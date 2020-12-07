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Главное за семь дней: Dvanov о России и «Казускома» для России

Конец года — время, когда больших релизов становится все меньше. Во многом это оправдано индустриальными соображениями: в итоговые топы критиков и сервисов с альбомом, вышедшим в декабре, попасть сложно. Впрочем, даже в таких условиях выходит очень много музыки. Два главных релиза недели — альбомы Dvanov и «Казускомы». Первые — петербургско-краснодарская группа, которая от рока в духе «Нашего радио» (я подчеркиваю) перешла к музыке более нервной и издерганной. Но главное тут, конечно, лирика: ее можно свести к двановской же строчке «вместо музыки продающей включили музыку убивающую». Нигилизм и фатализм как единственно возможная форма существования — и от этого грустно, и от этого мерзко.

У «Казускомы» на весь альбом одна песня четко и ясно про окружающий контекст — объединительный хард-рок «Дай мне свою любовь» со строчками про доброго полицейского и запреты в интернете — будто хиппи спали 50 лет и проснулись в России 2020 года. Впрочем не за это мы их любим, а за драйв и грув. И альбом под названием «Психодел» — лучшая демонстрация этого: взвинченный рок (даже так — РОК) для максимально подвижных упражнений любого характера.