Самый душевный выпуск шоу «3 Кота», в котором ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере беседуют и фристайлят. В этот раз гостем стал Хамиль из «Касты» (у них, кстати, скоро альбом) с воспоминаниями о детстве и добрейшим флоу. А биты для выпуска подготовил Fargo.