«Для меня вечное — это Майкл Джексон, мне сестра еще в школе привила любовь к нему. Все девочки слушали Бритни Спирс и клеили плакаты с ней на стену, а я ходила и говорила всем, что слушаю Майкла Джексона»

Mary Gu Zivert Мари Краймбрери Клава Кока