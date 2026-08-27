Заброшенная школа, дом Шрека: есть ли такие бары в Москве? Тест «Афиши Daily»

Вы садитесь за парту, а за спиной бармена школьная доска
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Бар с атмосферой сгоревшей избы. Есть такой в Москве?
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Вас обслуживает Человек-паук — с ним можно, не чокаясь, помянуть тетушку Мэй или выбрать в меню коктейль «Забыть, наконец, бывшую». Пойдете туда вечером?
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Чтобы выпить пиво, придется будто вступить в тайное сообщество: спуститься в подвал, согласиться на заклеивание камеры смартфона, сделать заказ из колоды с четырьмя стихиями. Такое возможно?
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Паб, куда можно попасть через характерную дверь уличного сортира («Са-а-амбади онс толд ми»): внутри грубая деревянная мебель, стены покрыты мхом, в меню есть коктейль «Мохнатый пупок». Такой бар уже открыли?
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То ли паб, то ли антикварный магазин, то ли лавка старьевщика. Есть такое в Москве?
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Вы пьете с друзьями коктейли, а со стены на вас смотрит большое всевидящее око — знаменитый глаз в треугольнике. Представляете такое заведение?
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Маленький бар «для своих» в советском вагоне метро. Существует ли он?
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