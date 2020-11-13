Новый мини-альбом The Hatters вас удивит: если вы ждали разнузданного джипси-фолка, готовьтесь также услышать синтезаторы, драм-машины, грув и прочие звуковые злободневности. Слушайте EP и читайте комментарии о том, как группа пришла к новому звучанию.

«Shoot Me»

Визитная карточка нашего EP. Мы решили попробовать что‑то новое: соединить скрипку, аккордеон, трубы, драм-машины, семплы с виниловых пластинок и кучу синтезаторов.

Хотелось сделать что‑то очень стильное, но при этом очень качевое, со взрывным припевом. И мы решили немного поиграть в гангстеров 30-х годов.

«Only You»

Была идея сделать песню, под которую захочется быстро ехать на автомобиле. Мы долго искали общий грув и характер игры на инструментах, пока не пришли к понятию «сексуальный».

Сначала не могли понять, каким должен быть в этой песне бас, а в итоге было найдено немного фанковое звучание, которое придало треку немного игривый оттенок.

«Только позови»

Песня началась с вокализа припева, пропетого Юрой [Музыченко] в микрофон, и задумывалось, что впоследствии на этот вокализ ляжет текст. В итоге вокализ из демозаписи перекочевал в финальную версию песни. Из новшеств для нас в этой песне — это ломаное соло на ударных в сочетании с оркестровыми скрипками как отсылка к английскому андеграунду конца 90-х.

«Я делаю шаг»