По традиции подводим итоги семи дней в музыке. Прошлая неделя была страшно богата на релизы, мы выбрали те, что точно стоит послушать: от неизменных восьмидесятых Pompeya до сольника Вити Исаева, от ремиксов на Дуа Липу до каталога великой группы «Птицу Емъ».

Кажется, Витя Исаев записал один из главных альбомов года Убедительный смотр достижений от человека, который заслуживает явно куда больших почестей, чем лейбл «автор музыки Монеточки». А еще — краснокнижно редкий пример многозвучия и многословия в одном. «привет!как дела?» (да, именно так, без пробелов и заглавных) охватывает разом весь интеллигентский и новаторский небелый поп от Мигеля до Фрэнка Оушена и местную эстраду — вернее, ее самые стильные образцы (например, ранних «А’Студио» или Дорна, куда уж без него). За всей этой блажью скрываются ультимативно-задушевные откровения человека чуть за тридцать, в которых видится, скорее, искреннее желание выговориться, чем стремление работать над фигурами речи и ковать метафоры. Здесь нарочито неряшливым слогом рассказывают о снах про мать и отца, зовут смотреть нетфликс (аргумент: оно лучше, чем секс!) и признаются: мол, хотел, переспать, а веду под алтарь. В этом все обаяние альбома, которому совершенно не мешает даже отсутствие всенародных хитов.

Подробности по теме Почитайте, что Исаев думает о себе, России и современной музыке Почитайте, что Исаев думает о себе, России и современной музыке

Ретротерапия на новом альбоме Pompeya Даниил Брод и компания уже десять лет следуют одной и той же западническо-ностальгической догме — из них лет семь абсолютно вопреки цайтгайсту. Обычно сейчас за такое ругают, но вечный метод Pompeya — устраивать релакс-вечеринку с дискошаром, саксофоном и лучезарными синтезаторами — у них всегда работает безошибочно, а посреди текущего всеобщего беспокойства и вовсе предстает как отдушина и терапия. Важно, что этот метод на «Bingo» отточен как никогда: дискошар протерт, рубашка выглажена, туфли протерты до блеска лаком, а припевы (как выражалась группа «Дайте танк (!)») прилипают будто к зубам ириска — так что шампанское пьем безо всякого риска. Всем за наш счет!

Ретротерапия номер два на новом альбоме МС Сенечки Сбылась мечта автора: кто‑то должен был засэмплировать загрузочную мелодию Windows 95 авторства Брайана Ино — и это сделал МС Сенечка в треке «Чилл». Это одна из лучших песен на его новом альбоме «Звуки». На обложке — веселая акула в наушниках посреди комнаты главного героя. Внутри — песни про развлечения и для развлечений, оголенный олдскульный хип-хоп, периодически срывающийся в дикие пляски, но в целом размеренный и идеально подходящий к любой вечеринке. Песня «Лето» — лучшая песня про лето в этом году. Почему всего три месяца?

Новый альбом «СБПЧ» — метапоп с контекстом В трех словах об альбоме: «СБПЧ» уловили грув. Для этого группа умчала записывать диск аж в ЮАР. Об этой поездке был снят бодрый и яркий фильм, где Иванов и Борзых плескались в море и джемили на студии в компании африканских музыкантов. Звук соответствует картинке — к абсурдистскому и хитросделанному пост-пост-мета-мета-попу про веселое и страшное (вернее, про страшное с веселым лицом) «СБПЧ» приладили скретчи, юркий бас и ломаный бит. Как у литературных критиков есть ежегодный Пелевин, так и у нас — ежегодные Кирилл Иванов и компания. Отличие в том, что «СБПЧ» с каждым годом становятся все интереснее, а Пелевин — нет.

Подробности по теме Специально для нас Кирилл Иванов рассказал про каждую песню с альбома Специально для нас Кирилл Иванов рассказал про каждую песню с альбома

Новый альбом Сверкай — дебют сезона Коллега другой нашей любимой фрешвумен Лютик по группе Sewage Sour сольно запела драматичный и трагичный инди-поп с преобладанием электронных пищалок-трещоток-жужжалок. Но главное — сама героиня, которая громким и глубоким голосом поет о том, как важно найти внутренний покой (и как сложно это сделать). Как мы уже писали: большая поп-музыка для тех, кто задолбался.

Подробности по теме А еще почитайте, что Сверкай думает о своих песнях А еще почитайте, что Сверкай думает о своих песнях

Дуа Липа и диджей-сет как инфоповод Адаптация поп-хитов для клубных активностей в три утра — будничная практика. Но вот с главным поп-альбомом года (мы пока не собираемся менять точку зрения, хоть режьте) случай особый: Дуа Липа призвала The Blessed Madonna превратить «Future Nostalgia» в прыткий диджейсет, а в итоге получилась коллективная вечеринка для друзей. Среди прочих, участвуют Марк Ронсон, Мисси Эллиотт, Мадонна и Гвен Стефани (и все четверо — куда убедительнее, чем в сольной ипостаси последних лет). Главное открытие: клубные ремиксы песен с «Future Nostalgia» оказываются на поверку жизнеспособными и за пределами танцпола благодаря не столько гостевым камео, сколько неочевидным звуковым находкам. Например, «Physical» в прочтении Ронсона лихо меняет темп, а в «Boys Will Be Boys» в дело вступает афробит.

«Птицу Емъ» — великая группа, теперь вы можете легально их послушать и поспорить с нашим тезисом (или согласиться с ним) Из‑за обилия сэмплов альбомы шуткарей-звукарей с Урала долго не могли попасть в стриминговые сервисы. И вот, свершилось. Теперь полуюмористические истории про маленьких, странненьких и бедненьких людей можно послушать почти везде (кроме почему‑то «Яндекс.Музыки»). Мы попросили их земляка Николая Редькина (он же редактор The Flow и создатель шоу «Вписка») рассказать, в чем была крутость дебютного альбома «Птицу Емъ».

Подробности по теме Как дебют «Птицу емъ» изменил русскую музыку Как дебют «Птицу емъ» изменил русскую музыку