В стриминговых сервисах наконец-то появилась дискография Bajinda Behind the Enemy Lines, одной из лучших групп англофильской волны конца нулевых, которая умело перенесла звуки мэдчестера и брит-попа на самарскую почву. Ностальгируем и выбираем лучшие треки BBTEL.

«The Sky Is the City» EP «Ah! When Yeahh!», 2005

Смесь диско-панка и слезливого брит-попа в духе группы Doves с дебютного EP «Ah! When Yeahh!». В целом показательная для тогдашнего местного англоязычного инди запись. Попытка найти свой звук, в целом расхлябанный продакшен, нарочитый британский акцент вокалиста Павла Тетерина. Заявка на что‑то большее — и весьма убедительная. Самара за два ближайших года внезапно станет главным поставщиком музыкальных западников: наряду с BBTEL первые записи выпустят Cheese People, а вскоре выйдут первые песни тольяттинцев On-the-Go.

Bajinda Behind the Enemy Lines: «Когда мы только начинали гастролировать за пределами нашего родного города, кто‑то из столичных музыкальных журналистов объединил Bajinda Behind the Enemy Lines, Cheese People и тольяттинцев On-the-Go и 2 Dollars Gat под одним общим названием «поволжская волна». У всех этих групп было достаточно мало общих черт (в голову приходит только одна — английский язык в текстах), потому, если говорить о том, что отличает именно самарскую музыку от всей остальной, правильнее всего на этот вопрос будет ответить одним словом — Волга!»

«Money to Burn» EP «Money to Burn», 2009

Это видео хорошо показывает, как проходили концерты Bajinda Behind the Enemy Lines

Вскоре BBTEL заметили и столичные промоутеры. Их стали звать на разогрев к заезжим звездам британского рока, и там они смотрелись весьма убедительно. Автор текста видел их выступление перед Иэном Брауном, и надо сказать, что Павел Тетерин по харизме и энергетике почти не уступал основателю The Stone Roses. В 2008-м BBTEL выступили на Пикнике «Афиши», а Александр Горбачев из «Афиши» в год выхода EP по случаю выступления группы на фестивале «Авант» отмечал, что BBTEL — «стопроцентная фестивальная группа, двести процентов живой энергии». Отличный пример этой самой энергии — заглавный трек со второго EP: мощная попытка переиграть мэдчестер по новым правилам и в ограниченных условиях местной инди-сцены.

«Final Track» EP «Money to Burn», 2009

BBTEL романтичные. Трогательная прощальная баллада с тончайшей гитарной мелодией, которая слегка разгоняется к финалу. Кажется, самая трогательная песня в дискографии группы — и доказательство того, что Bajinda Behind the Enemy Lines не только про танцы под нездешние слова и мелодии.

«Up in the Sky» выходила отдельно в 2009 году, финальная версия — на альбоме «Late», 2011

Самая прилипчивая песня BBTEL, ее главная кричалка и главный хит. Совершенно праздничного характера инди-рок с голосом, который и вправду улетает в небо. С такими песнями рано или поздно группа бы смогла встать вровень, скажем, с соседями из On-the-Go, но не вышло. Сперва запись альбома затянулась на полтора года, потом харизматик Павел Тетерин ушел из коллектива и занялся сольными проектами (из последнего он играл практически альтернативный R’n’B и так же эффектно, но почему‑то оказывался ниже радаров). Очень жаль.

«Kermit’s Walk» выходила отдельно и также на альбоме «Late», 2011

Грязноватый хип-хоп с нарочито британским акцентом. Самое интересное тут происходит во второй половине трека. Ранние BBTEL умудрялись успешно уместить в одной песне хлесткий набор фраз под нервный гитарный звук и тревожные мелодии с синтезаторами.

«Late» «Late», 2011

Заглавная песня с первого альбома BBTEL, ставшего невольным подведением итогов, и, кажется, самый эффектный концертный номер группы, с ударной поступью, с синтетическим гвалтом, с медленно подступающим взрывом. «Афиша» тогда сравнивала диск с «вечеринкой по случаю закрытия какого‑нибудь хорошего клуба — вроде все как всегда, все веселятся и танцуют, но улыбки немножко резиновые; все не «как в последний раз», а реально в последний».

Bajinda Behind the Enemy Lines: «Ощущения, что музыка, которую мы играем, стала более востребованной, у нас нет. Мы регулярно видим, как эта музыка собирает публику у нас в городе, и, учитывая достаточно большой гастрольный опыт, примерно понимаем, что для независимой музыки в регионах мало что меняется» «Sunset» «Illuminate Tonight Following Sunset in the Jungle», 2012

Редкий случай — замена вокалиста прошла относительно безболезненно. Пришедший на смену Тетерину Илья Семин не пытался копировать манеры предшественника, а запел громче и едче. Изменился и саунд группы. Помимо мэдчестера есть и диско, и хаус, и баллада под расплавленный синтезатор. Лучший номер из EP — вот этот номер, где поп с ретросинтезаторами в какой‑то момент перерастает в крикливый дэнс-рок. В определенной мере лучший номер группы вообще.

«Illuminate» «Illuminate Tonight Following Sunset in the Jungle», 2012, и альбом «Pucina», 2013

Другой пример обновленных BBTEL — вот этот номер на слабую долю, где равным образом уживаются New Order и Happy Mondays. Своеобразные качели — от щемящих мелодий и синтетической поволоки к грязноватому року и обратно. Примерно так звучал и второй полноформатный альбом группы: праздничный англоязычный поп-рок с оглядкой на девяностые и особо хорошо звучащий на сцене.

Алла Фармер, Bajinda Behind the Enemy Lines: «Вообще, на наш взгляд, все очень здорово изменилось, мы совсем не те, что были, это другая музыка. У нас произошло серьезное пополнение в составе, пришло два новых музыканта, которые оба моложе нас. И это такая свежая струя. Можно сказать, что у нас стал шире шаг, — мы теперь стараемся уже совсем никакими стереотипами и клише не мыслить» «Fashion Fascism» «Pucina», 2013

Своеобразное возвращение BBTEL на восемь лет назад. Спрятанный в финал второго альбома громкий, скоростной и скоротечный рок-номер, который под конец срывается в форменную истерику, а потом перерастает в длительную органную коду. Одна из лучших иллюстраций опорно-двигательной природы музыки группы.

«Rave Queen» с одноименного сингла, 2014

Последняя на данный момент запись группы, после которой Bajinda Behind the Enemy Lines ушли на перерыв, который до сих пор так и не закончился. В таких песнях хочется видеть какие‑то дополнительные знаки и символы, но тут все на поверхности — электророковое посвящение королеве танцпола, в котором есть примерно все лучшее, что было у BBTEL: от неистового грува до неместных мелодий.

Бонус-трек «Peace on Earth» нет на альбомах, 2009

Спетая в 2009 году в подмосковном лесу для проекта Openspace «Проверка звука» акустическая баллада, которая нигде больше на записях не объявилась, — а жаль. Наряду с «Final Track» самая нежная и трогательная песня группы. На YouTube она значится как сольный проект Тетерина, но это не так.

