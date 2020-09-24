«Сергей Мезенцев — реально очень многогранная и талантливая личность. Не испугался попробовать себя в новом формате и сразу же с первых минут шоу выдал потенциальный хит для «Евровидения». Фанаты Lil Dik и диджея Огурца точно оценят новый выпуск».