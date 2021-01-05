АИГЕЛ feat. Женя Борзых, Катя Павлова «Броманс» (Толя Яйцев cover)

«Один трек помог тебе пережить все трудности» — сообщил мне про эту песню спотифай, и формулировка точнее некуда. Весь февраль гонял эту песню по кругу, и потом весь год то и дело возвращался. Оригинал этой песни я когда‑то тоже слышал, но в этом исполнении она заиграла совсем иначе. И еще это напоминание о том, что все лучшее в отечественной музыке выросло из ранней Земфиры: раньше были «Рассветы, закаты, куда я — туда ты» и «Меньше всего нужны мне твои камбэки», теперь — «Закаты, сансеты, овердрайвы, ресеты» .