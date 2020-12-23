Про трибьюты и хтонь

Две главных новости. Первая — вышел трибьют «Сектору Газа». Как вы могли заметить, в нашем традиционном плейлисте нет песен оттуда. И вот почему. Правило хорошего трибьюта — он должен удивлять и при этом демонстрировать какую‑то преемственность поколений. В случае с трибьютом Юрию Хою Клинских этого, к сожалению, не произошло. Безусловно, люди, в нем поучаствовавшие, отнеслись к материалу с максимальной любовью, но при этом, во-первых, они не стали переиначивать его, превращать во что‑то новое, во-вторых, сохранив кондовый гитарный звук они не достигли уровня хоевской энергетики. Так что вот вам еще один неоднозначный трибьют-сборник (сколько их уже было в этом году!). Ну, хотя бы слышно, что люди получили удовольствие — тоже редкий случай, вон в трибьюте «ДДТ» периодически казалось, что героев принуждали петь хоть про осень, хоть про ветер.

Вторая — распалась группа «Макулатура». И это окончание истории более важное, чем закрытие «Дома-2». Я к творчеству Алехина и Сперанского в целом всегда был немного холоден, но при этом не мог не признавать: люди смогли поместить, простите, постсоветскую хтонь в хип-хоповый звук и делали это максимально убедительно. Ну, а песня «Фоторужье», которая была выбрана для финала всей этой истории — и вовсе грандиозная. Послушайте обязательно.