Футбол Англии и местная музыка всегда находили точки соприкосновения, но сейчас связь футбола и музыки стала еще сильнее: артистов и футболистов объединила любовь к рэпу, грайму и дриллу. «Афиша Daily» вместе с «Okko Спорт» рассказывают, как британская музыка с речитативом из бедных лондонских кварталов ворвалась в раздевалки топ-клубов и сборной.

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В 2017 году лондонский «Тоттенхэм Хотспур» подписал контракт с Nike и презентацию новой формы команды доверил не игрокам (как это обычно бывает), а лондонскому фрешмену AJ Tracey. Настоящее имя AJ Tracey — Че Грант. Ему 26 лет, он болельщик «Тоттенхэма». Это клуб из одноименного района в Северном Лондоне с шикарным стадионом, лучшим нападающим Англии Харри Кейном, легендарным тренером Жозе Моуринью и прошлогодним финалом Лиги чемпионов. Это глянцевая картинка района. Но у Тоттенхэма есть и неприглядная, мрачная сторона. О ней все узнали в 2011 году из новостей: убийство полицейскими темнокожего жителя района по имени Марк Дагган спровоцировало беспорядки со стороны расовых меньшинств. Горячей точкой этих погромов стал как раз Тоттенхэм, район, населенный преимущественно иммигрантами. Что характерно, страстный болельщик «шпор» (прозвище игроков и фанатов «Тоттенхэма») AJ Tracey родился и вырос в другом месте. Тем не менее Тоттенхэм — родной район для целого ряда британских MC: Skepta, JME, Wretch 32, Avellino, Chip.

В 2017 году AJ Tracey не только сфоткался в новой форме «Тоттенхэма», но и исполнил сет для фанатов «шпор»

Другая точка силы для грайм-MC — Восточный Лондон, также населенный преимущественно темнокожими иммигрантами. Именно здесь родина музыки с речитативом и африкано-британским акцентом. Речь о грайме, который часто относят к британской версии рэпа, что не совсем верно: жанр берет истоки у корневой ямайской музыки, сдобренной достижениями подвижной электроники и агрессивной читкой.

Важное уточнение: большинство современных британских MC (среди которых тот же AJ Tracey, Stormzy, Dave, Octavian и другие) сложно отнести к грайму в чистом виде — с годами местная урбан-сцена все больше ориентируется не на ямайское наследие, а на актуальный заокеанский рэп.

Набирает обороты и дрилл — бандитская полиритмичная музыка с читкой не в бит о буднях преступной жизни: она зародилась в Чикаго, но стала популярной на неблагополучных лондонских окраинах. Многие британские дрилл-MC — как раз прямые виновники этого неблагополучия: например, главная звезда жанра, житель Тоттенхэма Headie One, недавно вышел из тюрьмы, где он отбывал полугодовой срок за хранение оружия. А артист RV, напарник Headie One по прошлогоднему микстейпу «Drillers x Trappers», и вовсе отсидел шесть лет за разбойное нападение с ножом на подростка.

«Drillers x Trappers II» — прошлогодний микстейп Headie One и RV, болельщиков «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» соответственно

Что объединяет британских MC и футболистов? Чаще всего — общая социальная среда. В английском футболе в последнее время становится все больше игроков африканского происхождения, которые растут в бедных неспокойных районах крупных британских городов. Разделы «до того, как стал известен» в биографиях и у MC, и у многих молодых футболистов фактически одинаковые: родился в нищете, рос на улице, жил впроголодь, желал разбогатеть. Надо понимать, что улицы в обоих случаях были теми же самыми — в основном в Северном или Восточном Лондоне.

Футбол и музыка — едва ли не единственные реально работающие социальные лифты для молодежи из неблагополучных английских кварталов. И там и там главный двигатель успеха — запредельная мотивация.

Британские MC читают про страгл, преодоление себя и желание вырваться из болота, — такая повестка естественным образом созвучна с тем, как молодой игрок пробивает себе дорогу в большой футбол. Грайм (так же как рэп и дрилл) заряжает на победу: поэтому, по признаниям игроков английской сборной, эта музыка часто звучит в раздевалке перед важными матчами.

Сами MC тоже обожают футбол. Истории любви к командам у каждого разные — и они не всегда обусловлены геопривязкой и семейной привычкой, как это было всегда принято в Англии. Вот примеры: житель Северного Лондона Headie One полюбил не «Тоттенхэм», а «Манчестер Юнайтед» — вслед за братом. Другой лондонец (правда, с юга), Dave, тоже не стал исповедовать принцип «саппорт е локал тим» и также притопил за манкунианцев. Chip не разделил страсть отца к «Тоттенхэму» и стал болеть за заклятых врагов «шпор» — «Арсенал». Кроме того, мастера слога не только болеют за любимые команды, а посвящают игре и футболистам строчки и даже целые песни. Так, один из первых хитов AJ Tracey, дуэт с Dave, называется «Thiago Silva» — об известном бразильском защитнике, выступающем сейчас за «Челси».

«Thiago Silva» — прорывной хит AJ Tracey и Dave

Хотите еще примеров футбольной лирики? Headie One и RV увековечили звезду «Ливерпуля» Мо Салаха строчкой «Escelent finish, Mo Salah» в совместной песне «Know Better», грайм-активист и фанат «Арсенала» PK посвятил трек экс-полузащитнику клуба Санти Касорле, а манкунианский рэпер Youngs Teflon — молодому дарованию «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Любовь футбола и урбан-музыки взаимна: например, хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли постоянно включает грайм и рэп в раздевалке «шпор» и национальной сборной, а Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард из «Манчестер Юнайтед» приятельствуют с артистом Not3s. Не отстает и старшее футбольное поколение: легенда «Арсенала» Иэн Райт на ютьюб-канале SBTV: Music проверяет технику топовых MC — выясняется, что те совсем не обделены футбольными навыками, а культовый защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд комплиментарно рецензирует альбом Stormzy.

Грайм-ода экс-хавбеку «Арсенала» Санти Касорле

Упражняются ли сами футболисты в читке? Да: например, Брэдли Райт-Филлипс (играл за «Манчестер Сити») и Янник Болази (хавбек «Эвертона») в 2014 году устроили дружеский грайм-клэш, где панчили, естественно, про футбол. Известны случаи, когда у молодых британцев не получалось в футболе, и они выбирали музыку: например, грайм-ветеран Kano в ранней юности недурно гонял мяч в академиях «Челси» и «Норвича», но в итоге попал не в большой футбол, а в музыку — где и преуспел. То, что у английского футбола и местной музыки с речитативом много общего, поняли и маркетологи клубов, которые зовут MC для клубных активностей. Так, в 2016 году «Манчестер Юнайтед» объявил громкий трансфер Поля Погбы (котировался тогда на уровне главных звезд планеты) роликом, где сам футболист танцует в кадре под трек Stormzy — еще перспективного новичка, а не главного человека в британской урбан-музыке. Сам рэпер, кстати, тоже появляется в кадре. Тремя годами спустя тот же «МЮ» доверил представить третий комплект формы рэперу Not3s, фанату клуба.

Та сама презентация Поля Погбы в «Манчестер Юнайтед»

Случается, что фанаты-MC становятся инсайдерами важных новостей команды: например, в прошлом году AJ Tracey наспойлерил, что в его любимый «Тоттенхэм» приедет одаренный аргентинец Джованни Ло Чельсо. И, кстати, не обманул. Что объединило людей у микрофона и людей с мячом? Headie One считает, что взаимоуважение и общие интересы. «Я думаю, что многим футболистам нравится музыка, которая сейчас звучит, и многие музыканты увлечены футболом», — рассуждает артист. «Это происходит естественно, и две культуры постепенно становятся одной».

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