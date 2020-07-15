Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)», sobakasoma и другие музыканты. Герой следующего выпуска — британец powfu.