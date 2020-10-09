На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. В новом выпуске Карандаш читает про Москву и плохой кальян в ночном клубе. А в рубрике «Дай нам бит» свои биты включает Unicorn Waves.