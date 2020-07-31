«Семинар» (Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и мультиинструменталист Влад Чернин) — самый эффектный дебют лета. Они исполняют восклицательный альтернативный рок про долгий и успешный поиск себя. Это песни не про кризис, но про выход из него. Специально для «Афиши Homework» Городний и Рахман исполнили песню «Одиночный пикет».
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», Sobakasoma и другие музыканты. Герои следующего выпуска — проект «Семинар».
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