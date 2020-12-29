В 2020-м мы много сидели дома. Музыканты — в том числе. Вместе с Tele2, которые создали «другую» карту Подмосковья и объявили конкурс «Твой город», мы узнали, куда выходят окна российских музыкантов, а вам предлагаем угадать, кому из них какой вид открывается.
Это непохоже на вид из окна квартиры! Скорее всего, это репточка — кто там проводит дни и вечера?
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Одна из рэп-дебютанток этого года любит ловить красивые закаты из окна. Кто?
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Москва! Звонят колокола! Кому?
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Похоже на сталинский ДК где‑то в провинции. Кто видит его каждый день?
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И снова двор в «спальнике»! Чей?
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Сколько архитектуры разных эпох на фото — наверное, это Москва. А фото чье?
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Велосипеды во дворе, подъезд без пандуса. Это же где‑то в Европе, да?
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Что‑то новое! Это кто плюнул на все и уехал кайфовать в горы?
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Вид на свежую многоэтажку в спальном районе. Чей?
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Справа сверху, кажется, виднеется башня «Лахта-центра» — значит, это Питер? Кто это у нас там живет?
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А это у кого такой уютный двор?
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Москва как будто с открытки! Кто ее видит такой ежедневно?
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Tele2 проводит конкурс среди жителей Подмосковья и дает возможность принять участие в создании «другой» карты своего города. На этом сайте вы можете разместить свою историю, связанную с интересным и важным для вас местом Подмосковья.
Победители, чьи истории наберут больше всего лайков, получат призы от Tele2 — подписку на Wink на месяц и брендированный худи. Для пяти городов с самыми активными жителями Tele2 снимет ролик, в котором расскажет о новых городских местах силы.
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