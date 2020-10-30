Граймс записала цифровую колыбельную «AI Lullaby». Ее можно послушать до декабря в приложении Endel на iOS. Один из создателей аппа, российский композитор и разработчик Дмитрий Евграфов, специально для «Афиши Daily» собрал плейлист идеальных колыбельных для детей и взрослых

Endel — кажется, первое предложение, где музыка, звук вообще представлены как сервис. Выбираешь конкретное занятие, подключаешь геолокацию (так оно узнает погоду, например), данные о здоровье (так оно узнает, насколько вы активны) — в ответ слушаешь сгенерированный конкретно под тебя саундскейп.

В этом смысле Endel — воплощение страшных снов скептиков-консерваторов, которые утверждали, что скоро музыка станет: а) машинным творчеством, б) исключительно функциональным. Впрочем, приложение вряд ли станет убийцей поп-музыки: . У него максимально понятная область применения и при этом максимально понятный эффект: успокаивает, настраивает, помогает войти в состояние потока.

Граймс и Endel были созданы друг для друга. Клэр Буше в своих последних работах активно исследует возможности цифровизации звука, поиска живого в абсолютно неживом, в трехмерной фигуре, в синтетическом бите. Поиск эмоций в автоматически генерируемых мелодиях — очевидный следующий шаг. Результат — идеально кастомизируемая колыбельная, которую автор этих строк пробовал две ночи подряд — и весьма удачно. Во всяком случае с «AI Lullaby» ты если не отсыпаешься, то хотя бы спокойно спишь. Даже если ты не ребенок с цифровым именем.

«Когда речь заходит о колыбельных и музыке для засыпания то, к сожалению, средний слушатель представляет дешевые детские колокольчики, либо белый шум, либо вообще ничего. У меня особые отношения с таким типом музыки, ведь роль саунд-дизайна, тонкости и чуткости к звуковому полотну повышается — и на практике только самые промедитированные композиции оказываются пригодными для прослушивания во сне и вокруг сна. Этот плейлист — подборка именно такой музыки».