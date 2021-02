Группа Foo Fighters, последний бастион классического рока в музыкальном мейнстриме, выпустила десятый альбом «Medicine at Midnight». Дейв Грол и ко — одна из главных причин скучать по концертам и фестивалям. В ожидании всего этого Сергей Степанов составил субъективный топ альбомов Foo Fighters, включая совсем новый «Medicine at Midnight».

«Sonic Highways», 2014

На бумаге восьмой альбом Foo Fighters — самый интересный: каждая из восьми включенных в него песен была вдохновлена музыкальной культурой одного из американских городов, от Нэшвилла до Сиэтла. Одноименный мини-сериал HBO, где его создатель и режиссер Дейв Грол приезжал, допустим, в Новый Орлеан, общался с Алленом Туссеном и Доктором Джоном и записывался в Preservation Hall с тамошним джаз-бандом, вышел бодрым и познавательным. О пластинке этого, увы, не скажешь. Foo Fighters все же не самая гибкая группа, и играть какой‑нибудь южный рок ей, например, не идет. К тому же всегдашняя проблема Foo Fighters — качественная пропасть между лучшими и худшими альбомными треками — тут достигает совсем уж вопиющих пропорций: на один ударный сингл («Something from Nothing») приходятся семь заурядных песен. «Concrete and Gold», 2017

Немного лучше вышла следующая пластинка группы, отреагировавшей на национальный кризис (президентство Трампа) коллаборацией с мейнстримовым продюсером Грегом Керстином и прогрессивным подходом к записи. Разрекламированный самим Гролом как «„Pet Sounds“ в исполнении Slayer» или «„Sgt. Pepper“ в версии Motörhead», альбом и впрямь не жалеет огня, но сочинитель поп-шлягеров из Дейва вышел так себе. Камео сэра Пола Маккартни, Джастина Тимберлейка и одного из Boyz II Men остаются незамеченными, а из здешних песен всерьез запомнился разве что размашистый психоделический блюз «The Sky Is a Neighborhood». «In Your Honor», 2005

Пятый альбом Foo Fighters — занимательный, но неровный эксперимент. Пережив немало передряг, музыканты решили козырнуть диапазоном, набрав песен на две 40-минутные пластинки, хард-роковую и акустическую. Инструментарий группы впервые пополнили клавишные (игравший на них Рами Джаффи стал недавно полноценным участником группы), а в записи медляков поучаствовали в числе прочих Нора Джонс, Джон Пол Джонс и Джош Хомми (последние двое, бас-гитарист Led Zeppelin и фронтмен Queens of the Stone Age, вошли в состав основанной Гролом в 2009 году супергруппы Them Crooked Vultures). Именно вторая сторона «In Your Honor» оставила в итоге более заметный след: всего через год Foo Fighters в их акустической ипостаси выступали на разогреве у Боба Дилана и выпустили концертник «Skin and Bones». «Medicine at Night», 2021

Новый, вновь спродюсированный Керстином альбом Foo Fighters — самый короткий («напряженные 37 минут») и непосредственный в дискографии группы, взявшей за ориентир «Let’s Dance» Дэвида Боуи и другие пластинки, удачно подружившие гитары с танцевальным грувом. Хотя пластинка была готова еще в прошлом году, в моменте, выбранном для ее релиза, видится осторожный оптимизм. Не так давно группа поучаствовала в телевизионном шоу по случаю инаугурации Джо Байдена, да и нормальные концерты когда‑нибудь да вернутся. Первая сторона «Medicine at Night» — прелесть: не по-гроловски сдержанная «Shame Shame», мощная, поминутно меняющая ритм пацифистская баллада «Waiting on a War», развязные рок-боевики «Making a Fire» и «Cloudspotter». На второй все не так жирно, но по-своему любопытно: дежурный салют Motörhead («No Son of Mine»), бравурное буги в духе поздних Queens of the Stone Age («Holding Poison») и совершенно беззастенчивый софт-рок («Chasing Birds»). Небесспорно, но задорно. «Foo Fighters», 1995

«И по сей день этот альбом звучит для меня как демо», — признается Грол в интервью Apple Music. Дебютная запись Foo Fighters была для него сеансом терапии наедине с самим собой: каждую ноту этого альбома (за вычетом гитарного соло в «X-Static» в исполнении Грега Дулли из The Afghan Whigs) Дейв сыграл, запершись в студии вскоре после смерти Курта Кобейна. Слова Foo Fighters («тупейшее название группы в мире») Грол написал на напечатанной им тиражом в 100 копий кассете — в надежде на то, что люди не примут это за его сольный альбом. В это же самое время Дейва активно сватали на место барабанщика в Pearl Jam, Danzig и The Heartbreakers Тома Петти, но кассета вызвала такой резонанс, что Грол собрал собственную группу, став ее фронтменом. Что до пластинки, то ее прагматичная постгранжевая эстетика, доходчиво иллюстрируемая песнями вроде «This Is a Call» и «Alone + Easy Target», своевременно заполнила оставленную понятно кем дыру, в итоге уступив «Грэмми» в категории «Лучшая альтернатива» только самим Nirvana с «Unplugged in New York». «The Colour and the Shape», 1997

Еще большим — если верить продажам, главным — хитом Foo Fighters стал их второй (а по сути первый, если говорить о них как о группе) альбом. На нем Грол неохотно, но начал делить с коллегами сферы ответственности. Меньше всех повезло барабанщику Уильяму Голдсмиту, почти всю работу которого Дейв переделал. Обидевшись, Голдсмит из группы ушел, тем самым освободив дорогу для Тейлора Хокинса — бессменного с тех пор и самого узнаваемого (после Грола) участника группы. Написанная по следам пережитого Дейвом развода, эта его пластинка вышла терапевтической: начинаясь со страхов и тревог, финиширует альбом на куда более позитивной ноте. Именно на нем дебютировала остающаяся визитной карточкой Foo Fighters «Everlong» — помимо прочего, любимая песня телевизионной легенды Дэвида Леттермана. (Foos дважды играли «Everlong» в эфире «Позднего шоу», после перенесенной Леттерманом операции на сердце и 15 лет спустя, в финальном выпуске передачи.) Да что там: все три первых сингла в поддержку «The Colour and the Shape» («Everlong», «My Hero» и «Monkey Wrench») продолжают возглавлять список песен, чаще всего исполнявшихся группой живьем. «One by One», 2002

«One by One» принято считать «кризисным» альбомом Foo Fighters, по ходу записи которого группа едва не развалилась. Хокинс пережил героиновый передоз и провел две недели в коме. Грол обзавелся заманчивым планом Б, став барабанщиком вышедших на пик формы Queens of the Stone Age. Плоды четырехмесячных трудов над новой пластинкой Дейв назвал «слишком банальными и слишком скучными», а Хокинс — «миллионными демо». Готовясь к выступлению на Coachella, музыканты переругались и всерьез думали, что оно может стать последним в истории группы. К счастью, во время сета на Coachella эта история получила необходимый всплеск адреналина. «Миллионные демо» песен вроде «All My Life» и «Times Like These» были перезаписаны и стали неотъемлемой частью концертного репертуара Foo Fighters на многие годы вперед. Пластинка зазвучала тяжело и громко, но интереснее, чем ранние альбомы группы. И даже полузабытые вещи вроде эпической «Come Back» или отчаянной «Halo» кажутся теперь недопонятыми и недооцененными. «Echoes, Silence, Patience & Grace», 2007

С выходом «Echoes…» Foo Fighters настигла вторая молодость. Чем меньше общего было у рок-музыки с цайтгайстом, тем выше ценились последние из могикан, и где‑то в середине победоносного шествия сингла «The Pretender» (возглавлявшего песенный рок-чарт Billboard в течение рекордных на тот момент четырех месяцев) стало ясно, что по части статуса и востребованности Foos ничем не уступают U2 или Red Hot Chili Peppers. Это узаконили и очередная пара «Грэмми», и возвращение гитариста Пэта Смира (причастного к поздним турам Nirvana и ранним шагам Foo Fighters, но затем ушедшего в тень), и самое масштабное в истории группы сольное шоу — на стадионе «Уэмбли», в компании Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса из Led Zeppelin. И, конечно, сыграла свою роль собственно пластинка, где ярких альбомных треков было не меньше, чем убойных хитов, а лучшая песня (посвященная то ли Кобейну, то ли Кортни Лав, то ли им обоим, «Let It Die») в целом попадает под оба определения. «There Is Nothing Left to Lose», 1999

На своем третьем альбоме Foo Fighters впервые «щелкнули» как полноценная группа — даром что ее бессменный басист Нейт Мендел чуть было не уволился в процессе записи. Оставшись втроем, Грол, Мендел и Хокинс засели в домашней студии Дейва (вспоминающего это время как «одно из самых расслабленных» в его жизни) и несколько месяцев спустя сделали группу такой, какой мы ее знаем. Если совсем вкратце, они порвали с прошлым — решительно сместив акцент с эстетики (благо постгранж стремительно и законно уходил из моды) на мелодии. Первая из четырех сторон «There Is Nothing Left to Lose» (следующие друг за другом синглы «Stacked Actors», «Breakout» и «Learn to Fly») остается лучшей в дискографии группы. «Learn to Fly» стала ее первым сертифицированным хитом и выиграла «Грэмми» за лучшее видео. Не обидели академики и пластинку, награжденную как лучший рок-альбом. Но главное — это ее роль в истории Foo Fighters, окончательно переставших быть новым проектом бывшего барабанщика Nirvana и подавших самостоятельную заявку на членство в рок-элите. «Wasting Light», 2011

Под фигурирующее в пресс-релизе нового альбома определение «tight-ass» идеально попадает седьмая и лучшая пластинка Foo Fighters. Она на две песни и семь минут длиннее «Medicine at Night», но традиционную для группы задачу — достичь предельного эффекта минимумом средств — выполняет блестяще. По итогам не всегда увлекательных приключений, связанных с записью предыдущих альбомов, «Wasting Light» стала для Foos возвратом к корням. Пластинка записывалась в гараже Грола на аналоговую пленку (ее кусочки прилагались к копиям альбома), а ее обложку украшает просьба: «Пожалуйста, играйте на максимальной громкости». Принцип «только аналог» Foo Fighters помог претворить в жизнь основатель Garbage и продюсер «Nevermind» Бутч Виг, во многом ответственный за сырое, тяжелое и очень компактное звучание «Wasting Light». Не подкачали и песни: от хард-роковых «Bridge Burning» и «White Limo» (в клипе на которую снялся идол и друг Грола, фронтмен Motörhead Лемми) до номинального реюниона Nirvana в пронзительной «I Should Have Known», где на аккордеоне и басу играет Крист Новоселич. Результат — сразу четыре «Грэмми», включая четвертую для Foo Fighters и как никогда заслуженную статуэтку за лучший рок-альбом года.