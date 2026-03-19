ЗОЖ-бургеры, бриоши с крабом за МКАД, пышки с беконом и сувлак: новый стритфуд в Москве

«Читерс»
Новый фастфуд, но в «облегченном» формате (в самом заведении говорят «зожный»): для бургеров используют нежирное мясо, картошку жарят на аэрогриле, а не во фритюре с маслом, вместо милкшейков делают протеиновые коктейли.
Но меню как в образцовой бургерной: несколько видов бургеров, врапы — те же котлетки для бургеров с салатом и сыром, но в лаваше — картошка фри и разноцветные протеиншейки. Вкус еды, честно говоря, сильно отличается от классического фастфудного. Но тем, кто не грешит и готов только к ЗОЖ-бургерам, может зайти.
Shaurma City
Свежая шаурмичная на Покровке, где главный российский стритфуд превращают в мем. Помимо классической шаурмы здесь готовят «закрытую пиццу». С итальянским блюдом общего мало, зато она похожа на переформатированную шаверму: в плотный корж теста закладывают курицу, сыр, соусы, грибы, овощи, салями, колбасу и любые другие ингредиенты, а потом складывают вдвое.
Выглядит любопытно, но есть на ходу удобнее классическую. Тем более, что в Shaurma City готовят не только традиционную куриную, но и шаверму с фалафелем или люля-кебабом. Цена вопроса для района Покровки более чем скромная — от 349 рублей за шаву с курицей.
Bolo
Шеф-повар Артем Естафьев несколько лет работал в новиковском ресторане Artest, получившем две звезды Michelin, а в 2024 году уволился и открыл собственный проект — корнер на гастрорынке «Москва на волне». Здесь Естафьев готовит булочки с начинкой из рыбы и морепродуктов. Теплую бриошь начиняют красной икрой, гребешками и крем-чизом, угрем или камчатским крабом с тобико. Получаются пухлые и очень сытные сэндвичи. Кроме них в меню есть овощной салат, который можно проапгрейдить крабом, тунцом с яйцом или пашотом, и сладкие булочки-бриоши.
Substance
Стильная бильярдная изрядно за пределами центра. Бодрый ретроинтерьер, несколько столов для игры плюс довольно просторная зона со столиками, чтобы позавтракать или пообедать.
Меню разрабатывал Роман Гребенчук (ранее — Maya, Kalabasa, «Культура»). Готовят американскую классику комфорт- и стритфуда: «Цезарь», митболы с пюре, бургеры с мраморной говядиной, сэндвичи с говяжьей щекой. Есть даже коктейли и завтраки вроде яичных конструктов или гречки с пармезаном.
«Полотно»
Строгого говоря, «Полотно» скорее бар, чем классический стритфуд. Сюда заходят пропустить по кружке пива, закусывая чесночными гренками. Но есть в меню и настоящая жемчужина — пухлые петербургские пышки, которые здесь усложняют самыми разными начинками. Выбрать есть из чего: пышки с горгонзолой, медом и орехами; с грибами; с беконом и сыром; с манго и карри; с маскарпоне и малиной; или с креветками в соевом соусе.
Под пиво, конечно, лучше всего идут соленые версии. С собой можно взять порцию классических: в ней две пышки с посыпкой из сахарной пудры. Настоящий российский стритфуд как он есть.
«Буузы Орда»
Ладное мини-кафе с главным специалитетом бурятской кухни — буузами (или поозами). Буузы представляют собой что-то среднее между хинкали и пельменями: крупные, готовятся на пару, в начинке говядина, но без специй и трав. Сытно и просто. Помимо них в меню есть жареные хуушуры (что-то вроде микрочебуреков) и банши, крошечные жареные пельмешки в соусе. Запивать лучше всего традиционным бурятским чаем — соленым и с молоком. Цены скромные: бууз — 190 рублей за штуку (наесться можно тремя-четырьмя), чай — 250 рублей за стаканчик.
Smash Point
Очередной представитель хайпового тренда на смэш-бургеры (про них мы уже рассказывали отдельно): в небольшом помещении с открытой кухней всегда людно, на вход периодически выстраивается очередь. Готовят классические смэши — бургеры с раздавленной котлетой. В здешнем их сразу три плюс картофельная булочка, чеддер, лук, маринованный огурец и фирменный соус. Если хочется шикануть, можно взять все то же самое, но с трюфельным соусом, а на сдачу — картошку фри и лимонад.
Весной ждем еще один запоздалый смэш-проект — на этот раз ереванско-американской сети Iykyk, который откроется на Покровке.
Papandopulo
Сувлачная с глянцевым ретроинтерьером от Константина Атмаджана, владельца кебабной So Far Kebab. В Papandopulo ставка сделана на Грецию, но с локальными апгрейдами.
Готовят один из лучших в Москве греческих салатов, всевозможные намазки мезе, шашлычки сувлаки из мяса и курицы, а также несколько вариантов гиросов и кебабов. Последние тянут на стритфуд больше всего. Брать советуем пита-сувлак с говядиной или гирос с курицей — сытная бомба с начинкой из картошки фри, мяса, овощей и зелени плюс соусов собственного производства.
«Темаджо»
Ламаджо — армянская версия пиццы: на тонком тесте, с большим количества мяса и специй в начинке. Порции обычно большие, тем не менее тонкий ламаджо удобно сворачивать в трубочку и есть даже на ходу. В Москве блюдо подают почти во всех армянских ресторанах (дело принципа!) и небольших кафешках.
Сравнительно новое место — «Темадже» на Новослободской, где готовят классический ламаджо с говяжьим фаршем, перцем и помидорами или сырный ламаджо (все то же самое плюс расплавленный сыр). Впридачу дают лимон, который полагается выжать сверху, плюс стакан тана.