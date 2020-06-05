Продолжаем публиковать лекции от наших друзей из Red Bull Music Academy. В этот раз — один из самых интересных продюсеров 2010-х Kaytranada, работавший с артистами в диапазоне от Мэри Джей Блайдж до GoldLink и Aluna George.

В своей лекции Red Bull Music Academy Kaytranada рассказывает о создании ремикса на трек «IF» Джанет Джексон, который в одночасье сделал его известным, о Piu Piu — канадском битмейкер-инкубаторе — о гастролях с Мадонной, о диггерстве в Бразилии, о влиянии «зука» и «компа» на его творчество, о десятке неслучайных треков и исполнителей от Kassav до the Black Eyed Peas и Madlib, о создании альбома «99,9%» и планах на старость.