Танцуй сама (но с друзьями и бокалом вина): 12 мест с диджей-сетами и живой музыкой

Found Ramen & Rekodo
Новый проект пиццерии и листенинг-бара Found, который уже много лет работает на верхнем этаже универмага «Цветной». Диджей-сеты устраивают и в раменной, и на Цветном, но свежее пространство стоит отметить отдельно. Оно работает по принципу все того же листенинг-бара: сюда можно прийти, сесть за столик и в огромных наушниках послушать понравившуюся пластинку.
Другой вариант аудиального опыта — прийти на ужин с музыкальной импровизацией. Анонсы ищите на сайте Found: попасть можно и на классический диджей-сет, и на экспериментальные сессии. Диапазон — от редкого хауса до разухабистого даба и медитативного эмбиента (к плошке рамена последний подходит больше всего).
Yauza
«Санаторий для души в центре Москвы» — так называет себя пространство с рестораном, вечеринками, кинопоказами и диджей-сетами на Яузском бульваре. Расписание ивентов указано прямо на сайте: с пятницы по воскресенье тут устраивают диджей-сеты и проводят концерты живой музыки.
Например, можно застать сет сооснователя Iggy Pub, оказаться на настоящем мини-рейве или послушать фортепиано и контрабас. Программа максимально разнообразная и вполне способна порадовать завсегдатаев закрывшегося Blanc (основатели у проектов общие).
Noor
Вполне уместно назвать Noor легендарным местом: коктейльному бару уже 15 лет, работают по прежнему каждый день, до 6 утра в выходные. Стены Noor видели лучшие московские вечеринки и многократно сменявшиеся золотые составы тусовщиков.
Сейчас про место чаще вспоминают повзрослевшие миллениалы, а угар сменился интеллигентскими вечерами. Но по выходным здесь по-прежнему можно оказаться на диджей-сете Ромы Пташенко, Сергея Санчеса, Димы Кармановского и других небезызвестных московских диджеев. Приятнее всего в баре летом, когда открывается внутренний двор и часть вечеринок выплескивается туда. А еще у Noor есть фирменный винил — для настоящим нуромеломанов.
Fonoteca Listening Bar
Музыкальный бар на нижнем этаже ближневосточного ресторана Flâner. Место не зря носит название листенинг-бара: в Fonoteca собрана целая коллекция редкого винила, а само пространство устроено так, чтобы максимально полно и глубоко раскрывать звук. Кроме спокойного прослушивания винила с пластинок бывают диджей-сеты (тоже виниловые, конечно), на которые зовут видных коллекционеров, а также презентации новых музыкальных альбомов.
Для поддержания настроения в коктейльной карте собраны твисты на классические коктейли, названные в честь знаковых музыкантов.
«Ровесник»
Зумерский бар за семь лет работы не растерял запала, но перешел в категорию понятной классики: вечером сюда идут бюджетно накидаться шотами или пропустить коктейль-другой, а днем — похмельно сидеть с ноутбуком и прихлебывать суп.
Вечеринки проходят каждые пару недель, вход чаще всего свободный, тематика — от танцевальных перформансов до праздника День студента. Есть и ностальгические приколы вроде диджей-сетов с хитами эпохи MTV или кинопоказов «Сумерек» с соответствующим музыкальным сопровождением.
Veladora
Веселый мексиканский бар с двумя залами и полусекретной комнатой-кантиной для камерных ужинов. Диджей-сеты устраивают в самом первом зале, и, несмотря на крошечную свободную площадь, танцы здесь не редкость.
Ставить музыку зовут любимцев московской публики и друзей заведения, в один вечер можно залететь на бодрый хип-хоп, в другой — на звонкое техно. Вечеринки и диджей-сеты проходят не каждые выходные (скорее раз в месяц), с афишей мероприятий лучше сверяться в соцсетях бара.
Restaurant by Deep Fried Friends
Бывшие тусовщики и авторы вечеринок Deep Fried Friends в пандемию обзавелись собственным взрослым проектом — рестораном и коктейльным баром с выдающимся двором. Тусовки проводят все реже, но совсем от них не отказались: за диджейкой в хороший вечер по-прежнему можно встретить Колю Редькина, Ксюшу Дукалис, а то и самих владельцев DFF. Одним форматом здесь не ограничиваются, но рассчитывают на более миллениальскую аудиторию.
«Автомойка Veladora»
Один из самых интересных московских проектов последних лет — коктейльный бар с нью-йоркской пиццей в пространстве настоящей (бывшей) автомойки. Первый год проект отработал летний сезон, а к 2025-му утеплился и стал всесезонным. В выходные в баре (а в хорошую погоду и на улице, во дворе) собирается весь свет Москвы.
Диджей-сеты устраивают практически каждые выходные: здесь можно застать выступление команды Novvave, сеты Ильдара Иксанова, Тани Андриановой, Тимура Омара и других московских модников, а порой и концерты живой музыки с клавишами и саксофоном.
Сейчас бар закрыт, но обещает вернуться к работе.
Tabi
Камерный и стильный японский бар в подвалах Солянки с саке, сётю, соджу и коктейлями от Виталия Бганцова. Подают микрозакуски в азиатском стиле, суши и роллы, татаки и тартары — в общем, все, что можно сочинить из рыбы и морепродуктов. Несмотря на скромную площадь, в Tabi мощная аудиосистема: над баром мониторы 80-х годов Tannoy Super Red Monitor SRM 15, роторный микшер, сделанный вручную в Японии, последняя модель легендарных проигрывателей Technics 1210 GR и даже японские иглы для пластинок бренда Taruya.
Каждые пару недель зовут любимых московских диджеев: можно попасть на True Vepr (диджей, пластиночный диггер), Антона Кирьянова (диджей и коллекционер пластинок), Тимура Омара или Дмитрия Студицкого (который диджеит уже больше 30 лет).
Fullmoon
Царство розового цвета Ильи Тютенкова с японской кухней и коктейльной картой тонких вкусов. Два этажа совершенно не похожи друг на друга: верхний светлый и футуристический, с парящими стульями и открытой кухней, внизу — пространство мрака с цифровым искусством и благовониями. Диджейка здесь же, внизу. Время от времени устраивают диджей-сеты, но еще интереснее неожиданные ивенты вроде вечера романсов с инфлюэнсеркой Ян Гэ или концерт народного ансамбля «Комонь».
Mendeleev. Bar & Music
Модный коктейльный бар от Oshi Izakaya с вечеринками. Одними диджей-сетами не ограничиваются, в планах на 2026 год — привозы иностранных звезд, запуск собственного шоу на радио и трансляции из бара. Расписание ивентов можно отслеживать на сайте: диджей-сеты сменяются фортепианной музыкой и лайвами, а вечеринки с танцами затягиваются до 5 утра.
Восстанавливать силы предлагают японскими сэндвичами с тунцом, хенд-роллами с гребешком и лепешками роти с угрем.
«Стрелка»
Гастробар с отличными коктейлями и одним из лучших летних дворов в столице. Месту 16 лет, а это что-то да значит. Вечеринки с диджей-сетами и привозными артистами раньше гремели в «Стрелке» каждые пару недель.
Сегодня аудитория повзрослела, а мероприятия на «Стрелке» стали редкими. Развлечения — в диапазоне от камерных диджей-сетов повзрослевших завсегдатаев «Стрелки» до сдержанного техно от заслуженных ветеранов индустрии вроде Софии Родиной.