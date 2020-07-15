Канадский сингер-сонграйтер Исайя Фабер, он же Powfu, исполняет печальный поп с хип-хоповой основой о сердечных печалях, неловкости и неуюте. Такие новые грустные за границей. По просьбе «Афиши Daily» он исполнил свой главный хит «Death Bed», безысходную песню о неизбежности смерти.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)», sobakasoma и другие музыканты. Герой следующего выпуска — британец powfu.
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