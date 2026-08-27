Где пить Заброшенная школа, дом Шрека: есть ли такие бары в Москве? Тест «Афиши Daily» Афиша Daily Анна Красюк Вчера

Москвичи — публика искушенная, и владельцам столичных заведений приходится исхитряться, чтобы впечатлить гостей. Мы вспомнили несколько баров и пабов с необычными концепциями, а еще несколько придумали сами (дарим идеи!). Сможете угадать, где что?

Вы садитесь за парту, а за спиной бармена школьная доска Да, такой бар есть Это выдумка! Дальше! Бар с атмосферой сгоревшей избы. Есть такой в Москве? Точно есть Конечно, нет Дальше! Вас обслуживает Человек-паук — с ним можно, не чокаясь, помянуть тетушку Мэй или выбрать в меню коктейль «Забыть, наконец, бывшую». Пойдете туда вечером? Пойду, такой бар есть! Хотелось бы, но его не существует (ни Человека-паука, ни бара) Дальше! Чтобы выпить пиво, придется будто вступить в тайное сообщество: спуститься в подвал, согласиться на заклеивание камеры смартфона, сделать заказ из колоды с четырьмя стихиями. Такое возможно? Вполне! Такой бар есть Вряд ли, слишком замороченно Дальше! Паб, куда можно попасть через характерную дверь уличного сортира («Са-а-амбади онс толд ми»): внутри грубая деревянная мебель, стены покрыты мхом, в меню есть коктейль «Мохнатый пупок». Такой бар уже открыли? Открыли! У Шрека полно фанатов Не выдумывайте, нет Дальше! То ли паб, то ли антикварный магазин, то ли лавка старьевщика. Есть такое в Москве? Есть! Наверняка в районе Китай-города Нет такого в Москве Дальше! Вы пьете с друзьями коктейли, а со стены на вас смотрит большое всевидящее око — знаменитый глаз в треугольнике. Представляете такое заведение? Представляю, оно есть в столице Звучит неуютно, такого места нет Дальше! Маленький бар «для своих» в советском вагоне метро. Существует ли он? Еще как! Это выдумка Дальше! Повторить тест