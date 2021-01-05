Редакторы раздела «Музыка» попросили остальных редакторов «Афиши Daily» рассказать, что они слушали в уже прошлом году. Получился максимально эклектичный список: от Доры до Аигел, от Folkpro до ATL.
Егор Михайлов, редактор раздела «Мозг»
«Один трек помог тебе пережить все трудности» — сообщил мне про эту песню спотифай, и формулировка точнее некуда. Весь февраль гонял эту песню по кругу, и потом весь год то и дело возвращался. Оригинал этой песни я когда‑то тоже слышал, но в этом исполнении она заиграла совсем иначе. И еще это напоминание о том, что все лучшее в отечественной музыке выросло из ранней Земфиры: раньше были «Рассветы, закаты, куда я — туда ты» и «Меньше всего нужны мне твои камбэки», теперь — «Закаты, сансеты, овердрайвы, ресеты».
Когда «Спотифай» подкинул мне эту нехитрую песенку, я не сразу понял, почему она звучит так знакомо. Послушал раз, другой — и вспомнил. За год до этого я ездил по музыкальным учебным заведениям Лондона и Манчестера, и в BIMM (British & Irish Modern Music Institute) подглядел, как одна из студенток в учебной студии сводила раннюю версию этого самого трека. Едва ли в какой‑то момент я сильнее чувствовал, что мир на самом деле очень-очень маленький, чем когда ноты, услышанные в Лондоне, месяцы спустя настигли меня в Новосибирске.
Анна Махорина, редактор раздела «Красота»
Подобную работу, скорее, ожидаешь от альтер-эго рэпера — проекта Gruppa Skryptonite. Но после продуктивного карантина музыкант выдавал один трек за другим, и сейчас уже даже непонятно, по какому принципу шло разделение между проектами. Осторожно, песня вызывает привыкание!
Просто очень старый и очень хороший трек, который лично меня вводит в какой‑то транс (в хорошем смысле этого слова). Если дела или настроение повернули куда‑то не туда, надо просто включить Lovelee Dae.
Арина Спиркина, редактор раздела «Еда»
Непошлая лирика от фрэшмена начала 2020-го, Брента Фаяза. Сперва пытаешься разгадать на что же похоже — на Weeknd, на Miguel, и немного даже на Ленни Кравитца, если у него отобрать гитару. А потом появляются слои от медленного R&B нулевыых, точные переходы со сменой дорожкой, после чего понимаешь, что это что‑то отдельное и особенное. Трек отключает голову, погружает во что‑то тягучее, мускусную и настолько приятное, что не хочешь противиться ни на секунду.
Для меня в каждом треке очень сильно важна его архитектура: переходы в те моменты, когда текст идеально ложится на бит, вовремя повышенная скорость, разумный конец. У ATL’а это есть всегда, и с первых нот твое тело примерно понимает, что его ждет и будто умышленно ловится в сети расставленных ловушек в виде неожиданных строк, эха и мощности звука.
Максим Сухагузов, редактор раздела «Кино»
В 2020-м я очень много и попеременно слушал «Френдзону», Дору, а потом снова «Френдзону» — их полновесный альбом этого года «Не разлей вода» стоял на репите, поскольку, как мне кажется, это уже всерьез и надолго.
А если несерьезно, то слежу за творчеством шансонье Фираза Шатохина, за которым скрывается музыкальное альтер-эго стендап-комика Расула Чабдарова (тоже интересно). Песня восполняет один важный пробел в русском песенном творчестве: очень много кто посвящает песни матерям, отцам, детям и другим близким, но почти никто — тетям. Тети тоже важны.
Ксения Ходош, менеджерка
Лето, как по мне, лучшая пора для концертов, музыки и новых открытий. В этом году по понятным причинам было мало классных событий, но тем не менее мы провели шикарнейший SUMMIT Z8, на котором выступили не менее шикарные фрешмены.
Для меня 2020 музыкальный год ознаменовался лайнапом саммита, особенно прекрасной Лютик и ее треком «СВБТ» и группой «Влажность» с треком «Ультранасилие».
Артем Колганов, редактор раздела «Города»
Польский хаус-музыкант Бартош Кручински в этом году выпустил сразу два лонгплея — что само по себе уникально для жанра, в котором самым популярным форматом считается четырехтрековая EP. Первый альбом стал продолжением ранних записей музыканта, где он чередует легкие хаус-мелодии с эмбиентом, а второй получился неожиданно мрачным и более разнообразным стилистически. Главным открытием для меня стал трек «Have You Ever» — мелодия со спонтанными, слегка пугающими сэмплами из какого‑то старого кино.
Слежу за Folkpro еще со времен «Запрети мне носить Stone Island», но с каждым годом его новые записи нравятся мне все меньше. Сборник синглов этого года тоже особого восторга не принес, но один трек заметно выделяется. «Bassline Police» написан, как и ясно из названия, в лучших традициях британского бейслайна, а по настроению подойдет и для шумной вечеринки, и для утренней пробежки.