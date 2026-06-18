Вака эй: 16 пабов и баров с трансляцией матчей чемпионата мира по футболу

С 14 по 24 июня в True Cost на «Белорусской» идут трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Очень кстати и специальная акция заведения — пивной и винный безлимит. Винный безлимит (1000 р.) действует на рислинг и шардоне Golubitskoe Estate, пивной безлимит (800 р.) — на Maison Arne Blonde Ale, светлый эль в классическом стиле фламандского пивоварения. Плюс будет доступен спортивный спешел в немецком стиле — рулька с баварской капустой и карривурст. Также трансляцию матчей до 24 июня будут показывать в «Никуда не едем» на Трехгорной мануфактуре.