Бывший участник хорошей инди-группы Mana Island Никита Сташевский делает ловкую и басовитую танцевальную музыку для одиночного потребления. Соответственно музыке и картинка: «Афиша Daily» представляет его клип «Тихо» с комментариями автора о том, как устроен его творческий процесс и как ему пришлось перепридумывать себя после ухода из Mana Island.
Танцевальность для меня не является главным критерием в процессе написания музыки. У моих песен странный формат — это электронная музыка, как правило с 4/4 бочкой, но она не будет органично звучать на вечеринках. Зато она подходит для грустных рефлективных движений, которые главный герой клипа танцор и режиссер Игорь Шаройко придумал для нашего клипа.
После Mana Island перестроится было трудно. Были проблемы и с идеями, и с реализацией. В «Мане» я писал всю музыку, используя только приложения на iPad: мы делали демки и затем доводили до ума на студии Xuman Records. С идеями тоже было не густо — я не идентифицировал себя как самостоятельного артиста, не понимал, что я хочу рассказать. Думал даже завять с музыкой, но как‑то не вышло (и это хорошо!).