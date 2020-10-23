За чартами стримингов сложно уследить: каждый день там появляются новые имена. Кто‑то смотрит на успех условного Коржа и делает так же, а кто‑то пришел хайпить из тиктока. «Афиша Daily» помогает разобраться во всем многообразии хитов из чартов и выделяет главные жанры момента.

Кальян-рэп

Большой хит артиста Jony как налядная демонстрация эволюции жанра в сторону эстрады

Прародители: Bahh Tee, Jah Khalib, Miyagi & Andy Panda. Что это: Происхождение термина найти сложно (но кажется, он впервые появился в комментариях на The Flow). А вот найти его генеалогию легко. Это Bahh Tee, исполнитель немного грустного рэпа под «пианинку», герой пабликов типа «Рэп-лирика» в начале 2010-х. Это Jah Khalib, который принес в поп-рэп колоритные восточные мелизмы. Ну и, конечно, Miyagi & Andy Panda, поженившие восточный колорит с раскатистым раггамаффином и дансхоллом. Где‑то в 2018 году чарт «ВКонтакте» начали массово штурмовать люди, в той или иной степени наследовавшие всем троим: HammAli & Navai, Джаро & Ханза, Cygo и другие. Оказалось, что рецепт успеха прост: восточный акцент, строчки про пылкую, страстную и горячую любовь от лица матерого мачо, незамысловатая прямая бочка, трэповый бит или карибские ритмы — и хит готов. Мощный индустриальный буст такой музыке обеспечил как раз Bahh Tee, который открыл и возглавил лейбл Zhara Music — кузницу кадров для новых хитмейкеров. По-хорошему, «кальян-рэп» — это обидное определение, которое не слишком сочетается с нормами этики в 2020 году, и ему нужно придумать какой‑нибудь эвфемизм. Ну и по факту слово «рэп» в данном контексте уже не совсем легитимно: усилиями Jony и Ramil’ жанр избавляется от урбан-атрибутов и движется в сторону традиционных эстрадных баллад. Главные хиты: Hammali & Navai — «Девочка-война», Джаро & Ханза — «Ай-ай-ай», Cygo — «Panda E».

Жуков-поп

Лучшие методы творчества Сергея Жукова и Алексея Потехина как рецепт хита в 2020 году

Прародители: «Руки вверх!». Что это: Будто бы суперпростая в сочинении музыка, взявшая самые результативные средства группы «Руки вверх!»: паточную лирику, три-четыре аккорда на синтезаторе и простые мелодии, утрамбованные в ускоренный хаус-бит. Пережив небольшой карьерный спад во второй половине 2000-х, в следующем десятилетии Жуков стал вновь сильно востребован — выпускал песни, ездил в туры и мелькал в медиа. В итоге творчество «Руки вверх!» стало реактивным топливом для артистов нового поколения, от группы «Хлеб» до Тимы Белорусских. Одни артисты находят для себя в песнях Жукова бесстыжие танцы прямого действия, другие — задушевность без купюр, третьи — рецепт приставучих припевов. Главные хиты: Тима Белорусских — «Витаминка», Клава Кока — «Покинула чат», Мэвл — «Холодок».

Подробности по теме Жуков-поп: как наследие группы «Руки вверх!» захватило музыкальный мейнстрим в 2020 году Жуков-поп: как наследие группы «Руки вверх!» захватило музыкальный мейнстрим в 2020 году

Тикток-поп

Герои тиктока теперь интересны даже ветеранам эстрады

Прародители: Легитимно это или нет, но хочется сюда вписать имя Моргенштерна, и вот почему: у тиктокеров карьера развивается по схожему с Алишером сценарию: сначала успех в блогинге, затем — в музыке. Что это: Целый вагон дров в топку размышлений в духе «звезду можно сделать из кого угодно». Действительно, люди вроде Дани Милохина, Володи XXL или Рахима Абрамова пришли в музыку с миллионами подписчиков в тиктоке, но нулевым музыкальным бэкграундом. Что берут в расход тиктокеры, когда лезут к нам, в чарты? Да все, что красиво блестит и плохо лежит: актуальный рэп с тайп-битами и басами, жуков-поп, наследие Макса Коржа. На выходе при этом часто получаются действительно хитовые вещи (одна «Дочка прокурора» чего стоит!). Другой вопрос: насколько это самостоятельное творчество? Главные хиты: Даня Милохин, Николай Басков — «Тусим», Rakhim — «Fendi», Sleepy — «Дочка прокурора». Корж-поп

Наглядный пример буквального прочтения творчества Макса Коржа

Прародитель: Макс Корж. Что это: Душа нараспашку, «любовь — сука», «пацаны — святое», три аккорда, распевы и немного читки — формула, обеспечившая Максу Коржу стадионы и всенародную любовь и запустившая карьеры десятков других людей. Наверное, никто не повлиял на положение вещей в сегодняшних чартах так, как Корж. Кажется, половина артистов оттуда в той или иной степени ему наследует провинциальной задушевностью и немного наивной пацанской риторикой. Герой таких песен, как правило, из тех, кто и о любви навзрыд пропоет, но и себя в обиду никому не даст, — довольно просто найти в них себя. «Ноль процентов бабок, сто процентов душевности», — пишут в комментариях под клипами наследников Коржа. Понятно почему. Главные хиты: Hensy — «Поболело и прошло», Verbee — «Зацепила», Dabro — «Юность».