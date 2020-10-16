Московский музыкант Enique в свое время записывал аскетичный и грубоватый R’n’B, но потом резко поменял звук и заиграл куда более благодушный альт-рок у разбитого сердца и без лишней грязи. «Афиша Daily» представляет его новый альбом «С добрым утром, часть 2» с подробными комментариями автора о каждой песне.

1. «Каждый раз» ft. noa (acoustic) Песню «Каждый раз» в full-band-версии можно услышать на первой части альбома «Доброе утро». Идея сделать полноценный акустический ремейк пришла после ряда концертов в Москве, где я и мои пацаны выступали исключительно под акустические гитары, в обстановке, сильно напоминающей домашнюю. В жизни я часто сталкивался с тем, что короткими периодами, от релиза к релизу, концерта к концерту, у меня сменялись «подружки». Казалось, что, может быть, в этот раз «все будет не так, как обычно», в чем я, конечно же, сильно заблуждался. В какой‑то момент это даже перестало вызывать эмоции. То, как легко я с подружанями сходился, так же легко и расходился, наутро практически не вспоминая об этом . Тем не менее опредленный отпечаток это все на мне оставило. И как на музыканте, так и на личности в целом. А на теле моем появились две символичные татуировки — в память об этих ситуациях. 2. «Карамель» Я написал эту песню в период жесткой изоляции, на карантине , у отца дома, в марте–апреле этого года. Предполагалось, что на финале у нее будет, скорее, постпанк-звучание (в этот период я очень много слушал группу The Drums), нежели ретровейв, да и текст был куда откровеннее. По очевидным причинам, я был не в Москве и со своей тогдашней подружкой мог контактировать только через Face Time, что, конечно, было изнурительно: как морально, так и физически. Когда руки наконец дошли до записи, прошло уже достаточно времени, чтобы от [изначального варианта] практически ничего не осталось, кроме, наверное, первых четырех строк.

Моя музыка меняется, растет и деградирует вместе со мной.

По этой причине мы, скорее всего, никогда не услышим черновую версию. 3. «Радует» В апреле 2020 года в моей жизни произошли очень жесткие изменения: я был вынужден резко переехать в Санкт-Петербург из‑за сильного разлада внутри семьи. В Москву на тот момент я вернуться возможности не имел, там вообще творился какой‑то нечеловеческий абсурд. У меня закрадывались мысли, что мне теперь придется жить в Санкт-Петербурге постоянно и, возможно, стоит попробовать «кинуть здесь кости». Осенью 2019 года я попал в историю с одной девочкой из Питера, она ничем хорошим не закончилась, мне вообще не особо везет с этим городом, честно говоря. Пришлось через многое пройти, чтобы как‑то исправить некоторые моменты — и в себе, и в жизни, и в этой ситуации. Весна окончательно показала, что я, к глубокому сожалению, бессилен, но я как минимум попытался . На сегодняшний день я смотрю на все это с улыбкой — рад, что оно вот так в итоге на меня повлияло.

4. «Stone Island и Margiela» Та же история, что и с «Радует», нечего добавить. Оба эти трека соеденины концептуально. В этой песне я просто попытался рассказать историю более детально, осознанно оставаясь чрезмерно откровенным. Я надеюсь, будет понятно, что речь даже близко не о «шмотках модных», хотя и такие комментарии мы уже успели почитать . Полноценную версию easy-core/pop-punk я сделал больше для себя, нежели для слушателя.

5. «Волны одной реки» ft. «фото и напитки» Я люблю мидвест-эмо с довольно ранних лет . Для меня было приятным открытием, что в Москве еще кто‑то делает подобное и настолько круто. С московской мидвест-эмо-группой «фото и напитки» мы познакомились на расстоянии и, вдохновившись альбомом группы American Football 1999 года, сочинили песню, в тексте которой я сделал отсылки «на себя в прошлом». 6. «П.И.Н» ft. lowlife История на основе многих образов девочек, кого я успел повстречать в жизни. Еще тогда, на изоляции, я планировал сделать эту песню в гранж-звучании, а ее форма практически осталось нетронутой с того момента. Куплет Артема «lowlife» отлично дополнил атмосферу тягучего нуарного трека о разговоре двух бывших партнеров, компании которых после расставания начинают презирать друг друга . 7. «Фильтр» Мое раннее творчество (2015–2018) было сосредоточено на Торонто-R’n’B-звучании (речь о музыке, выходившей, прежде всего, на лейбле Дрейка OVO Music — Прим. ред.). Это своеобразная отсылка к тому времени. 8. «Лефортово 5 утра» Мы с Семеном (Chilly Holliday) почти безвылазно прожили на моей лефортовской хате все лето. Обычно пик творческой активности приходил как раз на 4–5 утра. В этой композиции мы передали ощущения, когда ты выходишь на балкон ранним утром, закуривая сигарету, на районе еще очень тихо, но все вот-вот начнет просыпаться, а ты только собираешься ложиться спать . 9. «Пока не поздно» Смежная история с песней «Карамель». Месяц на связи по Face Time привел к тому, что мне все откровенно надоело, мы не могли видеться по-настоящему, но мысль о том, «что» она хранила у себя под подушкой, все еще заставляла меня продолжать общение. Плюс у подружки была милая собака, иногда казалось, что они напоминают друг друга. Семен сделал что‑то похожее на неоклассику (вроде) — послушав это, именно об этой ситуации я и захотел рассказать, с опредленной ноткой сарказма. 10. «Жажда» Я давно хотел сделать джангл-поп — такой, саркастичный местами, с простым мотивом, с винтажным звучанием. От начала и до конца сделанная лично мной песня о ситуации, в которую я попал, ненадолго выбравшись в этом году в Сочи. Вернувшись домой, сразу же после самолета я, находясь под впечатлением, написал ее целиком, за один присест.

11. «Stone-Island и Margiela» (acoustic) Та же песня, только в акустическом, более меланхоличном звучании. Я считаю, что только в акустике весь ее посыл мог бы по-настоящему раскрыться. 12. «Не должен доверять» Композиция с нотками эмо и трэпа, в которой я поделился мыслями насчет фальшивых чувств, завязанных только на совместных тусовках и быстрых, легкодоступных удовольствиях. Чтобы осознанно от этого отойти, я на основе опыта прошлых лет делаю свой выбор не в ее пользу. 13. «Что такое любовь» Мы с Колей (Vacio) сделали эту песню года полтора назад. Записали ее тогда же. Все это время руки так и не доходили ее выпустить этот трек. Может, не было подходящего момента. В итоге, слегка подмастерив, мы так и выпустили этот бедрум-поп в виде демо. Наверное, такая музыка должна сохранять свое настоящее, живое и ничем не тронутое, по-настоящему искреннее звучание. Здесь мы поднимаем вопрос, который волновал нас обоих достаточно давно. Мне уже 24, Колян чуть помладше, но ни я, ни он до сих пор так и не получили ответа на этот самый главный вопрос: что же такое любовь.