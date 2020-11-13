Минская группа Molchat Doma выпустила новый альбом «Monument», где разыгрывает все ту же нововолновую карту, только в более теплых тонах (так что не судите по суровой обложке). «Афиша Daily» представляет альбом с комментариями авторов.

Ничего особого от нового альбома мы не ждем, ведь явно уверены, что он выдержан в лучших традициях нашего творчества. Нам не хотелось топтаться на месте, но и потерять свой стиль тоже не хотелось. Те, кто долгое время с нами, точно будут не разочарованы.

Основная тема альбома — бытовая романтика, взаимоотношения между людьми, но так же появились и социальные песни, например, «Не смешно», которая отражает происходящее с нами и вокруг нас.

По поводу звука — гораздо больше внимания было уделено синтезаторам. Мы использовали много аналоговых винтажных штук, вокодер, поработали с бэк-вокалами. Нам кажется, получилось интересно и хорошо».

Любимые треки с альбома

Роман Комогорцев (гитара, синтезаторы, драм-машина): «”Дискотека”. Самый крутой, как по мне, трек с альбома. Легкий, танцевальный, негрузящий каким‑то смыслом, просто отрыв».

Егор Шкутко (вокал): «”Обречен”. Минималистичный, но очень атмосферный трек. При таком минимальном наборе инструментов, ничего не хочется в него вставлять, все на своих местах».

Павел Козлов (бас, бас-синтезатор): «”Удалил Твой Номер”. Трек в духе советского диско. Меланхоличный мотив, запоминающийся припев и красивая лирика».