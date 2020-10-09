На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. В новом выпуске Карандаш читает про Москву и плохой кальян в ночном клубе. А в рубрике «Дай нам бит» свои биты включает Unicorn Waves.
Rigel M
Ведущий и создатель шоу
«Это старая школа в здании. Крутой флоу и подача. Читка звучит нестандартно, с небольшой лоуфай-задержкой, что усиливает рифмы, и она звучит свежо. Удивил своей открытостью и мудростью. Крутые советы как для молодых, так и уже состоявшихся артистов!»
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