Все очень дорого! Но есть исключения: вот 15 мест, где обед будет стоить дешевле 1000 р.

Но есть исключения: например, у того же Curry работают не только полноценные рестораны, но и более бюджетные точки в формате быстрых обедов (например, возле метро «Бауманская»). Порции чуть меньше стандартных, меню тоже сокращенное, зато на 1000 рублей здесь можно заказать большой куриный ролл с овощами в пухлой лепешке или куриный шашлычок с овощами (по 490 р.) и любой суп (тоже по 490 р.) — чечевичный с тушеными овощами, томатный со специями или грибной со сливками.