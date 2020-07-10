За первые шесть месяцев 2020 года вышла куча альбомов (за лучший вы, кстати, можете голосовать). Однако в прошедшем полугодии вышло немало EP и мини-альбомов, особенно на русском, которые нельзя ни проигнорировать, ни в основной топ поставить. Мы выбрали 10 хороших русскоязычных EP: от экзистенциального рэпа до альт-рок-ревайвла.

Недры «Нейро»

Певучий и грязнючий русскоязычный хип-хоп от одного из самых необычных его представителей. Оголтелый репрезент, наглость в голосе, гриллзы и яркие краски. Если русскоязычный рэп сейчас в кризисе, то «Нейро» — антикризисная программа. И есть надежда, что она окажется эффективной.

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«Увула» «Ничего сверхъестественного»

«Увула» — в лучшей форме, пусть и на краткой дистанции. Грустные песни под мягкий гитарный инди-поп. Утопающий в гитарной трели голос поет о том, что любовь краткосрочна, что окончен бой, но портфеля нет и домой не пойти. Русскоязычный дрим-поп — предмет отдельного исследования, и мы обязательно его проведем, а «Увула» — его главные представители. Леван Горозия «Альфа»

В не попавшей на EP песне «Шторм» (клип на которую повторяет фильм «Бронсон») Леван Горозия говорит, что обнулился, еще когда это не было модным. Однако же экс-L’One немного лукавит — и слава богу. «Альфа» — все тот же бодрейший, спортивный хип-хоп с мелодизмом южных пляжей. Про последние — совместка с джазовым вокалистом Эриком Холматовым, идеальный хит для любого курорта. «Магнитола» «О чем можно мечтать еще?»

Русскоязычная альтернатива в последние пару лет переживает ревайвл. Нижегородская группа «Магнитола» — идеальный пример этого самого ревайвла. Заливистый и мелодичный рок с обилием примочек, с громким и полным душевного пафоса вокалом и текстами о мечущейся душе среди ипотечных ЖК. Joker James «Мертвый пони»

Алексей Пономарев в одном EP объединяет сразу два своих проекта — старую и милую нашему сердцу группу «Пони» и злободневный Joker James. «Мертвый пони» звучит и вправду как панихида по ушедшим временам, когда мы еще не жили от обыска к обыску. Печальная акустика, ретрозвук и песни о том, что жить уже нет сил, а Россия будет холодной. «Пошлая Молли» «Paycheck»

Кирилл Бледный породил мамбл-рок и убил его. Теперь он медленно превращается в поп-хитмейкера и приносит нам цветастую ностальгию по культуре нулевых. Тут и эмо, и клубный R’n’B, и челки, и блестки. Шесть попаданий в тоскующее по прошлому сердце из шести. Шесть идеальных хитов и один грандиозный — с Катериной Кищук.

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«Грязь» «Хроники голодного города»

Денис Грязь не жалеет ни себя, ни других. Под угрюмый мелодичный хип-хоп он выписывает неприятный диагноз стране проживания, ругает российский автопром, печалится, что все улетели на юг, а он остался. Леха Никонов абы с кем сотрудничать не будет. «Буерак» «Среди них ты»

Еще одна похоронка — от группы «Буерак». Если года три назад эту мрачную готику можно было бы считать иронией, то теперь, кажется, все всерьез. Гроб, гроб, кладбище — это не байки из склепа, а вектор развития, трупы и кровь — не кадры из фильма, а мрачное и неизбежное будущее. Одна из лучших работ группы. Lovanda «Turbo»

Экс-соратник Ивана Недры Паша Wonder K и певица по имени Лала успешно воспроизводят формулу групп Cream Soda и «Лауд», а именно: берут еще не надоевшую танцевальную электронику (в их случае — фанк и гэридж) и облекают ее в максимально доступный поп-формат. Приятное ностальгическое путешествие плюс песня «Россия», в которой наша родина понимается как место для удивительного путешествия, а не экзистенциального переживания. Санторин «Триггер»