Танцевальность для меня не является главным критерием в процессе написания музыки. У моих песен странный формат — это электронная музыка, как правило с 4/4 бочкой, но она не будет органично звучать на вечеринках. Зато она подходит для грустных рефлективных движений, которые главный герой клипа танцор и режиссер Игорь Шаройко придумал для нашего клипа.

Как правило, я начинаю писать песни с мудборда. Беру несколько элементов — инструментов, состояний, мест, — воображаю, как они будут сочетаться, и приступаю к наброскам. С «Тихо» в мудборде были слова «тревога», «движение», «побег». Это состояние мы отразили и в аранжировке, и в клипе.

После Mana Island перестроится было трудно. Были проблемы и с идеями, и с реализацией. В «Мане» я писал всю музыку, используя только приложения на iPad: мы делали демки и затем доводили до ума на студии Xuman Records. С идеями тоже было не густо — я не идентифицировал себя как самостоятельного артиста, не понимал, что я хочу рассказать. Думал даже завять с музыкой, но как‑то не вышло (и это хорошо!).