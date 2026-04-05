Пасха

Дизайнерские, золотые, народные и добрые: собрали все пасхальные куличи-2026

Афиша Daily
В этом году начало Пасхи совпало с Днем космонавтики, и это отличный повод приготовить космический кулич. А чтобы попробовать классическую пасхальную выпечку, ждать 12 апреля ни к чему — большинство пекарен и ресторанов начали продажи куличей с начала апреля. Где искать куличи, панетонне, пасхи и другие пасхальные угощения — в нашем подробном гиде.

DNA

В инди-пекарне на «Кристалле» к Пасхе готовят три вида куличей. Есть классический с вяленой клюквой, изюмом, цедрой и миндальными лепестками (3500 р.), фисташковый с начинкой из фисташки и белого шоколада, украшенный зефиром и листочками кислицы (5900 р.) и лимонный с курдом и вербеной (5500 р.). Классический в продаже с 9 апреля, два других — 11 и 12 апреля. Заказы просят оставлять заранее. 

Адрес
Самокатная, 4, стр. 13
Станция метро
«Площадь Ильича»
Время работы
пн 9.00–18.00, вт-вс 9.00–21.00
Rusty Rat & Pizza

В бруклинской пиццерии готовят два вида панеттоне с максимально развратными начинками и декором. Первый — маття-панеттоне с начинкой из малинового крема, малиновой шапкой и ягодами малины на ней. Второй — маковый панеттоне с начинкой из юдзу-курда, шапочкой из меренги и лимонными бантиками. Стоимость любого — 3900 рублей.

Адрес
Большой Черкасский пер., 11, стр. 1
Станция метро
«Китай-город»
Средний чек
1000–3000 р.
Время работы
пн-пт 15.00–0.00, сб-вс 13.00–0.00
La poste

К Пасхе в пекарне появились классический кулич с изюмом, помадкой и апельсиновой цедрой (3200 р.), более европейский кулич на закваске «Левита Мадре» (3500 р.) и традиционный итальянский кулич панеттоне с апельсином и темным шоколадом (8900 р.). Здесь же можно купить творожную пасху (от 3300 р.) и смешные булочки-жаворонки в форме птичек (250 р.). На все куличи необходимо оставить предзаказ.

Ну, а самый трогательный спешел — «Добрый кулич» (2795 р.). Это благотворительный кулич для подопечных фонда «Вера»: каждый желающий может приобрести кулич со скидкой 15% и оставить его для подопечных фонда. Команда La poste соберет заказы и доставит куличи перед Пасхой.

Адрес
Мясницкая, 13, стр. 3
Станция метро
«Чистые пруды»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Buro TSUM

В ресторане готовят дизайнерский кулич в коллаборации с брендом Dreams by Alena Akhmadullina.  Взяв за основу классическое сдобное тесто с золотистым изюмом и апельсиновыми цукатами, шеф-кондитер Buro TSUM Эглуте Зубкова залила его в прямоугольные формы и пропитала мякиш пряным ромом. Сверху кулич украшен съедобным кружевом и принтами из новой коллекции Dreams by Alena Akhmadullina на сахарной бумаге с цветками лаванды. Стоимость авторского кулича — 8000 рублей. 

Адрес
Петровка, 2
Станция метро
«Охотный Ряд»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-вс 10.00–0.00
«Самокат»

Классические с виду, с белой шапочкой из помадки и декором, внутри куличи из «Самоката» больше напоминают кекс и радуют большим количеством начинки. В куличах — сливочный или малиново-ванильный крем. Есть даже куличи без изюма (осуждаем). Размер — от полноценного для небольшого застолья до компактного, на одного едока. Цены — от 199 рублей. 

«Азбука вкуса»

База в мире светских куличей — в «Азбуке» есть как классические куличи с изюмом или цукатами и без, под шапочкой из помадки, так и куличи с кремовыми начинками: манго, фисташкой или ванильным кремом. Здесь же можно купить панеттоне. Цены — от 645 рублей за 300-граммовый кулич с цукатами.

«Горыныч»

В сети ресторанов можно заказать пасхальные куличи на пшеничной закваске с темным шоколадом, изюмом, курагой и цукатами. Все куличи украшены помадкой и шоколадными драже с веточкой лаванды.

Выпекать их будут в нескольких размерах — среднем: красный или золотой, 600 грамм, 1990 рублей, большом: красный или золотой, 900 грамм, 2990 рублей. Предзаказ открыт до 11 апреля.

Адрес
Рождественский б-р, 1
Станция метро
«Цветной бульвар»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-ср, вс 8.00–0.00, чт-сб 8.00–2.00
Manul

В ресторане Manul готовят кулич в авторском прочтении — с отсылками к сибирской кухне. Вместо традиционных цукатов — вяленая груша и клюква. Вместо обычного куличного теста — мякиш итальянского панеттоне, пропитанный таежным медом. И тематический сибирский декор: каленые кедровые орехи и сваренные в сиропе молодые сосновые шишки. Стоимость кулича — 3500 рублей. Заказы принимают до 9 апреля. 

Адрес
Охотный Ряд, 2
Станция метро
«Охотный Ряд»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-пт 14.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00
Tehnikum

В гастробистро Tehnikum к Пасхе готовят два больших кулича: каждый по 1 килограмму, и оба далеки от классических. Первый — шоколадный кулич с вишневым кремом, второй — морковный кулич с орехами и маршмеллоу. Стоимость любого — 2590 рублей.

Адрес
Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2
Станция метро
«Охотный Ряд»
Средний чек
1000–3000 р.
Время работы
пн-чт, вс 9.00–0.00, пт-сб 9.00–2.00
«Гвидон»

К Пасхе в ресторане готовят сразу несколько праздничных десертов. Жемчужина — царь-кулич «Жар-птица», навеянный русской сказкой. Украшен золотом и наполнен сухофруктами и шоколадом. Стоимость — 30 000 рублей. Кулич «Традиционный» готовят в стиле итальянского паннетоне: воздушное тесто на натуральной закваске, изюм и цитрусовые цукаты в сочетании с мягкими пряными нотами. Стоимость — 7500 рублей. 

Также доступна «Царская корзина к Пасхе» с куличом, каштановым медом, выдержанным пармезаном, шоколадными сладостями и красным вином. Стоимость — 18 000 рублей. Предзаказ открыт до 6 апреля.

Адрес
Большая Никитская, 5
Станция метро
«Охотный Ряд»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-вс 12.00–0.00
Zhirnova

В пекарне-кондитерской по случаю Пасхи готовят кулич «Клюква — апельсин —фисташка». Внутри — мягкое сдобное тесто с вяленой клюквой и апельсиновыми цукатами и начинкой из фисташкового заварного крема, а шапочку кулича украшает покрытие из зефира с соком маракуйи, который украшен сахарными цветочками и птичками. Кулич доступен по предзаказу, цена — 2850 рублей. Забрать кулич можно с 6 по 12 апреля.

Эклерная «Клер»

В пасхальную коллекцию эклерной входит нарядный фруктовый кекс (2450 р.), классическая творожная пасха (1450 р.), очаровательные булочки-бриоши с птичками (1750 р. за набор) и кулич (1350 р.). Последний готовят из легкого и ароматного теста с цедрой, вишней, клюквой, изюмом и ромовой пропиткой, а покрывают сливочной помадкой.

Адрес
Сретенка, 26/1
Станция метро
«Сухаревская»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Sasha Bread

В пасхальной коллекции пекарни — вполне классический панеттоне (2500 р.), традиционные куличи с пышными шапочками (от 800 р.) и один безглютеновый кулич на закваске (1000 р.). Плюс огромный краффин с изюмом (1800 р.), вобравший в себя все лучшее от панеттоне и кулича одновременно. 

Адрес
Мытная, 74
Станция метро
«Тульская»
Время работы
пн-вс 8.00–21.00

«У Палыча»

Хороший середнячок — недорогие классические куличи, которые можно найти во всех магазинах сети. Тесто воздушное и пористое, с добавлением изюма. Шапочка — из помадки с сахарными цветами и темным шоколадом. Цена — от 200 рублей за 100-граммового малыша до 1450 рублей за освященный благовестный кулич (850 грамм).

«Пушкин»

Самая изобильная пасхальная коллекция, как и всегда, появилась в «Пушкине». Пасхальные куличи: классические, с начинкой и детские (полный комплект), шоколадные купола, несколько видов творожной пасхи и шоколадные яйца Фаберже. Главная имба — царский шоколадный кулич из молочного или белого шоколада: внутри шоколадного купола скрывается классический кулич. Цена — 31 000 рублей. 

Стоимость простых куличей — от 6800 рублей.

Адрес
Тверской б-р, 26а
Станция метро
«Тверская»
Средний чек
от 6000 р.
Время работы
пн-чт 9.00–0.00, пт-вс круглосуточно
Touché

В винном ресторане к Пасхе готовят симпатичный и почти килограммовый кулич из фермерского творога с маком и лимонно-лаймовым курдом. Цена вопроса — 2450 рублей. Заказы принимаются до 7 апреля включительно.

Адрес
Рочдельская, 15, стр. 22
Станция метро
«Краснопресненская»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-чт, вс 9.00–0.00, пт-сб 9.00–2.00
She

К Пасхе в ресторанах She готовят два праздничных кулича. Вес — компактные полкило, оба с воздушным пористым кремом и сливочными начинками: один с маття-кремом, второй с кремом «Сакура». Стоимость любого — 1590 рублей. 

Адрес
Большая Никитская, 15, стр. 1
Станция метро
«Охотный Ряд»
Средний чек
1000–3000 р.
Время работы
пн-чт, вс 8.00–0.00, пт-сб 8.00–2.00
«Пекарня адвоката»

В семейной пекарне можно заказать несколько вариантов куличей, например, кулич из воздушной бриоши с сахарными бабочками, помадкой и начинкой из ванильного заварного крема патисьер и малинового конфи или кулич с нежно-желтым оформлением из ганаша с ромашками на верхушке и лимонным курдом внутри. И последний вариант — шоколадный кулич с клюквой в стиле а-ля рюс с начинкой из шоколадного заварного крема и конфи из красного апельсина. Стоимость большого кулича с начинкой — 3850 рублей, среднего кулича без начинки — 2900 рублей. 

Также в пекарне доступны к предзаказу два варианта воздушных панеттоне на живой итальянской закваске levito madre с шапочкой из миндального крема и лепестков — классические с ароматными апельсиновыми цукатами, изюмом и белым шоколадом (7900 р.) или кофейные с цукатами из персика, абрикоса, брусники и тремя видами шоколада внутри: карамельным, темным и молочным (8300 р.).

Lila Pastry

В коллекции шеф-кондитера Маргариты Мызниковой сразу три кулича, украшенных белоснежными меренговыми куполами: большой во главу праздничного стола, средний на двоих и маленький. Тесто с изюмом, апельсиновыми цукатами и ароматными нотами ванили и коньяка. Панеттоне готовят на натуральной закваске levito madre. Долгое брожение делает его пышным и пористым. Внутри — темный шоколад, апельсин и ваниль.

Адрес
Сретенка, 22/1, стр. 1
Станция метро
«Чистые пруды»
Средний чек
3000–6000 р.
Время работы
пн-вс 9.00–22.00
Restaurant by Deep Fried Friends

К Пасхе в особняке на Яузской готовят три версии кулича. Малиновый кулич: на тесте с розовым маття и пюре малины и начинкой из малинового мусса с изюмом в ромовом сиропе. Черносмородиновый кулич: тесто с пюре из черной смородины, начинка из черносмородинового мусса плюс изюм, вымоченный в ромовом сиропе, и шапка из лимонной меренги. Ванильный кулич: на классическом тесте с изюмом и начинкой из ванильного крема на белом шоколаде.  Стоимость любого кулича — 2800 рублей.

Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Станция метро
«Таганская»
Средний чек
1000–3000 р.
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00
Limbo

В Limbo готовят панеттоне на живой итальянской закваске levito madre. В этом году есть два вида панеттоне — фирменный от команды кондитера Елены Джафаровой (6500 р.) с грейпфрутом, клубникой и молочным шоколадом, покрытый сверху миндальной глазурью и жемчужным сахаром, и спешел-панеттоне (7000 р.), разработанный бренд-шефами Limbo Томом Халпином и Гленом Баллисом совместно с бренд-шефом Savva Андреем Шмаковым. Внутри — апельсиновые цукаты и темный бельгийский шоколад, снаружи — хрустящая миндально-шоколадная глазурь и лепестки миндаля.

Помимо двух видов панеттоне, в Limbo готовят кулич (2750 р.). В начинке — два вида шоколада, нежная апельсиновая паста, сладковато-кислая вяленая клюква и сублимированная малина, сверху кулич покрыт белой шоколадной глазурью.

Адрес
Большая Почтовая, 30, стр. 2
Станция метро
«Электрозаводская»
Средний чек
1000–3000 р.
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Skrepka

В бистро к Пасхе готовят три вида куличей — они отличаются начинкой и оформлением.  В «Коровке» — нежная начинка из вареной сгущенки и взбитых сливок с тягучим карамельным вкусом, дополненная сладко-соленым гречишным попкорном.  «Рот фронт» — насыщенный шоколадно-ореховый крем с протертыми вафлями и арахисом, с хрустящей посыпкой из белого шоколада и запеченным арахисом. Кулич «Юбилейное» — заварной крем с узнаваемым вкусом печенья на основе сливочного масла и обжаренной пшеничной муки, под шапкой обожженной меренги. Есть два размера: 450 граммов за  3 200 рублей и 750 граммов за 4 800 рублей.

Рисунки для упаковки куличей создали студенты фонда «Антон тут рядом», вдохновляясь образами из детства. А 10% с продажи каждого кулича будут переданы в фонд. Предзаказ куличей открыт до 5 апреля.

Адрес
Девяткин пер., 7
Станция метро
Китай-город
Средний чек
1000–3000 ₽
Время работы
пн-вс 09.00-00.00
«Метеорит»

В симпатичном бистро на Чистопрудном бульваре готовят особые куличи — по сути это сливочная бриошь с церой лимона и ванильной пастой. Внутри — апельсиновые цукаты, два вида изюма, клюква и молочный шоколад. Начинку можно выбрать: ванильный крем с соленой карамелью или ванильный крем с вишневым компоте. Размер средний, 600 граммов, цена — 4 300 рублей.

Адрес
Покровка, 20/1, стр. 1
Станция метро
Курская
Средний чек
1000–3000 ₽
Время работы
пн-вс 09.00-23.00
6pm bread kitchen

А в 6pm bread kitchen приготовили кулич с цукатами и вяленой клюквой (950 рублей / 450 грамм). Кулич выпекается по итальянской технологии на опаре, муке манитоба, с цедрой апельсина, цукатами, вяленой клюквой и медом. Сверху выпечка покрыта сахарной глазурью и миндалем.

Адрес
ул. Усачёва, 15А
Станция метро
Фрунзенская
Средний чек
1000–3000 ₽
Время работы
вс-чт 10.00-22.00, пт-сб 10.00-23.00
Sage 

В этом сезоне шеф-пекарь Александр Гацин предлагает две версии панеттоне. Классический вариант (3300 рублей) выполнен в лучших традициях и отличается мягкой, воздушной текстурой и насыщенностью за счет добавления двух видов шоколада — белого и апельсинового, а также жареного фундука. Фирменная версия (3300 рублей) строится вокруг фисташковой пасты и ароматного шалфея. Здесь название Sage раскрывается буквально: шалфей с его тонким, узнаваемым ароматом становится частью композиции, добавляя свежесть и глубину.

Оформить предзаказ на панеттоне можно с 30 марта — на сайте ресторана.

Адрес
1-я Тверская-Ямская, 21
Станция метро
Белорусская
Средний чек
3000–6000 ₽
Время работы
пн-вс 09.00-00.00
Kalabasa

Здесь готовят куличи по особенному рецепту: в основе — ароматное тесто на сметане с яркими нотами апельсиновой цедры, свежего сока и сочными цукатами. Например, с начинкой из лимонного сливочно-заварного крема и лимонным курдом (4900 руб.) и композицией из волн воздушной меренги. Другой вариант – с хрустящей сахарно-миндальной корочкой и лепестками миндаля (3900 руб.) оформлен нежным кружевом и бантом из бусин. Для сладкоежек — кулич-торт (6500 руб.) с белым шоколадом, воздушным безе, макаронами и хрустящим миндалем. Внутри – сочетание сырно-сливочного клубничного крема. 

Адрес
наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
Станция метро
Бауманская
Средний чек
1000–3000 ₽
Время работы
пн-чт 09.00-22.00, пт 09.00-23.00, сб 10.00-23.00, вс 10.00-22.00
«Кофемания»

К Пасхе в сети ресторанов подготовили праздничную коллекцию. В ней пасха (690 рублей) с кремом «рикотта-нуга», апельсиновым кремом, конфитюром и хрустящей фисташковой прослойкой, большая «Пасхальная корзина» (55 000 рублей) с фундучным дакуазом, пралине и кремом на апельсиновом шоколаде с тонкими нотами гречишного чая, а также десерт «Красное-прекрасное» (950 рублей) с цитрусовым конфитюром, ягодным компоте, миндальным крамблом и ванильно-сливочным кремом.

Ещё один символ праздничного стола в специальном меню «Кофемании» — кулич из воздушного сдобного теста на сливочном масле с цукатами апельсина и белым и черным изюмом. Стоимость кулича — 6 900 рублей.

«Тэму»

Специально к празднику Светлой Пасхи бренд-шеф-кондитер Фатима Салех готовит классический панеттоне (3500 рублей). В составе: апельсиновые и лимонные цукаты, ваниль, изюм, вымоченный в роме, и цедра апельсина.

Адрес
ул. Новый Арбат, 2
Станция метро
Арбатская
Средний чек
3000–6000 ₽
Время работы
пн-вс 12.00-00.00
Cream Soda

К Пасхе сеть спешелти-кофеен Cream Soda подготовила специальное меню куличей, вдохновленное классическими традициями и авторским подходом к десертам. 

В основе рецептур — сдобное тесто на натуральной закваске. В меню представлены два варианта куличей. Первый — кулич в стиле панеттоне с нежной карамельной начинкой, покрытый белковой глазурью и украшенный съедобными золотыми бабочками (2590 руб.). Второй — классическая интерпретация панеттоне с добавлением апельсиновых цукатов, грецких орехов и миндального покрытия (2290 руб.).

Адрес
Мясницкая, 15
Станция метро
Чистые пруды
Средний чек
1000–3000 ₽
Время работы
пн-вс 08.00-23.00
Croissant Atelier

С 1 апреля в сети кофеен Croissant Atelier можно сделать предзаказ на пасхальные куличи. Бренд-шеф Дмитрий Кулагин подготовил три варианта: маленький кулич (1190 руб.), большой кулич с кремом (2490 руб.) и большой кулич без крема (1990 руб.). В основе — не классическое тесто, а нежное тесто бриошь с насыщенным сливочным вкусом. Внутри — вяленая клюква и вишня, предварительно вымоченные в сиропе, а также темный шоколад, добавляющий глубину вкуса. Куличи украшены сладкой помадкой и мини-круассанами — фирменным элементом проекта. В версии с кремом — заварной крем с вишневым кули.

Avero mio

В Avero mio к Пасхе подготовили мягкие и воздушные куличи с шоколадом, изюмом и апельсиновыми цукатами. Основа — сдобное тесто на сливочном масле, темный шоколад, сладкий изюм и цукаты из апельсинов: они создают насыщенный и вкус с цитрусовыми акцентами. Внутри — легкий крем на основе взбитого крем-брюле и воздушных сливок. Сверху по белоснежной глазури рассыпаны шоколадные шарики, а финальный штрих — лепестки лаванды: для создания весеннего аромата.

Заказы на куличи принимаются за сутки. Стоимость — 6 000 рублей.

Адрес
Петровка, 34, стр. 1
Станция метро
Цветной бульвар
Средний чек
3000–6000 ₽
Время работы
пн-вс 09.00-00.00
Kislovsky

В ресторане Kislovsky предлагают не только куличи, а весь праздничный набор с творожной пасхой и крашеными яйцами. 

Классический кулич с изюмом и цукатами приобрел неожиданные ореховые нотки, благодаря арахисовой муке, а по белоснежной глазури рассыпались золотистые бусины. Пасха тоже сияет – пищевое золото замешано прямо в творожную массу вместе с цедрой апельсина, цукатами, курагой и изюмом. Дополнить палитру можно яйцами-крашенками.

Адрес
Б.Кисловский пер., 1, стр. 2
Станция метро
Библиотека им. Ленина
Средний чек
3000–6000 ₽
Время работы
пн-вс 07.30-00.00
