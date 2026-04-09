Панк-пицца, бруклинский стиль, по-неаполитански: 18 мест с самой вкусной пиццей в Москве

Для приготовления теста для пиццы используют итальянскую муку из мягких сортов пшеницы. Тесто выдерживают в течение 24 часов, а потом выпекают пиццу в дровяной печи. Выбор внушительный: есть 8 видов пиццы из «Нового света», то бишь экспериментальной, и столько же классических версий вроде «Маргариты», «Маринары», «Неаполитаны» и прочих хорошо знакомых названий. В «Новом свете» — пицца с лососем, красной икрой и лимонной заправкой; пицца с мраморной говядиной, беконом и сыром раклет; с курицей в специях заатар и вялеными томатами; с горгонзолой, грушей и суджуком и прочие перепридумки классики.