По традиции подводим музыкальные итоги недели. В этот раз — Cream Soda и Beabadoobee, как новые поп-герои, Лианн Ла Хавас и «Семинар», как главные музыкальные терапевты, и многое другое. По традиции прилагаем плейлисты. С этой недели — и в Spotify (для этого дочитайте текст до конца).

«Care» Beabadoobee, как символ правильной любви к девяностым Уроженка Филиппин Беа Кристи успешно перерабатывает наследие гитарной музыки девяностых: от Mazzy Star до форматного поп-рока, от Кортни Лав до Smashing Pumpkins — и делает это успешнее многих своих коллег. Потому что воспринимает эту музыку не как приятную сердцу стилистику, которую можно преподнести слушателям в любом виде и с модными ретро-фильтрами, но как базу для сочинения беспроигрышных хитов. Таких, как песня «Care», страшно прилипчивая гитарная безделица, которую хоть сейчас в саундтрек к комедии про непростую жизнь американских колледжей. 3 минуты 15 секунд незамутненного счастья. Бедрум-поп, к котором Beabadoobee причисляли, музыка милая, но страшно ограниченная в выборе выразительных средств. Беа Кристи показывает, куда его артистам двигаться дальше.

«Гибкий График» ГШ и «Free At Three» The RIG, как новая точка музыкального модернизма На обеих пластиках играет Сергей Храмцевич (в The RIG он основатель, у «ГШ» на новом альбоме играет на самом длинном — в 20 с лишним минут — треке, но и раньше с ними сотрудничал), и его неспокойные саксофонные партии — иллюстрация того, во что мутирует новый музыкальный модернизм с «ГШ» и «Интуристом» во главе. Постепенно из этой музыки исчезает песня, лирика, текст, они распадаются на куски, на крики и охи-вздохи. Место голоса занимают инструменты, которым будто дали волю и они теперь срываются с катушек каждые две секунды. «ГШ» и The RIG деконструируют постсоветскую музыку, причем делают это с интересом ребенка, разбирающего старый магнитофон. Интерес — важное слово, и «Гибкий График» и «Free At Three» кажутся не самыми простыми для понимания вещами, но при этом следить за ними крайне любопытно, а каких‑то крайностей, которые бы возмущали и раздражали практически нет.

Подробности по теме Проходите, присаживайтесь. Дебютный альбом The RIG как знакомство с импровизацией Проходите, присаживайтесь. Дебютный альбом The RIG как знакомство с импровизацией

CreamSoda, как идеальная поп-музыка момента Прилипчивый текст — пожалуйста. Въедливая мелодия и что‑то поинтереснее поп-хауса — а вот и они. Ироничное обыгрывание цайтгайста («я отменю это лето») — велкам. Клип с Кукушкиным и Гудковым в роли рептилоидов (и, возможно, неосознанной цитатой из другого клипа про кровь на танцполе) — ради бога. Ненавязчивый продакт-плейсмент — почему бы и нет. Cream Soda умудряются взять главное от эпохи, которую запомнят и по вездесущему Гудкову, и по курьерам, и при том не опошлиться. «Сердце лед» — воплощение момента и главная поп-песня этого лета.

Новый альбом Лианн Ла Хавас, как идеальная музыкальная терапия Предыдущий альбом британской певицы «Blood» был громкой и бойкой поп-пластинкой. На «Lianne La Havas» нет ни очевидных хитов, ни разговоров на повышенных тонах. Это очень интроспективная пластинка, в которой важны не песни, а полутона, атмосфера, геометричный грув и звуковое марево, окутывающее плотным одеялком с первой же песни. Ла Хавас тягуче и с какой‑то трагичной нежностью поет о расставании, о слезах, о признании поражения в битве за любовь. Ла Хавас проделывает трюк, который не удался Джесси Уэйр: превратить свои маленькие трагедии в увлекательный музыкальный сюжет. Ну, и заодно перепеть «Weird Fishes» Radiohead так, что получилось правильнее и глубже оригинала.

«Семинар», как важная точка местной гитарной музыки Мы уже писали, но повторимся еще раз (и еще двести раз, если понадобится). Американского покроя инди-рок оказался лучшим оформлением для мыслей поколения 20-30-летних, представителями которого и являются Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и мультиинструменталист Влад Чернин. Их новая супергруппа «Семинар» — это восклицательные (причем в буквальном смысле) песни, в которых под переменчивый ритм и скорострельный гитарный бой идут разборки с собственным сознанием, из которых его носитель выходит победителем. Редкий случай — и пример всем: лучшие люди гитарной музыки не превозносят мрак, а разгоняют тучи руками, и довольно успешным. Из этой взбесившейся фактуры вырастают самые резкие и побудительные песни, записанные в этом году.

Подробности по теме «Семинар»: участники «Пасош» и «Спасибо» — о дебютном альбоме своей новой группы «Семинар»: участники «Пасош» и «Спасибо» — о дебютном альбоме своей новой группы

И еще кое‑что Первый (и, возможно, последний) альбом американского балагура с гитарой Оливера Три, в потрековом разборе «Ugly Is Beautiful» музыкант активно выступает за все хорошее, что немного смущает. Новый EP Алмо, обнинского музыканта, исполняющего интровертский хаус. Можно рассматривать его как мини-манифест музыкального эскапизма: зачем вечеринки, если можно сидеть дома и просыпаться утром с любимым человеком. За этой невольной манифестацией кроются прилипчивые поп-мелодии. На «Афише Daily» — новый клип Artemiev о самоизоляции, снятый на песню, сочиненную под впечатлением от самоизоляции. Вот насколько избитый уже сюжет, а у Артемьева получается облечь его во что‑то настолько трогательное и нежное, что вся пошлость исчезает сразу. Лучший «виртуальный привет 2020-му». По техническим причинам на прошлой неделе был только один выпуск «Афиши Homework», зато на этой — сразу три. Лучший — от казахстанского фрешмена sobakasoma. Нервозный гитарный поп с контрабасом — уже описание гарантирует что‑то безумное. Для любителей более простых вещей — лайв от Конора Мейсона из Nothing But Thieves, где он параллельно рассказывает, как пережил пандемию. Прошлогодний сингл екатеринбуржцев «Курара» «Актриса» — опустошающий и опустошенный русскоязычный рок об отсутствии каких‑либо перспектив внутри и снаружи — наконец-то обрел видео. Белорусская группа «Кассиопея», наконец-то, выложила свои последние записи в стриминговые сервисы. Теперь подпевать грандиозному макабрическому хиту «Чёрная Аптечка» можно вполне легально.

И про Spotify Многие ждали пришествия Spotify шесть лет, некоторые из коллег даже на эмоциях решили отказаться от других сервисов в пользу шведского. Мы, пожалуй, не будем столь резки и пока посмотрим-поизучаем. А для тех, кто вообще не понимает, что происходит, мы сделали памятку.

Подробности по теме Что такое Spotify и как им пользоваться Что такое Spotify и как им пользоваться