Итоговый топ альбомов выглядит так

Tame Impala «The Slow Rush» The Weeknd «After Hours» Дуа Липа «Future Nostalgia» «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Катакомба» «Даша и Сережа» «Волшебство» The Strokes «The New Abnormal» Georgia «Seeking Thrills» «Хадн Дадн» «Ностальгия» «Аукцыон» «Мечты» Run the Jewels «RTJ4» Boulevard Depo «Old Blood» Мак Миллер «Circles» Ic3Peak «До свидания» King Krule «Man Alive!» Борис Гребенщиков «Знак огня» Kate NV «Room for the Moon» Леди Гага «Chromatica» Хейли Уилльямс «Petals for Armor» Mujuice «Rytm Moskva» Pet Shop Boys «Hotspot» Джесси Уэйр «What’s Your Pleasure» Sobakasoma «Хэмингуэй в штанах» Khruangbin «Mordechai» The 1975 «Notes on a Conditional Form» Caribou «Suddenly»

В целом проводить такие опросы, а потом удивляться тому, что в топ-5 сплошь ожидаемые персонажи, довольно глупо. С другой стороны, благодаря этим опросам можно сложить впечатление не только о том, что популярно у условного круга читателей «Афиши Daily», но и о том, в каком вообще состоянии находится популярная музыка в данный период времени. Нынешний список максимально красноречив.

2020-й — год усталости. Главные пластинки последних шести месяцев — прежде всего, про разные формы эскапизма. Про безболезненную ностальгию («The Slow Rush»). Про вечный покой, который радует сердце («Волшебство» и «Мечты»). Про рефлексию над прошлым как образом, но не как источником неприятностей («Room For The Moon»). Про самокопания («After Hours» и «Petals For Armor»). Но главное — про вечеринку («Seeking Thrills» и «Future Nostalgia», «Hotspot» и «Катакомба», «Rytm Moskva» и «What's Your Pleasure»). Дискотека стала местом побега от худшего и средством борьбы с паршивым духом времени, символом космополитизма и точкой пересечения всех рас и гендеров. Танцы как защита, как митинг, как ответ на главные проблемы человечества.

Главные герои 2020 года не призывают и не воспевают борьбу за лучшее. Даже Ic3peak все больше предпочитают крикам мелодии, а от неспокойного времени оставляют эстетику, а не этику. Даже The 1975 с их мессианским настроем, меняют местами личное и политическое и сбавляют ритмическую и мелодическую нагрузку. Группа Мэтта Хили вообще показательный пример — музыка 2020 года говорит нам: «Отдохни, попустись и начни изменения с себя». Сюда же можно отнести и «RTJ4»: он хоть и вышел аккурат к пику движения Black Lives Matter, но был все-таки немного о другом.

2020-й — год без прогресса. В списке из относительно новых и с серьезными оговорками — «Даша И Сережа» (но, по факту, это проект двух состоявшихся музыкантов), Khruangbin (с третьим альбомом) и Sobakasoma. Последний отвечает за всех фрешменов разом. Казахстанский музыкант показывает, что можно еще сделать с этой грязной смесью грубого хип-хопа и гитарного инди, с которой работают его земляки Gruppa Skryptonite. Его песни про внутреннюю боль и внутреннее потребление — идеальный пример той самой новой волны, которую мы называем Новыми грустными, наверное, одного из немногих направлений (пусть и весьма умозрительного), за которым еще интересно следить.

К слову о направлениях и жанрах. Мы много говорили о кризисе в хип-хопе — прежде всего, русскоязычном — и результаты голосования в определенной мере его подтверждают. Если в прошлом году в списке были Фейс, Тайлер, Алена и другие, то в этом — ровно два артиста: помимо Run The Jewels это Boulevard Depo. Все еще непонятно, каким образом он держится: «Odd Blood» — это повторение пройденного давно известными средствами, без острых углов и ярких вспышек; об этом будет интересно еще подумать.

2020-й — год ожидания. На фоне фильма-катастрофы в реальном времени в музыке снизили резкость до минимума. Песни и альбомы 2020-го — попытки заново нащупать и осознать себя. Кажется, пока не во всем успешные, но жутко занимательные. А пока будем танцевать.