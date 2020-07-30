На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. В новом сезоне шоу выходит при информационной поддержке «Афиши Daily». Герои первой серии — «Хлеб» — читают рэп про жизнь в спортзале, войны с лейблами и диссят кота Леопольда.

«Формат нашего шоу в каком‑то роде уникален. Он объединяет в себе жанр подкаста и музыкального фристайла. В каждом выпуске есть рубрика «Мы кое‑что знаем о тебе» — там ведущий рассказывает гостю какой‑нибудь факт из его прошлого, который чисто теоретически он не мог знать. В первом сезоне снялись: Рустам Рептилоид, Паша Техник, Батишта, Расул Чабдаров, Евгений Чебатков, Гарик Оганисян, Кирилл Селегей. Героями второго сезона будут преимущественно музыканты, а также появится гостевая рубрика с саунд-продюсерами, которые пишут музыку для широко известных сегодня исполнителей».