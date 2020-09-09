Хорошая рок-группа «Резина» выпустила безумный с точки зрения полиритмии и хронометража трек «Полнолуние» с Олегом Ягодиным из «Курары» на вокале. Получился логоцентричный русский рок, который ежесекундно скидывает тебя в пропасть. Песня вошла в сборник «Резины» «1619». На «Афише Daily» премьера песни с комментариями Ягодина.

«Какой инструментал — такой и текст. Я сразу понял, что надо нырнуть поглубже. Идея написать от лица воина, солдата, самурая пришла как раз за день до полнолуния — времени, когда все психуют, ссорятся.

Я помню, как сдержал гнев и решил, что лучше напишу что‑нибудь. В тексте смешались и мои любимые советские фильмы о войне (настоящие, конечно, — Герман, Шепитько, Климов), и Платонов, и Приставкин. То есть те, кто описывают крайние состояния так, что ты уже можешь не париться, что чего‑то не знаешь о жизни. И мой какой-никакой юношеский опыт из вечно обледеневшего Свердловска конца 1980-х, всех 1990-х и большей половины 2000-х, когда уже смотришь на боль сверху и поражаешься: «Неужели ******* [бить] доставляет людям удовольствие?»

Ну и одновременно ностальгия по героизму, все-таки у меня советское детство, шикарная детская литература, которая вообще не совпадала с реальностью, и понимание бессмысленности любого насилия».