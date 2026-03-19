ЗОЖ-бургеры, бриоши с крабом за МКАД, пышки с беконом и сувлаки: новый стритфуд в Москве

Шеф-повар Артем Естафьев несколько лет работал в новиковском ресторане Artest, получившем две звезды Michelin, а в 2024 году уволился и открыл собственный проект — корнер на гастрорынке «Москва на волне». Здесь Естафьев готовит булочки с начинкой из рыбы и морепродуктов. Теплую бриошь начиняют красной икрой, гребешками и крем-чизом, угрем или камчатским крабом с тобико. Получаются пухлые и очень сытные сэндвичи. Кроме них в меню есть овощной салат, который можно проапгрейдить крабом, тунцом с яйцом или пашотом, и сладкие булочки-бриоши.