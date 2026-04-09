Панк-пицца, бруклинский стиль, по-неаполитански: 18 мест с самой вкусной пиццей в Москве

Rusty Rat Pizza
Третий московский проект команды Underdog — вслед за разгильдяйским баром на Китай-городе и такерией на Лубянке ребята открыли пиццерию Rusty Rat& Pizza. Внутри сдержанный интерьер в темно-зеленых тонах, два зала, открытая кухня и достаточно камерная атмосфера. При входе работает лавка с редкими пастами, соусами и собственным мерчем.
В меню — салат «Цезарь» (отличный, к слову!), аранчини с трюфелем, тартар, несколько горячих блюд вроде стейка «Нью-Йорк» и большой раздел с пиццей. Она здесь достаточно компактная — можно справиться в одиночку — с пухлыми пятнистыми бортами (бруклинский стиль) и любопытными начинками. Есть острая со спьянатой и соусом лао ган ма; пицца с кимчи и моцареллой; с луковым джемом и бри; с пастрами и пикулями; или ананасом кимчи и тамбовским окороком. К авторским версиями прибилась парочка более-менее классических сочетаний: отличная «Маргарита», острая с пепперони, страчателла с анчоусами или руколла, прошутто и карамелизированные персики.
Core Mio
Жизнерадостная итальянская траттория с неаполитанской пиццей из дровяной печи. В меню 8 видов пиццы, в том числе одна закрытая (кальцоне). Брать советуем «Манья Манья» со страчателлой, мортаделлой и фисташкой или пикантную «Маринару сбальята» с анчоусами, оливками, страчателлой и каперсами. Есть классика вроде пиццы с прошутто, руколой, грибами и артишоками или моцареллы с томатами и базиликом.
Кроме пиццы стоит обратить внимание и на раздел с блюдами во фритюре а-ла наполитана. На десерт берите тирамису или ром-бабу по-неаполитански.
Kom
Веганская панк-пиццерия с царь-печью в открытой кухней и винтажной обстановкой в полуподвальном помещении. Kom запустили основатели веганского кафе МОХ, эксперты в небанальной растительной еде и ферментации.
Пиццу готовят необычную: например, с картофелем и веган-рикоттой, с баклажанами и перцем или с цукини и песто. Более сытные версии — с растительным мясом или веган-тунцом, грибами и овощами. Есть даже почти классическая «Маргарита» с безлактозным растительным сыром. В общем, тот случай, когда веган-пицца придется по нраву даже тем, кто привык к классической «Пепперони».
Limbo
Новый проект шефов-иностранцев Тома Халпина и Глена Баллиса, которые уже много лет работают в Москве. Limbo представляет собой двухэтажный домик посреди жилого квартала. Внутри просторная кухня, на которой замешивают булки, формуют канеле и выпекают пиццу, и небольшой зал на 45 мест с панорамными окнами и видом на реку.
Меню небольшое и привычное для формата бистро — тартары, бургеры и паста, паштеты с ремесленным хлебом и «Цезарь». Плюс пять видов теста, небольшой, на тонком тесте с аккуратными пухлыми бортиками в задорных подпалинах. В начинке — база под авторским надзором: пепперони с халапеньо и чили-медом, тамбовский окорок с шампиньонами, очень сырная нью-йоркская пицца или пицца с креветками, чесноком и чимичурри.
Piu Piu
Небольшое итальянское бистро в неприметном дворике у «Новослободской». Есть микро-веранда на два стола и небольшой внутренний зал с открытой кухней.
Меню компактное — весь перечень умещается на стене за стойкой для заказов. Есть небольшие закуски, несколько видов пасты и пицца — тоже скромных размеров, с пышной корочкой и слегка влажным центром. Всего шесть видов — от базы в виде «Маргариты» и «Пепперони» до авторской с ростбифом, руколой и соусом тоннато или пиццы с тунцом и маринованным луком.
La Mortazza
Совершенно не московское место — итальянская лавка с продуктами, где можно купить все, от печенья для тирамису и правильной зитти до песто и санкционных сыров. Здесь же ютится небольшой прилавок с пиццей — выпекают тут же, в огромной печи за стенкой. Можно заказать целиковую или ограничиться увесистым кусочком.
Ассортимент рознится ото дня ко дню, а в последобеденные часы прилавки уже пустуют. Самые ходовые сочетания — капричоза с прошутто, оливками и артишоками, «Милано» с салями и пицца от шефа с мортаделлой и страчателлой. Здесь же можно купить газировку, бутылочку пива или эспрессо и устроиться за небольшой стойкой. Если с местами не повезет, смело отправляйтесь с пиццей и напитками в ближайший сквер.
Maestrello
Кэжуал-пиццерия итальянцев Джулия Маэстрелло и Фабио Брессана, которые первыми в Москве догадались открыть демократичное место с итальянской едой в формате ту гоу. Пицца римская, вытянутая, прямоугольной формы на тесте из трех видов муки: соевой, пшеничной, рисовой. В огромном меню около 20 видов пиццы: от базовой «Маргариты» и «Свит блюз» (груша плюс горгонзола) до острой «Фуоко» со сливочным соусом, остром салями и халапеньо или роскошной «Сицилии» с цукини, креветками, пряным чесночным маслом, пармезаном и цедрой лимона.
Хиты — «Калветти» с томатным соусом, моцареллой, пармезаном, рикоттой и прошутто котто и «Милки Вэй» с моцареллой, горгонзолой, рикоттой, пармезаном, жареным миндалем и медом акации. Кроме пиццы есть несколько видов пасты, салаты и супы. А еще недорогое вино, но только в точках на Покровке и Большой Грузинской.
Probka
Петербургский проект работает в Москве с 2012 года и давно превратился в мерило качества итальянской кухни. В «Пробке» она, само собой, образцовая. Меню огромное и богатое: с пастой и салатами, в которые без проблем добавят ложку-другую черной икры или трюфелей, и с большим разделом с пиццей. Тесто замешивают из итальянской муки Caputo и выдерживают 72 часа.
Сама пицца компактная, на тонком тесте, с приятными мягкими корочками. Сочетания — консервативно-итальянские, без экспериментов: «Маргарита», «Четыре сыра», «Мортаделла с фисташками», «Артишоки и пармская ветчина» или «Ветчина и грибы». Самая экспериментальная, пожалуй, — лосось с черной икрой (такая итало-русская дружба) за 7 500 рублей.
Прошуттерия
Еще один петербургский проект, где воссоздают всамделишную Италию. В меню — вечная классика средиземноморья: вителло тоннато, тартар с картошкой фри, зеленые салаты с коппой, несколько видов пасты и пицца. А именно: «Маргарита», «Пепперони», «Четыре сыра» и пицца с пармой и руколой плюс фокачча с песто. Всю пиццу готовят на пышном тесте с широкими бортиками, размер — скромные 22 сантиметра, так что можно брать на одного.
Здесь же работает итальянская лавка: можно унести домой сыры, салями и прошутто, оливки, вяленые томаты, каперсы, песто и другие деликатесы.
Supernova
Космическая пиццерия от основателей соседнего проекта Delicatessen. В помещении на первом этаже — красивая плитка с детскими рисунками, несколько столиков и посадочные места за стойкой. Внизу — бар.
Готовят 25-сантиметровую пиццу на образцовом пухлом тесте с аккуратной корочкой. Все вкусы — с отсылками к космическим приключениям: Dark side of the spoon с соусом из квашеных томатов, фрикадельками из индейки, чеддером и халапеньо; Astronom nom c грибами, беконом, соусом бешамель и тремя видами сыра; Суперновая Маргарита с соусом из квашеных томатов и сулугуни; или Ветчинаса с соусом из квашеных томатов, зеленой сальсой рикоттой, сулугуни и ветчиной.
Frankie
В симпатичном бистро готовят пиццу в бруклинском стиле — на пышном тесте, с неровными, пухлыми краями и диковатыми начинками. Например, здесь есть пицца ананасами кимчи и беконом, с пепперони, халапеньо, баклажанами и соусом пири пири или барбекью пицца с кукурузой, фаршем и вялеными томатами. Безопасная классика — «Маргарита», «Маринара», «Четыре сыра» или «Ветчина и грибы» — тоже в наличии.
Сами пиццы небольшие — удобно взять одному или пошерить с другом, заказов ее в дополнение к лазанье или томленым щечкам.
+39 Pizzeria & Mozzarella Bar и +39 траттория пиццерия
Два смежных пректа с общим названием и перекликающимся меню. +39 — место от итальянцев и для обмосковившихся итальянцев. Меню пухлое, как настоящей траттории: зеленые салаты, мини-закуски под вино, аранчини и хрустящие пирожки панцеротти, сырные и мясные тарелки, паста, мясо и рыба на гриле.
В разделе с пиццей 14 наименований и все они для москвичей звучат довольно нишево. Есть «Индьяволата» с пикантной спьянатой, оливками и моцареллой; «Маэстро Казаро» с горгонзолой, проволой и муссом из рикотты; «А Росса» (в честь тети Аннамария) с томатами, моцареллой, чильеджини и прошутто крудо; или «Уайо» с моцареллойа, гуанчале, чёрным трюфелем и трюфельной пастой.
Terrapieno
Слегка олдскульный (что ему только на пользу) итальянский ресторан, где готовят неаполитанскую пиццу — средних размеров (30 сантиметров), на пышном тесте с пухлыми, но нежными корочками с румяными подпалинами.
Есть понятная классика вроде «Маргариты», сырной пиццы или прошутто с руколой. Но куда интереснее попробовать здесь спешлы, которых не найти больше нигде в Москве, — например, «Умбрию» с поркеттой и сыром скоморца; «Алиша-Чиполла» с анчоусами и сладким перцем; или пиццу с тигровыми креветками, горгонзолой, вешенками и трюфелем.
«Скрепка»
Небольшое бистро на Китай-городе с уклоном в средиземноморскую кухню. Готовят неаполитанскую пиццу с выдумкой: к горгонзоле добавляют яблоки; креветки смешивают с цуккини, фетой и лаймом; мясную пиццу выпекают с мортаделлой, пастрами и беконом; а пиццу с пастрами сдабривают артишоками и каперсами. Сама пицца — компактная, с аппетитными пухлыми корочками, брать лучше на одного.
Senti Menti
Первый неазиатский проект от создателей ультрапопулярных кафе Wu Shu, JPan и Ra’men. В Senti Menti ставку делают на ту же формулу — понятное, но большое меню, простой интерьер, демократичные цели и мощный пиар — но экспериментируют уже со средиземноморской кухней.
Помимо небольших закусок вроде брускетт, вителло тоннато и тартаров, больших зеленых салатов и пасты готовят пиццу. В меню 13 близких к классике версий: острая «дьявола» с пепперони, пицца с мортаделлой, фистагшками и страчателлой, груша с горгонзолой, форель со страчателлой и другие комплиментарные сочетания. Сама пицца компактная, с пухлыми румяными корочками — удобно взять на двоих и заказать что-нибудь из закусок или миланезе из цыпленка на горячее.
Osteria by Mandy’s
Итальянский ресторан с белыми скатертями и минималистичным интерьером во двориках Чистопрудного бульвара. Готовят все, что ассоциируется с Италией: пармиджану, аранчини с трюфелем, фритто мисто, телятину миланьезе, десять видов пасты и пиццу.
В разделе с последней шесть хорошо знакомых сочетаний: «Маргарита», страчателла с мортаделлой, «Пепперони», «Четыре сыры», груша с горгонзолой и пицца с трюфелем. Можно взять пицца-ассорти, в которой собраны кусочки с разными начинками.
Found Record Store& Pizzeria
Пиццерия на 5 этаже универмага «Цветной» с собственным листенинг-баром и магазином винила. Сразу за аудио-пространством открывается просторный зал со светлой мебелью. Самые топовые места — летние: столики на двоих на открытых балконах здания.
В меню собрана вся итальянская база: зеленые салаты и антипасти, паста и, конечно, пицца. Здесь готовят неаполитанскую версию с пышным тестом и пухлыми корочками в подпалинах. В меню 14 вариантов: классические «маргарита» и груша с горгонзолой, легкая страчателла с фисташками и песто, огненная горгонзола с чоризо, пряная парма с инжиром и сытная пицца болонья с начинкой на манер пасты болоньезе.
22 сантиметра
Неаполитанская пиццерия из Санкт-Петербурга работает в Москве с 2018 года и успела превратиться в небольшую сеть. В меню Италия с небольшими экспериментами: зеленые салаты и небольшие закуски вроде вителло тоннато, карбонара с беконом, тефтели по-итальянски, классическая лазанья и картофельные крокеты с салями.
Для приготовления теста для пиццы используют итальянскую муку из мягких сортов пшеницы. Тесто выдерживают в течение 24 часов, а потом выпекают пиццу в дровяной печи. Выбор внушительный: есть 8 видов пиццы из «Нового света», то бишь экспериментальной, и столько же классических версий вроде «Маргариты», «Маринары», «Неаполитаны» и прочих хорошо знакомых названий. В «Новом свете» — пицца с лососем, красной икрой и лимонной заправкой; пицца с мраморной говядиной, беконом и сыром раклет; с курицей в специях заатар и вялеными томатами; с горгонзолой, грушей и суджуком и прочие перепридумки классики.