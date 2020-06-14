Продолжаем рассказывать о самой интересной музыке, которая нас и вас окружает. В этом выпуске — вездесущий Моргенштерн, идеальный альбом Kate NV и многое другое. Плейлисты как всегда прилагаются.

Все опять обсуждают Моргенштерна Главный enfant terrible российского ютуба сперва выпустил клип на трек «Пососи», где в течение двух минут увлекательно рассказывал, как он может выпустить любую чушь, а ее послушают. Потом вышел его совместный трек с Элджеем, который попал в глобальный топ-чарт Apple Music. С ним случился небольшой скандал: сперва песня пропала из ютуба, потом вернулась на стриминг, но теперь первым в списке исполнителей значится Элджей. Подобное уже было с «Розовым вином»: там все тот же Элджей с Федуком долго спорили, кому быть первым, а кому — вторым. Ну, а Моргенштерн опять оказался главным музыкальным ньюсмейкером недели.

Альбом недели — «Room For The Moon» Kate NV Катя Шилоносова записала образцовый поп-альбом. Советская поп-музыка, японские мотивы, многоголосье и многоязычье, тексты о маленьком счастье и планах, которые как ни строй — не сбудутся. Тхги: ърупкие мелодии и хрупкие тексты, саксофон и гулкий восьмидесятнический бас, Кейт Буш и телевидение эпохи начального накопления капитала. «Room For The Moon» — идеальная переработка поздне- и постсоветской культуры, которая тут представлена исключительно эстетикой и, видимо, оттого оказывается востребована не только на родине Шилоносовой. Счастье на экспорт. Ну, а про альбом мы еще подробно поговорим. Подробности — завтра.

Джон Прайм подводит итоги в последней песне «I Remember Everything» Невольное прощание — великий американский фолк-исполнитель умер в апреле от COVID-19 — получилось грандиозным, почти как у Джонни Кэша. «Я вспоминаю каждый город, каждый номер в отеле, каждую спетую мной песню на расстроенной гитаре», — поет он под тихую акустику.

Дженни Бет из Savages жонглирует стилями Новый альбом основательницы Savages — набор неуютных и неуемных громких, абразивных песен про гендерные роли, обнаженность и ранимость. Бет курсирует от индастриал-метала и электроники до проникновенных синтетических баллад и громогласного альт-рока в духе Пи Джей Харви. С последней Бет и хочется сравнивать: также уверенно подминает под себя любую стилистику, также без смущения копается в себе, также громко кричит, когда это нужно всем, и шепчет, когда это нужно ей. Харви, кстати, раскритиковала поэзию Дженни Бет — так и хочется сказать: боится конкуренции.

Spank Rock возвращает себе имя и записывает лучезарный соул Его зовут Наим Джуван, он родился в Балтиморе, и вы, скорее всего, знаете его под псевдонимом Spank Rock: с ним он записывал бодрый альтернативный рэп еще в середине нулевых. Теперь он выпустил альбом «Startisha» под настоящим именем. И его очень хочется сравнить то ли с Френком Оушеном, то ли с недавней записью Мозеса Самни. Это вроде бы и соул, и хип-хоп (на подпевках и подчитках тут Джастин Вернон, он же Bon Iver, и Velvet Negroni), но какие‑то деформированные. Джуван в первом же треке рвет глотку поверх аккуратного синтетического полотна, почти лишенного ударных. Еще есть издевательский ньюскул-рэп, электронный соул, который все пытается пуститься во все тяжкие, танцевальный хип-хоп тридцатилетней давности. И так далее, и так далее. Как и Дженни Бет, Джуван подминает под себя самую разную музыку. Если у Бет это преимущественно мрачная и белая, то у Джувана тут будто бы взят плейлист к лучшей вечеринке сезона. Точнее так: «Startisha» — и есть большая вечеринка.

Два примера того, как TikTok становится поставщиком хитов Первый — уютный соул от Limba и Andro «X.O.». Про этот трек мы думали в последнюю очередь, что он станет хитом, ан-нет — танцуют все. Та же история с песней «August» белорусской группы Intelligency. Теперь в их клипе танцуют звезды тиктока, а также Марьяна Ро и Саша Спилберг. Премьеры обоих клипов — у нас на сайте.

Подробности по теме The Limba & Andro сняли клип на хит TikTok «X.O» The Limba & Andro сняли клип на хит TikTok «X.O»

Сергей Сироткин поет о планах на лето в нашем новом проекте Проект называется Homework. В рамках него мы просим самых разных артистов исполнить свои хиты желательно в новой аранжировке и домашней обстановке. Первым у нас Сергей Сироткин с песней, идеально подходящей обстоятельствам. Видео будут выходить два раза в неделю. Следующий выпуск уже завтра.

Подробности по теме Сергей Сироткин поет о планах на это лето в новом проекте «Афиши Daily» Сергей Сироткин поет о планах на это лето в новом проекте «Афиши Daily»