Недавно в беседе с музыкантом и dj Леней Lipelis’ом я сказал, что не считаю свою музыку lo-fi hip-hop, хотя некоторые почему‑то приписывают ей такой жанр. Он ответил, что «lo-fi часто путают с jazzy или wonky hip hop», к которым моя музыка ближе.

Я не ограничиваю себя жанрами. Мой девиз — определение «жанра» переоценено. Главный критерий — музыкальность. Да, это очень субъективно, я знаю. Можно сказать, что я делаю хип-хоп, без каких‑либо поджанровых рамок.

Современный хип-хоп — это гигантский кросс-жанровый котел. По сути, это и r'n'b, и соул, и джаз, и электроника, и, конечно же, рэп. Многие современные западные исполнители и продюсеры успешно сочетают эти жанры и получается тот самый грув. Например, 9th Wonder, Knxwledge, Андерсон Пак и другие. Эта музыка и люди формируют меня и вдохновляют.

Мой путь начался с джаза. Как сказал джазовый пианист и продюсер Роберт Гласпер: «Джаз — мать хип-хопа». Я много играл джаз, пытаясь имитировать манеру Чика Кориа и МакКоя Тайнера. Они разные, но в этом и суть. Потом я начал слушать то, что сейчас называют олд-скулом (A Tribe Called Quest, Gang Starr). Услышал музыкальные фрагменты знакомых джазовых пластинок. Еще на меня оказали влияние такие экспериментаторы, как Джей Дилла и MF DOOM. Захотелось сэмплировать винил и трансформировать звуки во что‑то новое, по-другому их читать, пропуская через себя.

Сейчас я стремлюсь делать многогранный хип-хоп всеми возможными средствами; сочетать все, что нравится. Мне кажется в России немногие слушают такую музыку каждый день. Да, если поставить ее, скажут: «круто» и, возможно, добавят к себе в плейлист, но не более. Хотя, конечно есть ребята, которые как и я в восторге от этой музыки. Интересно, какой тренд в России быстрее пройдет — русский трэп и кальянный реп или визуальный эксплойт темы 80-90х.

В клипе я хотел познакомить слушателя с моим пространством и показать рабочий процесс художественным языком. Я приглашаю вас посмотреть на него, но оставляю пространство для фантазий, чтобы человек мог дорисовать образ. Я вдохновлялся анимационными клипами Knxwledge, Андерсона Пака, Flying Lotus.

«SumVibes» — это спонтанная тусовка длиной в лето. В нем есть такое настроение, когда ты немного обмяк от палящего солнца и духоты, и вдруг возникает движение, страсть, желание отдаться процессу. Одним словом — дух лета, который хочется сохранить в фотокарточках.