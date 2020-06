И также мерно и спокойно, лишь в припевах чуть поднимая голову и слегка взмывая к небу, поет Уэстерман о больших печалях маленьких людей. О том, как ты бы хотел сделать что‑то великое, но куда проще спокойно идти куда шел («Confirmation»), о нерешимости в отношениях («The Line»), о том, что обыденность убивает, но ты не можешь ее бросить, оставаясь в одиночестве на своей огромной кровати («Think I'll Stay»). Но одновременно давя на больное, Уэстерман приносит и обезболивающее: заглавный трек, грандиозная синтетическая баллада, как раз о том, что все обязательно будет — просто твой герой спит, он устал. Тут бы, конечно, связать альбом с неприятным контекстом, но «Your Hero Is Not Dead» был бы адекватен любой эпохе, с пандемией или без. Потому что изнывать от скуки мы будем всегда и надеяться — тоже. Главная пластинка 2020 года застряла то ли в безвременье, то ли в вечности. Почему‑то кажется, что это не совсем справедливо.

Вторая — авторства панк-группы The Menzingers. Это продолжение их прошлогоднего хита «America (You're Freaking Me Out)». Под изломанный акустичсекий фолк вокалист Грег Барнетт надрывно поет и о Джордже Флойде, и о неизбежности наказания для тех, кто его убил.

Ну, и сюда же можно отнести пластинку Run The Jewels, которую группа выпустила специально на два дня раньше, чтобы поддержать протестующих. Главный трек — «​a few words for the firing squad (radiation)» — громогласные и эмоциональные размышления El-P и Киллер Майка о смерти и жизни вопреки.