Продолжаем рассказывать о главных музыкальных новинках за неделю. В новом выпуске — идеальный альбом 2020 года, еще одна хорошая песня про карантин и многое другое. Плейлисты по традиции прилагаются.

Главный альбом лета уже вышел, и это «Your Hero Is Not Dead» Westerman Уилл Уэстерман, уроженец Лондона, выпускник философского и бывший учитель, обладатель фактурной внешности и печального ангельского голоса, записал 12 удивительных песен про большие тревоги и маленькие надежды. В этой музыке пустота, тишина и покой играют главную роль. Эти песни именно что льются, медленно и плавно. Размеренно накатывают препарированные примочками аккорды акустической гитары, вальяжно стучат разреженные ударные, легонько шумит синтезатор родом из восьмидесятых. Референсы тут видятся самые неочевидные: от Артура Расселла, тоже вкрадчиво поющего о важном в полумраке, до софисти-попа, который самым элегантным образом рассказывал о невеселых историях (см. Prefab Sprout или ранних Aztec Camera), от раннего Дэвида Сильивана до поздних Talk Talk — те тоже умудрялись рождать максимальные эмоции на минимальной громкости. И также мерно и спокойно, лишь в припевах чуть поднимая голову и слегка взмывая к небу, поет Уэстерман о больших печалях маленьких людей. О том, как ты бы хотел сделать что‑то великое, но куда проще спокойно идти куда шел («Confirmation»), о нерешимости в отношениях («The Line»), о том, что обыденность убивает, но ты не можешь ее бросить, оставаясь в одиночестве на своей огромной кровати («Think I'll Stay»). Но одновременно давя на больное, Уэстерман приносит и обезболивающее: заглавный трек, грандиозная синтетическая баллада, как раз о том, что все обязательно будет — просто твой герой спит, он устал. Тут бы, конечно, связать альбом с неприятным контекстом, но «Your Hero Is Not Dead» был бы адекватен любой эпохе, с пандемией или без. Потому что изнывать от скуки мы будем всегда и надеяться — тоже. Главная пластинка 2020 года застряла то ли в безвременье, то ли в вечности. Почему‑то кажется, что это не совсем справедливо.

Музыкальная индустрия протестует против неравенства Лейблы, сервисы и музыканты во вторник решили не работать, чтобы поддержать участников протестов против расизма и полицейского насилия в США, начавшихся после убийсвта полицейскими Джорджа Флойда (он тоже был музыкантом и весьма талантливым). При кажущейся правильности акции, если говорить о лейблах и сервисах, в ней видится определенное лицемерие: успешные (как правило белые) люди в пиджаках остались сидеть в своих офисах, откупившись черным квадратом и небольшим донатом, и продолжили платить музыкантам гроши за прослушивания. Впрочем, все лучше, чем тупо отмалчиваться.

Подробности по теме Blackout Tuesday: как музыканты и лейблы протестуют против полицейского насилия Blackout Tuesday: как музыканты и лейблы протестуют против полицейского насилия

По мотивам протестов вышла куча песен, вот две наиболее интересные. Первая — совместный трек калифорнийского рэпера и продюсера Терраса Мартина, Дензела Карри, Камаси Вашингтона и рэпера Daylyt. Злой хип-хоповый грув будто бы прямиком из девяностых.

Вторая — авторства панк-группы The Menzingers. Это продолжение их прошлогоднего хита «America (You're Freaking Me Out)». Под изломанный акустичсекий фолк вокалист Грег Барнетт надрывно поет и о Джордже Флойде, и о неизбежности наказания для тех, кто его убил.

<a href="http://themenzingers.bandcamp.com/track/america-pt-2-3" target="_blank" rel="noopener">America Pt. 2 by The Menzingers</a>

Ну, и сюда же можно отнести пластинку Run The Jewels, которую группа выпустила специально на два дня раньше, чтобы поддержать протестующих. Главный трек — «​a few words for the firing squad (radiation)» — громогласные и эмоциональные размышления El-P и Киллер Майка о смерти и жизни вопреки.

Основатели пост-бритпопа Travis выпустили лучший сингл за 10 лет Песня «A Ghost», разбитная акустика о смысле жизни — демонстрация всего лучшего, что было у Фрэна Хили и коллег все эти годы. Первое — умение записывать печальные, но не чрезмерно слезливые песни. Второе — простой и эффектный звук: быстроходная акустика на минимуме аккордов, другим бы такое мошенничество просто не сошло с рук. Третье — голос Фрэна Хили, который вот-вот да и сорвется в рыдания, но всегда удерживает себя от излишней истерики. Наконец, у них всегда были отменные клипы, вот и «A Ghost», нарисованный самим Хили, такой.

У Yanix вышел новый альбом «SS 20» и это, как минимум, весело Янис Бадуров построил свой успех на совершенно беспардонной браваде (но без перехлеста, как у Big Russian Boss или Моргенштерна) и эффектной лирике. Лучшие панчлайны с нового альбома выбрал The Flow (из нашего любимого: «Я больной точно, у меня камни в мочках» и «Мой прикид billionaire, твой прикид я бы переодел). Как ни странно, все это в купе со звуком старой новой школы работает и в 2020 году. Видимо, потому что все это максимально несерьезно (а вот у Моргенштерна — наоборот, поэтому его последний репрезент уж совсем неловко смотреть), а местами смешно.

Австралийцы Rolling Blackout Coastal Fever возвращают динамику в инди-рок Вообще странно, что пластинку «Sideways To New Italy» выпустила австралийская группа. RBCF по звуку ближе к британскому ретро-року нулевых. Летняя легкомысленность, высокоскоростной грув, наглый голос Фрэна Кини. Таких пластинок было полно в середине нулевых (от Arctic Monkeys до групп второго порядка вроде Enemy или The Pigeon Detectives), таких много и сейчас, но только у RBCF получается вернуть в стиль былую прыть. Идеальный летний альбом.

Если вы хотите послушать что‑то из неочевидной электроники, пусть это будет «404.0» проекта 404.Zero Мы уже рассказывали о проекте 404.zero российских медиахудожников Кристины Карпышевой и Александра Лециуса — под протяжную шумовую импровизацию нам демонстрируется мрачный минимализм. Наконец, у них вышел альбом «404.0», записанный во время самовольной самоизоляции в Исландии. Лециус и Карпышева намеренно оградили себя от города и информационных потоков, результатом чего стали 57 минут гулов, шумов, напряженного нойза, которые изредка как грозовые тучи разряжаются звонкой синтетической мелодией. Группа не зря говорит о синтезе музыки, изобразительного искусства, архитектуры. «404.0» и вправду сродни прогулке по галерее посреди хтонических футуристических новостроек.

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