных площадок и конкурсов талантов, а также обзавелась большим количеством друзей, которые останутся со мной навсегда». Видео с одного из таких конкурсов, где восьмилетняя Оливия поет, можно посмотреть в интернете — соблазнительно задним числом объявить, что большие перспективы видны уже здесь, но это было бы излишним.

Восьмилетняя Оливия Родриго — вероятно, одно из первых появлений на сцене

Первую песню Оливия написала в 8 лет. «Она называлась «Супермен». Хук был: «Мне не нужен супермен, который спасет меня,/Приди и преподай мне урок,/Потому что я человек,/И я могу сама прибрать за собой», — призналась певица. — Я была очень сильной восьмилеткой. Я помню, как играла ее в гостиной и услышала, как мама плачет. Она пыталась притвориться, что не слушает». Но главным образом девочку интересовала все же актерская карьера. Чтобы реализовать мечту, она переехала в 13 лет с родителями в Лос-Анджелес и стала сниматься буквально везде, где предложат: в рекламных роликах, детских шоу, эпизодах кино. Еще один fun fact: в 13 лет Оливия писала фанфики про группу One Direction. «Я в пятом классе сидела и думала: «Хочу стать лучшей подругой этих парней, а потом кто‑то из них сделает мне предложение», — признавалась Оливия. «Дисней» В 2015 году случился прорыв: Оливия получила первую главную роль в мюзикле «Американские девушки». Она сыграла девочку Грейс Томас, которая строит кулинарную карьеру. Год спустя 13-летнюю Оливию пригласил «Дисней». Она исполнила главную роль в ситкоме «Пейдж и Фрэнки». Героиня Оливии — девочка Пейдж, которая поет песни, выкладывает их в соцсети и строит карьеру. В гору шла карьера не только Пейдж, но и самой Оливии. Во-первых, сериал стал праймовым шоу «Диснея» и шел три года — с 2016 по 2019 год. Во-вторых, как известно, «Дисней», да и подростковые мюзиклы вообще — это настоящая фабрика музыкальных звезд: Деми Ловато, Ариана Гранде и Майли Сайрус соврать не дадут.

Это сериал «Пейдж и Фрэнки», который зафиксировал не только взросление, но и исполнительский рост Оливии

В феврале 2019 года Оливия начала сниматься в сериале «Классный мюзикл: Мюзикл» — и написала несколько песен для картины. Одна из них, грустная гитарная баллада «All I Want» стала набирать неплохие цифры в Spotify: Оливией заинтересовались уже как певицей — и в начале 2020 года с ней подписал контракт Geffen Records.

«All I Want» — саундтрек к «Классному мюзиклу» и первый музыкальный успех Оливии

Суперзвезда за неделю Пандемия оставила Оливию без съемок, но открыла возможности (в первую очередь время) для музыки. Важная заметка на полях: к тому моменту девушка переживала болезненное расставание с партнером по «Классному мюзиклу» Джошуа Бассетом (трек «Just or a Moment» записан как раз с ним) — не лучшее сопровождение и так непростого периода самоизоляции. Что сделала Оливия? Начала в усиленном темпе писать песни, чтобы заглушить боль. Она поставила себе цель: сочинять хотя бы куплет в день. «Это было очень трудно, но зато я получила такой хороший урок», — признавалась юная певица. Результат таких упражнений — «Drivers License», босоногая душещипательная баллада о разбитом сердце. У нее простые, но обезоруживающие приемы: скулящее пианино, жалостливые припевы на октаву повыше — для красной кнопки в шоу «Голос» и слез в караоке после брейкапа и, вероятно, пятой рюмки. Вы такие слышали. А эту песню, вероятно, захотите послушать еще — как это сделали миллионы человек в первую неделю после релиза.

Та самая песня

Самое время для рубрики «индустриальные достижения»: буквально за четыре дня песня набрала 18 млн стримов в Spotify, 14 млн просмотров на YouTube. Для того чтобы возглавить чарты США и Великобритании, девушке понадобилось две недели. В итоге в январе Оливия ворвалась в топ самых прослушиваемых певиц на Spotify, обогнав, например, Майли Сайрус, Рианну и Леди Гагу. Что же такого в «Drivers License»? Наверное, главный элемент общего пазла, из которого сложился успех, — это лирика из категории «ничего особенного, но отчего‑то трогательно и грустно». Это песня, которая резко констрастирует с гимнами эмансипации соседок по чарту вроде Cardi B и Арианы Гранде. Она о несчастной любви сквозь страхи и принятие своей уязвимости. Оливия поет о том, как получила водительские права, но радости от этого никакой: ты ведь ждал, что я приеду к твоему дому, а теперь приходится колобродить в слезах по пригородам — ты ведь с той блондинкой старше меня, она настолько хороша, что заставляет чувствовать меня неуверенной. Кстати, о блодинке: совпадение или нет — сюжет песни идеально мэтчится с амурными превратностями судьбы самой Оливии. Мы уже говорили о ее бывшем партнере Джошуа Бассете. Так вот после Родриго он стал встречаться с актрисой и певицей Сабриной Карпентер, во-первых — блондинкой, во-вторых — действительно старше Оливии (на четыре года). Подливает масла в огонь и сама Карпентер. Сабрина (опять же, совпадение или нет) тоже подписала контракт с мейджором и выпустила песню «Skin» со строчкой-намеком «Может, не только блондинка была причиной» — очень похоже на ответку «Driver’s License». Правда, о хитовом потенциале этого трека говорить не приходится: он получился на порядок слабее. В том, как зашифровывать (или нет?) реальную жизнь в тексты песен, сложно не найти влияние Тейлор Свифт, которая занимается этим всю карьеру. О влиянии Тейлор говорит и сама Родриго. «Я люблю альбом Тейлор Свифт „Red“ и Лорд „Pure Heroine“. Как ни странно, это были первые два альбома, которые я купила на виниле. Я танцевала под эти альбомы в своей комнате. Я слушала их так часто, что знаю наизусть треклист. Даже сегодня Тейлор Свифт и Лорд — мои самые большие вдохновители». Тейлор, кстати, ответила ей взаимностью и назвала «своей девочкой». Родриго уклоняется от ответа на главный вопрос: о ком все-таки песня? «Я полностью понимаю любопытство людей в отношении того, о ком и о чем эта песня, но для меня это действительно наименее важная ее часть, — говорит она. — Это находит отклик у людей из‑за того, насколько это эмоционально, и я думаю, что все остальное неважно» Оливию ждет большая карьера? Чартовые и коммерческие успехи Родриго, конечно, ошеломляют: ни одному дебютному синглу в истории так безропотно не покорялись главные чарты планеты. Задним числом анализировать успех Оливии и находить его причины, конечно, легко. Но едва ли хотя бы один слушатель плейлиста пятничных новинок 8 января поверил в то, что «Drivers License» перебьет ряд чартовых рекордов. Конечно, скептику на помощь придет извечное «быстрее и выше взлетаешь — быстрее и больнее падаешь». Перебить достижения дебютного сингла и правда сложная задача. Но Оливия не собирается почивать на лаврах и признается, что по-прежнему каждый день в своей спальне старается сочинять по куплету. В конце этого года у певицы выйдет дебютный альбом — по ее словам, «очень разносторонний»: на нем прозвучит поп-музыка и альтернативный рок. В Оливию верит лейбл. «Мы потрясены ее способностями к написанию песен», — сказал Сэм Рибак, один из боссов Geffen. Помимо музыки у Оливии есть еще и другие планы — как минимум завершить съемки во втором сезоне «Классного мюзикла». И закончить школу.