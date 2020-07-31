«Семинар» (Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и мультиинструменталист Влад Чернин) — самый эффектный дебют лета. Они исполняют восклицательный альтернативный рок про долгий и успешный поиск себя. Это песни не про кризис, но про выход из него. Специально для «Афиши Homework» Городний и Рахман исполнили песню «Одиночный пикет».