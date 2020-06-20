Утром 20 июня умер Олег Парастаев, советский и российский сонграйтер и музыкант, автор великого хита «На Заре». Вот еще 10 песен, которые он исполнял или написал и которые обязательно стоит послушать

Парастаева большинство знает как смешного мужика в кепке из видео, где группа «Альянс» исполняет «На заре». Двойная несправедливость. Парастаев, во-первых, был автором песни, во-вторых, написал еще с десяток песен, способных затмить «На заре».

Клипы на песни Парастаева — что в «Альянсе», что в проекте «Новая Русская Группа», куда он ушел, не согласившись променять в прежней группе гитары на синтезаторы — нередко попадаются в YouTube с припиской «soviet synth-pop». И не зря. Олег Парастаев был, наверное, самым последовательным поклонником и исполнителем синтезаторной новой волны в СССР в ее наиболее романтическом изводе. Не героический рок в строгих френчах, не электроника на службе социальной критики, а чистейшая поп-музыка. И при том идеально аранжированная. Парастаев при этом совсем не напоминал представителя новой волны: то похожий на Брата Марио, то с бородой и в балахоне, он был таким теневым демиургом при фактурных голосистых фронтменах.

В девяностые-нулевые возвышенная романтика Парастаева оказалась не особо нужна. Это страшное упущение для всей постсоветской поп-музыки. Парастаев мог стать большим сонграйтером, но этого, к сожалению, не случилось. Для большинства он так и остался одним из ключевых образов советской новой волны. Человеком в цветастой рубашке, футуристичных очках и кепке. Автором главного поп-хита конца восьмидесятых.

Мы решили напомнить, какие еще песни написал и/или исполнял Парастаев.

«Альянс» «Фальстарт»

«Альянс» «Когда печаль пройдет»

«Новая Русская Группа» «Время Зовет Меня»

«Новая Русская Группа» «Проснись!»

«Новая Русская Группа» «Тревожные Сны»

«Новая Русская Группа» «Эта Ночь»

«Новая Русская Группа» «Белый Город»

НРГ + «Альянс» «Сердце»

Александр Иванов «Снегом по венам»

Александр Иванов «Небесный Поезд»

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