Режиссер Семен Серзин («Невидимый театр», «Человек из Подольска») не только делает лучшее кино момента, но и музыку. Несколько лет назад он поставил спектакль «Alinka. Deti ceti» про подростка в формате рок-концерта. Постановка ушла из репертуара, а розовый парик и группа осталась. Представляем клип на песню «Звездолет» с комментариями автора.

«Это история про маленькую Алинку, девочку-подростка, которая живет в каждом из нас. Про наши страхи и неуверенности, мечты о силе и бесстрашии, про желание быть услышанным, но остаться непонятым.