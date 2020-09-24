На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. В новом выпуске вместе с Сергеем Мезенцевым создали песню для «Евровидения», зачитали про город Торжок и напиписали хит для Светланы Лободы. В рубрике «Дай нам бит» свои биты включал Pretty Scream.
Rigel M
Ведущий и создатель шоу
«Сергей Мезенцев — реально очень многогранная и талантливая личность. Не испугался попробовать себя в новом формате и сразу же с первых минут шоу выдал потенциальный хит для «Евровидения». Фанаты Lil Dik и диджея Огурца точно оценят новый выпуск».