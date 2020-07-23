В начале июля мы проводили голосование читателей за лучшую пластинку полугодия. Николай Овчинников подводит его итоги и рассказывает, как слушательский спрос объясняет состояние музыки и ее взаимоотношения с контекстом.
Итоговый топ альбомов выглядит так
- Tame Impala «The Slow Rush»
- The Weeknd «After Hours»
- Дуа Липа «Future Nostalgia»
- «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Катакомба»
- «Даша и Сережа» «Волшебство»
- The Strokes «The New Abnormal»
- Georgia «Seeking Thrills»
- «Хадн Дадн» «Ностальгия»
- «Аукцыон» «Мечты»
- Run the Jewels «RTJ4»
- Boulevard Depo «Old Blood»
- Мак Миллер «Circles»
- Ic3Peak «До свидания»
- King Krule «Man Alive!»
- Борис Гребенщиков «Знак огня»
- Kate NV «Room for the Moon»
- Леди Гага «Chromatica»
- Хейли Уилльямс «Petals for Armor»
- Mujuice «Rytm Moskva»
- Pet Shop Boys «Hotspot»
- Джесси Уэйр «What’s Your Pleasure»
- Sobakasoma «Хэмингуэй в штанах»
- Khruangbin «Mordechai»
- The 1975 «Notes on a Conditional Form»
- Caribou «Suddenly»
В целом проводить такие опросы, а потом удивляться тому, что в топ-5 сплошь ожидаемые персонажи, довольно глупо. С другой стороны, благодаря этим опросам можно сложить впечатление не только о том, что популярно у условного круга читателей «Афиши Daily», но и о том, в каком вообще состоянии находится популярная музыка в данный период времени. Нынешний список максимально красноречив.
2020-й — год усталости. Главные пластинки последних шести месяцев — прежде всего, про разные формы эскапизма. Про безболезненную ностальгию («The Slow Rush»). Про вечный покой, который радует сердце («Волшебство» и «Мечты»). Про рефлексию над прошлым как образом, но не как источником неприятностей («Room For The Moon»). Про самокопания («After Hours» и «Petals For Armor»). Но главное — про вечеринку («Seeking Thrills» и «Future Nostalgia», «Hotspot» и «Катакомба», «Rytm Moskva» и «What's Your Pleasure»). Дискотека стала местом побега от худшего и средством борьбы с паршивым духом времени, символом космополитизма и точкой пересечения всех рас и гендеров. Танцы как защита, как митинг, как ответ на главные проблемы человечества.
Главные герои 2020 года не призывают и не воспевают борьбу за лучшее. Даже Ic3peak все больше предпочитают крикам мелодии, а от неспокойного времени оставляют эстетику, а не этику. Даже The 1975 с их мессианским настроем, меняют местами личное и политическое и сбавляют ритмическую и мелодическую нагрузку. Группа Мэтта Хили вообще показательный пример — музыка 2020 года говорит нам: «Отдохни, попустись и начни изменения с себя». Сюда же можно отнести и «RTJ4»: он хоть и вышел аккурат к пику движения Black Lives Matter, но был все-таки немного о другом.
2020-й — год без прогресса. В списке из относительно новых и с серьезными оговорками — «Даша И Сережа» (но, по факту, это проект двух состоявшихся музыкантов), Khruangbin (с третьим альбомом) и Sobakasoma. Последний отвечает за всех фрешменов разом. Казахстанский музыкант показывает, что можно еще сделать с этой грязной смесью грубого хип-хопа и гитарного инди, с которой работают его земляки Gruppa Skryptonite. Его песни про внутреннюю боль и внутреннее потребление — идеальный пример той самой новой волны, которую мы называем Новыми грустными, наверное, одного из немногих направлений (пусть и весьма умозрительного), за которым еще интересно следить.
К слову о направлениях и жанрах. Мы много говорили о кризисе в хип-хопе — прежде всего, русскоязычном — и результаты голосования в определенной мере его подтверждают. Если в прошлом году в списке были Фейс, Тайлер, Алена и другие, то в этом — ровно два артиста: помимо Run The Jewels это Boulevard Depo. Все еще непонятно, каким образом он держится: «Odd Blood» — это повторение пройденного давно известными средствами, без острых углов и ярких вспышек; об этом будет интересно еще подумать.
2020-й — год ожидания. На фоне фильма-катастрофы в реальном времени в музыке снизили резкость до минимума. Песни и альбомы 2020-го — попытки заново нащупать и осознать себя. Кажется, пока не во всем успешные, но жутко занимательные. А пока будем танцевать.