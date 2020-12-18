Парад трибьютов продолжается. 18 декабря вышел сборник каверов на «Сектор Газа», где деятели русского рока примеряют на себя песни Юрия Хоя Клинских. «Афиша Daily» объясняет, что там можно услышать, а составители сборника и его участники рассказывают о его создании.
Вообще, странная история. В 2020 году уже любая условно народная музыка из недавнего прошлого прошла обряд инициации у нового поколения и стала основой для нового большого стиля (так было с поп-хаусом и наследием Сергея Жукова). Но с песнями Юрия Хоя Клинских этого пока почему‑то не произошло, что особенно обидно. При всех возможных претензиях именно музыка «Сектора Газа» разметила самое сложное десятилетие в российской истории, вытащив на поверхность надежды и страхи его наиболее пострадавших героев и создав для них соответствующую мифологию с щами да кощеями. Клинских — один из последних авторов, чьи песни равным образом могли звучать и у таксиста, и под акустику в турпоходе. Он добивал до всех, но 20 лет назад умер, и все закончилось. Беда в том, что новый трибьют «Сектору Газа» вряд ли вернет его нам.
У составителей трибьютов обычно есть три основные мотивации: вспомнить прекрасное прошлое, легитимизировать артиста и переиграть его песни по-новому. Со сборником перепевок «Сектора Газа» лучше всего получилось первое: деятели русского рока с нежностью и любовью воспроизводят народные хиты в более-менее конвенциональном формате. Лучше всего в этом смысле справился Юрий Шевчук (трибьют ему самому, вышедший в ноябре, оказался крайне спорным и чрезмерно раздутым по хронометражу), но это и неудивительно — оба Юрия стали главными паяцами девяностых для максимально большого числа людей, и оба долгое время проходили по классу «творчества, которое слушать неловко» (хотя, черт возьми, почему).
А вот со вторым и третьим все немного не так. На сборнике примерно все музыканты не стараются вывести Хоя за пределы уже привычной ему парадигмы: это и максимально удобно, и максимально опасно, — его сложно переиграть на своем поле. А что до легитимизации в новой музыкальной реальности, — тут просто не хватает соответствующих артистов. При этом, мне кажется, многим из них было бы легко и поместить себя в хоевскую песенную реальность, и принести туда свой собственный саунд. Скажем, группа «Влажность» перепела бы «Домой», а Sqwoz Bab — «Бомжа». Но этого пока не случилось. Но то, что есть, уже хорошо. Хоя очень не хватало русскому попу: сборник пусть и не исправляет эту ситуацию на сто процентов, но приближает этот момент.
Составитель сборника
По неведомой причине многие до сих пор уверены, что «Сектор Газа» — это сплошной мат и пошлятина». Это совсем не так, и сам Юра об этом много раз говорил в интервью. Если послушать многих современных исполнителей, то у них мата в одной песне бывает больше, чем у «Сектора Газа» во всех альбомах вместе взятых. Этот сборник станет прекрасным тому доказательством.
Дочь Юрия Хоя, составительница и участница сборника
Идея пришла весной 2018 года. Мы в тот момент обсуждали с нашим лейблом Warner Music Russia возможность переиздания дискографии, а заодно предложили ряд нескольких проектов, которые могли бы быть интересны слушателям. Трибьют был среди них. То есть, получается, почти два с половиной года прошло до момента готовности сборника. Работа для нашей команды получилась интересная, как и в творческом плане, так и в организационном. Было приятно и интересно окунуться в подобные хлопоты. У нас за последние три года сформировалась своя команда, и все занимались своей частью работы. Сергей Ким («Сектор Газовой Атаки») занимался студийной работой и переговорами с группами, Александр Кузьмичев взял на себя всю визуальную часть, продакшен и координировал оформление проекта.
«Сектор Газа» — это запредельно честная лирика. Юрий был честным и открытым человеком и эту открытость старался транслировать через песни. Другой вопрос в том, что его честность не всегда правильно интерпретировали. Абсолютное большинство песен, если вдуматься, — вневременные, и их сегодняшняя актуальность неоспорима. Последние три года мы ездим по стране с бывшими музыкантами «Сектора Газа» с нашим фестивалем, и в одной из поездок Татьяна Фатеева (вокалистка группы) рассказала историю о том, что на своих гастролях Юрию было интереснее всего общаться с людьми. То есть он после концерта в условном Новосибирске мог запросто пойти с местными устроителями гастролей, а иногда и с обычными слушателями просто посидеть и поговорить. И, наверное, этот интерес к жизни простого народа и лег в основу песен «Сектора Газа», и именно его чувствуют слушатели спустя столько лет. Хою было не все равно.
«Сектор Газовой Атаки», составитель сборника
Мы сразу предложили участие всем известным группам и исполнителям. Имеются в виду те, кто активно находится в медиапространстве. В основном, конечно, ориентировались на группы, интересные рок-аудитории, дабы сборник получился целостный. Кто‑то отказался после долгих раздумий, у кого‑то менеджмент был категорически против, а кто‑то просто проигнорировал наше предложение. В итоге в трибьют вошли песни тех, кто действительно хотел отдать дань памяти Юрию и для кого «Сектор Газа» — не пустой звук. Приятно, что среди этих исполнителей оказались и признанные мэтры вроде «ДДТ» и «СерьГи», и те, кто на подъеме сейчас, — типа групп «Гудтаймс» и «Бродячий цирк». Музыканты в процессе работы, безусловно, делились с нами своими задумками по каверам, и в итоге общими усилиями и стараниями у нас все получилось.
Мы почти сразу после начала работы над трибьютом в нашем официальном сообществе объявили конкурс. За все то время, что шла подготовка, — отслушали более 50 песен и выбрали двух достойных, на наш взгляд, исполнителей. При отборе ориентировались не только на качество записи и исполнения, но и на то, как музыканты воспринимают сам материал. Честная песня всегда чувствуется и распознается.
Люди продолжают слушать «Сектор Газа», потому что это часть их молодости — в то время эти песни легли на душу молодого слушателя. Драйв, понятные слова, понятный образ на сцене и голос, который четко гармонировал с тем, как все звучит. Вот и все. Все сошлось в одной точке — подача, слова, музыка, аккорды, внешний вид, тембр голоса — все сошлось, все нашло резонанс в душах людей. Как будто бы люди сами придумали эти песни и сами пели их на концертах. Если бы группа продолжала существовать — и сейчас ходили бы на концерты и слушали не только старые песни. Понятное дело, что это самое большое удовольствие, — те старые песни, но, я думаю, они с интересом обращали внимание и были бы рады каким‑то новинкам. Я не думаю, что Юрка бы сейчас как‑то кардинально менял свой фирменный стиль, продолжал бы играть в той самой народной панковской манере.
Так что это музыка молодых, они на нее тогда подсели, а сейчас они об этом вспоминают как о своей молодости, о том, что под эту музыку происходило, возможно, как они сами играли ее на гитарах где‑то на танцах. Поэтому без этих воспоминаний никак нельзя, они греют душу и помогают людям жить сегодняшним днем.
Моя любимая песня группы — композиция Домой», именно ее я и исполнил на трибьюте. Спасибо этой песне, спасибо Юре, я уважаю все то, что он делал, поэтому я принял участие в этой своевременной истории в это непростое время, в которое мы живем. Времена всегда вроде непростые, но каждый раз ты думаешь: «Вот именно сегодняшнее время самое непростое». Вот именно сегодня этот трибьют как‑то особенно нужен, взгляд других людей на песни «Сектора Газа».
«План Ломоносова»
Трибьют написан для поклонников «Сектора Газа» и Юрия Клинских, конечно же. Для любителей рока и панк-рока. Для тех, кому не безразлично творчество Хоя. Для давних и преданных фанатов или сегодняшних любителей музыки, многие из которых не так хорошо знакомы с творчеством группы. Трибьют приятно порадует и поклонников «Сектора Газа» и, конечно же, привлечет внимание новых слушателей. Молодые панки могут и не быть в курсе творчества, хотя в это мало верится, но времена такие, все может быть.
Не сказал бы, что у меня есть одна любимая песня. Для меня «Сектор Газа» — это такое явление. Когда я слышу это словосочетание, у меня возникает много образов и слов из песен группы. В детстве из каждого утюга я слышал песни «Сектора Газа», а мой двоюродный брат Андрей вообще был их фанатом.