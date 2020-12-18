Парад трибьютов продолжается. 18 декабря вышел сборник каверов на «Сектор Газа», где деятели русского рока примеряют на себя песни Юрия Хоя Клинских. «Афиша Daily» объясняет, что там можно услышать, а составители сборника и его участники рассказывают о его создании.

Вообще, странная история. В 2020 году уже любая условно народная музыка из недавнего прошлого прошла обряд инициации у нового поколения и стала основой для нового большого стиля (так было с поп-хаусом и наследием Сергея Жукова). Но с песнями Юрия Хоя Клинских этого пока почему‑то не произошло, что особенно обидно. При всех возможных претензиях именно музыка «Сектора Газа» разметила самое сложное десятилетие в российской истории, вытащив на поверхность надежды и страхи его наиболее пострадавших героев и создав для них соответствующую мифологию с щами да кощеями. Клинских — один из последних авторов, чьи песни равным образом могли звучать и у таксиста, и под акустику в турпоходе. Он добивал до всех, но 20 лет назад умер, и все закончилось. Беда в том, что новый трибьют «Сектору Газа» вряд ли вернет его нам.

У составителей трибьютов обычно есть три основные мотивации: вспомнить прекрасное прошлое, легитимизировать артиста и переиграть его песни по-новому. Со сборником перепевок «Сектора Газа» лучше всего получилось первое: деятели русского рока с нежностью и любовью воспроизводят народные хиты в более-менее конвенциональном формате . Лучше всего в этом смысле справился Юрий Шевчук (трибьют ему самому, вышедший в ноябре, оказался крайне спорным и чрезмерно раздутым по хронометражу), но это и неудивительно — оба Юрия стали главными паяцами девяностых для максимально большого числа людей, и оба долгое время проходили по классу «творчества, которое слушать неловко» (хотя, черт возьми, почему). А вот со вторым и третьим все немного не так. На сборнике примерно все музыканты не стараются вывести Хоя за пределы уже привычной ему парадигмы: это и максимально удобно, и максимально опасно, — его сложно переиграть на своем поле. А что до легитимизации в новой музыкальной реальности, — тут просто не хватает соответствующих артистов. При этом, мне кажется, многим из них было бы легко и поместить себя в хоевскую песенную реальность, и принести туда свой собственный саунд. Скажем, группа «Влажность» перепела бы «Домой», а Sqwoz Bab — «Бомжа». Но этого пока не случилось. Но то, что есть, уже хорошо. Хоя очень не хватало русскому попу : сборник пусть и не исправляет эту ситуацию на сто процентов, но приближает этот момент.

Александр Кузьмичев Составитель сборника

По неведомой причине многие до сих пор уверены, что «Сектор Газа» — это сплошной мат и пошлятина». Это совсем не так, и сам Юра об этом много раз говорил в интервью. Если послушать многих современных исполнителей, то у них мата в одной песне бывает больше, чем у «Сектора Газа» во всех альбомах вместе взятых. Этот сборник станет прекрасным тому доказательством.

Ирина Клинских Дочь Юрия Хоя, составительница и участница сборника

Идея пришла весной 2018 года. Мы в тот момент обсуждали с нашим лейблом Warner Music Russia возможность переиздания дискографии, а заодно предложили ряд нескольких проектов, которые могли бы быть интересны слушателям. Трибьют был среди них. То есть, получается, почти два с половиной года прошло до момента готовности сборника. Работа для нашей команды получилась интересная, как и в творческом плане, так и в организационном. Было приятно и интересно окунуться в подобные хлопоты. У нас за последние три года сформировалась своя команда, и все занимались своей частью работы. Сергей Ким («Сектор Газовой Атаки») занимался студийной работой и переговорами с группами, Александр Кузьмичев взял на себя всю визуальную часть, продакшен и координировал оформление проекта. «Сектор Газа» — это запредельно честная лирика. Юрий был честным и открытым человеком и эту открытость старался транслировать через песни. Другой вопрос в том, что его честность не всегда правильно интерпретировали. Абсолютное большинство песен, если вдуматься, — вневременные, и их сегодняшняя актуальность неоспорима. Последние три года мы ездим по стране с бывшими музыкантами «Сектора Газа» с нашим фестивалем, и в одной из поездок Татьяна Фатеева (вокалистка группы) рассказала историю о том, что на своих гастролях Юрию было интереснее всего общаться с людьми. То есть он после концерта в условном Новосибирске мог запросто пойти с местными устроителями гастролей, а иногда и с обычными слушателями просто посидеть и поговорить. И, наверное, этот интерес к жизни простого народа и лег в основу песен «Сектора Газа», и именно его чувствуют слушатели спустя столько лет. Хою было не все равно.

Сергей Ким «Сектор Газовой Атаки», составитель сборника

Мы сразу предложили участие всем известным группам и исполнителям. Имеются в виду те, кто активно находится в медиапространстве. В основном, конечно, ориентировались на группы, интересные рок-аудитории, дабы сборник получился целостный. Кто‑то отказался после долгих раздумий, у кого‑то менеджмент был категорически против, а кто‑то просто проигнорировал наше предложение. В итоге в трибьют вошли песни тех, кто действительно хотел отдать дань памяти Юрию и для кого «Сектор Газа» — не пустой звук. Приятно, что среди этих исполнителей оказались и признанные мэтры вроде «ДДТ» и «СерьГи», и те, кто на подъеме сейчас, — типа групп «Гудтаймс» и «Бродячий цирк». Музыканты в процессе работы, безусловно, делились с нами своими задумками по каверам, и в итоге общими усилиями и стараниями у нас все получилось. Мы почти сразу после начала работы над трибьютом в нашем официальном сообществе объявили конкурс. За все то время, что шла подготовка, — отслушали более 50 песен и выбрали двух достойных, на наш взгляд, исполнителей. При отборе ориентировались не только на качество записи и исполнения, но и на то, как музыканты воспринимают сам материал. Честная песня всегда чувствуется и распознается.

Подробности по теме «Сектор газа»: гид по вселенной народной группы «Сектор газа»: гид по вселенной народной группы

Сергей Галанин

Люди продолжают слушать «Сектор Газа», потому что это часть их молодости — в то время эти песни легли на душу молодого слушателя. Драйв, понятные слова, понятный образ на сцене и голос, который четко гармонировал с тем, как все звучит. Вот и все. Все сошлось в одной точке — подача, слова, музыка, аккорды, внешний вид, тембр голоса — все сошлось, все нашло резонанс в душах людей. Как будто бы люди сами придумали эти песни и сами пели их на концертах. Если бы группа продолжала существовать — и сейчас ходили бы на концерты и слушали не только старые песни. Понятное дело, что это самое большое удовольствие, — те старые песни, но, я думаю, они с интересом обращали внимание и были бы рады каким‑то новинкам. Я не думаю, что Юрка бы сейчас как‑то кардинально менял свой фирменный стиль, продолжал бы играть в той самой народной панковской манере.

Под эту музыку — все что угодно. И первая любовь, и твоя первая группа, первый акустический концерт для друзей, и служба в армии, и походы, и песни у костра. В общем, жизнь. Жизнь, которая происходила вместе с песнями группы «Сектор Газа».

Так что это музыка молодых, они на нее тогда подсели, а сейчас они об этом вспоминают как о своей молодости, о том, что под эту музыку происходило, возможно, как они сами играли ее на гитарах где‑то на танцах. Поэтому без этих воспоминаний никак нельзя, они греют душу и помогают людям жить сегодняшним днем. Моя любимая песня группы — композиция Домой», именно ее я и исполнил на трибьюте. Спасибо этой песне, спасибо Юре, я уважаю все то, что он делал, поэтому я принял участие в этой своевременной истории в это непростое время, в которое мы живем. Времена всегда вроде непростые, но каждый раз ты думаешь: «Вот именно сегодняшнее время самое непростое». Вот именно сегодня этот трибьют как‑то особенно нужен, взгляд других людей на песни «Сектора Газа».

Денис Хромых «План Ломоносова»

Трибьют написан для поклонников «Сектора Газа» и Юрия Клинских, конечно же. Для любителей рока и панк-рока. Для тех, кому не безразлично творчество Хоя. Для давних и преданных фанатов или сегодняшних любителей музыки, многие из которых не так хорошо знакомы с творчеством группы. Трибьют приятно порадует и поклонников «Сектора Газа» и, конечно же, привлечет внимание новых слушателей. Молодые панки могут и не быть в курсе творчества, хотя в это мало верится, но времена такие, все может быть.

Песни были написаны вне времени. Дай Бог, чтобы и наши песни, группы «План Ломоносова», люди любили так же. Человек жил, потом его не стало, но остались его песни. И он как будто жив и рядом с тобой, поет тебе прям в уши, в голове твоей. Классная тема. В этом и есть сила и смысл искреннего творчества.