Советские ВИА то кажутся похожими друг на друга, то удивляют своими экспериментами. Мы предлагаем пройти наш сложный тест и попробовать узнать, где здесь «Синяя Птица», а где — «Поющие Гитары».
Что лишнее?
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Теперь посложнее. Кто это поет?
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Некоторые советские ансамбли интегрировали этнику Юга и Востока в свое творчество. Вот это чье?
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А кто поет это?
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А это чей трек?
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«Орэра» исследовала грузинское песенное наследие, «Песняры» — белорусское, а кто активно сочетал софт-рок и русские народные мотивы?
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А кто тут лишний?
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А тут кто лишний?
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Один из главных хитмейкеров эпохи ВИА — Вячеслав Добрынин. Кому он НЕ писал песен?
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Советские ВИА редко доходили до семплов. Но вот эта мелодия в рэп-композиции коллектива «Желтая ветка» откуда?
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