Итоги музыки за неделю: сольный выход автора «Тает лед», стадионный пафос на новом альбоме Biffy Clyro, песни про тюрьму и смерть от группы «Джуна» и многое другое — в традиционном дайджесте «Афиши Daily».

Новый EP Луны — откат к электронному звуку Кристина Герасимова по-прежнему предпочитает просторечные песни о сердечном. По настроению — все та же утешительная грусть в расфокусе, какую мы привыкли слышать у певицы и пять лет назад, и год назад, и хотим слушать сейчас и ждем всегда — вот уж где творческий метод неиссякаем. Что изменилось: если на последнем альбоме было много живых инструментов, то «Fata Morgana» — возврат к лаконизму электронных аранжировок.

Русский альбом недели — «Тюрьма» группы «Джуна» Породистый мелодизм (как у хороших и страшно недооцененных Lush и Kitchens of Distinction) британского покроя с женским вокалом (как у хороших и страшно недооцененных Saint Etienne и Dubstar) встречает русскую брутальную грусть. Заглавия песен («Голова-тюрьма», «Мне не страшно», «Должно умереть») вроде отправляют сразу на фестиваль «Боль» и, кажется, сразу к хедлайнерам — у голосистой вокалистки Наташи Евстигнеевой и слог острый, и хватка на мелодии вполне ощутимая. Русскоязычная рок-музыка приучилась высказываться в формате EP. «Тюрьма» — один из лучших, что выходили в этом году.

Рэп недели — сольный выход автора песни «Тает лед» Пока Даниил «Sимптом» Дудолад не сочинил строчку «Закрой глаза, все постепенно», он был героем киевской рэп-подземки. Впрочем, на его сольном альбоме, к счастью, нет ни хаус-рэпа, ни винтажного хип-хопа. С одной стороны, поп-экзерсисы на попадание в топы — игра на поле то ли Торонто-R’n’B, то ли героев стриминг-чартов (серьезно, ряд песен отсюда вполне гармонично встроился бы в плейлист кальянной). С другой — на второй половине альбома Даниил будто бы выходит из кальянной прямо на баттл-площадку, и вместо поп-лирики вдруг резко включается высокоскоростная читка.

Стадионный пафос недели — новый альбом шотландцев Biffy Clyro Когда‑то эти шотландцы делали психованный взбалмошный постхардкор, но к концу нулевых они подуспокоились и представили авторскую версию стадионного рока со сбивчивой политримией — в чем и преуспели (обложки им рисовал Сторм Торгерсон, автор каверов для пластинок Pink Floyd и прочего пафосного арт-рока, так что вектор понятен). Тем они и занимаются до сих пор: на новом альбоме — как всегда — много управляемого хаоса и оркестрового пафоса и немного баллад по расчету. Но, кажется, мы это где‑то уже слышали неоднократно.

Консерватор недели — Орвилл Пек Он ходит в шляпе и маске и исполняет максимально консервативный и пуристский кантри: на «Show Pony» он натурально дает Джонни Кэша — будто тот и в самом деле восстал из могилы. Правда, вместо скулящей слайд-гитары — пышные клавиши и богатые аранжировки. Хайлайт релиза — роскошная баллада с популяризаторкой традиционного американского звука на большой эстраде Шанайей Твейн.

Годовщина недели — 30 лет со дня смерти Цоя По такому случаю «Афиша Daily» запустила спецпроект. Внутри: история записи «Это не любовь» и «Группы крови» от саундпродюсера обоих альбомов Алексея Вишни, разговоры с Артемием Троицким и Михаилом Козыревым о том, как Цой изменился сам и изменил нас всех, — и много чего еще. Пытаемся ответить на вопрос, почему Цой остался последней скрепой постсоветской культуры — и почему других таких больше не будет.

Подробности по теме Кончилось лето. Спецпроект «Афиши Daily» к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя Кончилось лето. Спецпроект «Афиши Daily» к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя

Еще одна годовщина — 10 лет песне «10 суток (Сталинград)» 11 августа 2010 года Noize MC, которого в конце июля задержали после выступления на фестивале в Волгограде, покинул спецприемник и выпустил песню «10 суток (Сталинград)» — о милицейском насилии, о том, что правоохранители охраняют себя, а не наши права. Спустя 10 лет эта песня все еще актуальна. Вспоминаем ее — и еще девять треков о милиции и полиции — и анализируем, как в русскоязычной музыке менялось отношение к «менту».