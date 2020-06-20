Утром 20 июня умер Олег Парастаев, советский и российский сонграйтер и музыкант, автор великого хита «На Заре». Вот еще 10 песен, которые он исполнял или написал и которые обязательно стоит послушать

Парастаева большинство знает как смешного мужика в кепке из видео, где группа «Альянс» исполняет «На заре». Двойная несправедливость. Парастаев, во-первых, был автором песни, во-вторых, написал еще с десяток песен, способных затмить «На заре».

Клипы на песни Парастаева — что в «Альянсе», что в проекте «Новая Русская Группа», куда он ушел, не согласившись променять в прежней группе гитары на синтезаторы — нередко попадаются в YouTube с припиской «soviet synth-pop». И не зря. Олег Парастаев был, наверное, самым последовательным поклонником и исполнителем синтезаторной новой волны в СССР в ее наиболее романтическом изводе. Не героический рок в строгих френчах, не электроника на службе социальной критики, а чистейшая поп-музыка. И при том идеально аранжированная. Парастаев при этом совсем не напоминал представителя новой волны: то похожий на Брата Марио, то с бородой и в балахоне, он был таким теневым демиургом при фактурных голосистых фронтменах.

В девяностые-нулевые возвышенная романтика Парастаева оказалась не особо нужна. Это страшное упущение для всей постсоветской поп-музыки. Парастаев мог стать большим сонграйтером, но этого, к сожалению, не случилось. Для большинства он так и остался одним из ключевых образов советской новой волны. Человеком в цветастой рубашке, футуристичных очках и кепке. Автором главного поп-хита конца восьмидесятых.

Мы решили напомнить, какие еще песни написал и/или исполнял Парастаев.

«Альянс» «Фальстарт»