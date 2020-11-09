Артисты часто обсуждают коллег и признаются в любви к музыкантам, влияние которых сложно найти в их творчестве. «Афиша Daily» предлагает сложный тест: мы вам называем цитату, а вы должны угадать, кому она принадлежит.
«Я всю жизнь люблю a-ha — для меня это эталон стиля и выдержки, за 25 лет ни разу не просели. Ещё я очень ценил Ника Кершоу и Johnny Hates Jazz — новая волна, новые романтики»
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«Для меня вечное — это Майкл Джексон, мне сестра еще в школе привила любовь к нему. Все девочки слушали Бритни Спирс и клеили плакаты с ней на стену, а я ходила и говорила всем, что слушаю Майкла Джексона»
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«Всегда слушал музыкантов, которые делали своими голосами чудеса — Энни Леннокс, Жанну Агузарову, Боя Джорджа»
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«Поверь в мечту» — это же именно та песня, которая может поднять твой дух в минуты отчаяния. У нас был виниловый проигрыватель. Я слушал пластинку Антонова и приходил в абсолютный восторг»
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«Мы с ребятами небольшой компанией в 5–6 человек в основном слушали рок: западный рок, физический рок и Metallica. И слушали Disturbed, AC/DC слушали жестко, кайфовали, фанатели все. Это one love, было офигенно»
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«Я писал альбом, вдохновленный Джими Хендриксом и его пятнадцатиминутным треком. Сессия очень магически звучала, я понял, что хочу делать какую‑то такую музыку, которая была бы волшебной, в хорошем смысле этого слова»
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«[На чем росла]? Наверное, это группа Fleur, Земфира, чуть-чуть Чичериной какой‑нибудь — что‑то из этого. Но потом пришел весь этот рэпчик, который разбавил мою меланхолию»
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«У меня был кумир Ник Кершоу. Его гармоническая фактура, структура его мелодий мне нравилась. Были еще чуть подальше от него Говард Джонс, Томас Долби, Kajagoogoo, Пол Янг — эта плеяда музыкантов середины и конца восьмидесятых. Вот они оказали на меня большое влияние»
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«Группа «Агата Кристи» — дикая [ерунда], разумеется»
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«Я был на концерте Тома Джонса, я слушал Рэя Чарльза близко, в первых рядах. Я посмотрел несколько мюзиклов на Бродвее. Я много чего увидел для себя»
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