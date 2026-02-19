Москва изнутри

Танцуй сама (но с друзьями и бокалом вина): 12 мест с диджей-сетами и живой музыкой

Съесть рамен под эмбиент, протанцевать до утра под диджей-сет Тимура Омара или Коли Редькина, томно зависать в листенинг-баре с виниловыми снобами — собрали столичные места, где есть не только еда и выпивка, но и хорошая музыка.

Found Ramen & Rekodo

© Found Ramen&Rekodo

Новый проект пиццерии и листенинг-бара Found, который уже много лет работает на верхнем этаже универмага «Цветной». Диджей-сеты устраивают и в раменной, и на Цветном, но свежее пространство стоит отметить отдельно. Оно работает по принципу все того же листенинг-бара: сюда можно прийти, сесть за столик и в огромных наушниках послушать понравившуюся пластинку. 

Другой вариант аудиального опыта — прийти на ужин с музыкальной импровизацией. Анонсы ищите на сайте Found: попасть можно и на классический диджей-сет, и на экспериментальные сессии. Диапазон — от редкого хауса до разухабистого даба и медитативного эмбиента (к плошке рамена последний подходит больше всего).

Адрес
Столешников пер., 11
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00
Found Ramen & Rekodo
Столешников пер., 11
Подробнее

Yauza

© Yauza

«Санаторий для души в центре Москвы» — так называет себя пространство с рестораном, вечеринками, кинопоказами и диджей-сетами на Яузском бульваре. Расписание ивентов указано прямо на сайте: с пятницы по воскресенье тут устраивают диджей-сеты и проводят концерты живой музыки. 

Например, можно застать сет сооснователя Iggy Pub, оказаться на настоящем мини-рейве или послушать фортепиано и контрабас. Программа максимально разнообразная и вполне способна порадовать завсегдатаев закрывшегося Blanc (основатели у проектов общие).

Адрес
Подколокольный пер., 16, стр. 4
Часы работы
пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00
Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4, Yauza Place
Подробнее

Noor

© Noor

Вполне уместно назвать Noor легендарным местом: коктейльному бару уже 15 лет, работают по прежнему каждый день, до 6 утра в выходные. Стены Noor видели лучшие московские вечеринки и многократно сменявшиеся золотые составы тусовщиков. 

Сейчас про место чаще вспоминают повзрослевшие миллениалы, а угар сменился интеллигентскими вечерами. Но по выходным здесь по-прежнему можно оказаться на диджей-сете Ромы Пташенко, Сергея Санчеса, Димы Кармановского и других небезызвестных московских диджеев. Приятнее всего в баре летом, когда открывается внутренний двор и часть вечеринок выплескивается туда. А еще у Noor есть фирменный винил — для настоящим нуромеломанов.

Адрес
Тверская, 23
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–3.00, пт-сб 11.00–6.00
Noor
Тверская, 23
Подробнее

Fonoteca Listening Bar

© Fonoteca Listening Bar

Музыкальный бар на нижнем этаже ближневосточного ресторана Flâner. Место не зря носит название листенинг-бара: в Fonoteca собрана целая коллекция редкого винила, а само пространство устроено так, чтобы максимально полно и глубоко раскрывать звук. Кроме спокойного прослушивания винила с пластинок бывают диджей-сеты (тоже виниловые, конечно), на которые зовут видных коллекционеров, а также презентации новых музыкальных альбомов. 

Для поддержания настроения в коктейльной карте собраны твисты на классические коктейли, названные в честь знаковых музыкантов.

Адрес
Кривоколенный пер., 7
Часы работы
ср-чт 19.00–1.00, пт-сб 19.00–3.00, вс 19.00–0.00
Fonoteca Listening Bar
Кривоколенный пер., 7
Подробнее

«Ровесник»

© «Ровесник»

Зумерский бар за семь лет работы не растерял запала, но перешел в категорию понятной классики: вечером сюда идут бюджетно накидаться шотами или пропустить коктейль-другой, а днем — похмельно сидеть с ноутбуком и прихлебывать суп. 

Вечеринки проходят каждые пару недель, вход чаще всего свободный, тематика — от танцевальных перформансов до праздника День студента. Есть и ностальгические приколы вроде диджей-сетов с хитами эпохи MTV или кинопоказов «Сумерек» с соответствующим музыкальным сопровождением.

Адрес
Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 1
Часы работы
пн-вт 12.00–0.00, ср-чт, вс 12.00–2.00, пт-сб 12.00–6.00
Ровесник
М.Гнездниковский пер., 9, стр. 1
Подробнее

Veladora

© Veladora

Веселый мексиканский бар с двумя залами и полусекретной комнатой-кантиной для камерных ужинов. Диджей-сеты устраивают в самом первом зале, и, несмотря на крошечную свободную площадь, танцы здесь не редкость.

Ставить музыку зовут любимцев московской публики и друзей заведения, в один вечер можно залететь на бодрый хип-хоп, в другой — на звонкое техно. Вечеринки и диджей-сеты проходят не каждые выходные (скорее раз в месяц), с афишей мероприятий лучше сверяться в соцсетях бара. 

Адрес
Покровка, 2/1, стр. 1
Часы работы
ср, вс 18.00–2.00, чт-сб 18.00–5.00
Veladora
Покровка, 2/1, стр. 1
Подробнее

Restaurant by Deep Fried Friends

© Restaurant by Deep Fried Friends

Бывшие тусовщики и авторы вечеринок Deep Fried Friends в пандемию обзавелись собственным взрослым проектом — рестораном и коктейльным баром с выдающимся двором. Тусовки проводят все реже, но совсем от них не отказались: за диджейкой в хороший вечер по-прежнему можно встретить Колю Редькина, Ксюшу Дукалис, а то и самих владельцев DFF. Одним форматом здесь не ограничиваются, но рассчитывают на более миллениальскую аудиторию.

Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Часы работы
чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00
Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская, 10/2, стр. 4
Подробнее

«Автомойка Veladora»

© «Автомойка Veladora»

Один из самых интересных московских проектов последних лет — коктейльный бар с нью-йоркской пиццей в пространстве настоящей (бывшей) автомойки. Первый год проект отработал летний сезон, а к 2025-му утеплился и стал всесезонным. В выходные в баре (а в хорошую погоду и на улице, во дворе) собирается весь свет Москвы. 

Диджей-сеты устраивают практически каждые выходные: здесь можно застать выступление команды Novvave, сеты Ильдара Иксанова, Тани Андриановой, Тимура Омара и других московских модников, а порой и концерты живой музыки с клавишами и саксофоном.

Сейчас бар закрыт, но обещает вернуться к работе. 

Адрес
Старосадский пер., 3, стр. 2
Автомойка Veladora
Старосадский пер., 3, стр. 2
Подробнее

Tabi

© Tabi

Камерный и стильный японский бар в подвалах Солянки с саке, сётю, соджу и коктейлями от Виталия Бганцова. Подают микрозакуски в азиатском стиле, суши и роллы, татаки и тартары — в общем, все, что можно сочинить из рыбы и морепродуктов. Несмотря на скромную площадь, в Tabi мощная аудиосистема: над баром мониторы 80-х годов Tannoy Super Red Monitor SRM 15, роторный микшер, сделанный вручную в Японии, последняя модель легендарных проигрывателей Technics 1210 GR и даже японские иглы для пластинок бренда Taruya. 

Каждые пару недель зовут любимых московских диджеев: можно попасть на True Vepr (диджей, пластиночный диггер), Антона Кирьянова (диджей и коллекционер пластинок), Тимура Омара или Дмитрия Студицкого (который диджеит уже больше 30 лет).

Адрес
Солянка, ½, вход в подвал через Black Swan Pub
Часы работы
чт, вс 18.00–0.00, пт-сб 18.00–2.00
Tabi
Солянка, 1/2, вход в подвал через Black Swan Pub
Подробнее

Fullmoon

© Fullmoon

Царство розового цвета Ильи Тютенкова с японской кухней и коктейльной картой тонких вкусов. Два этажа совершенно не похожи друг на друга: верхний светлый и футуристический, с парящими стульями и открытой кухней, внизу — пространство мрака с цифровым искусством и благовониями. Диджейка здесь же, внизу. Время от времени устраивают диджей-сеты, но еще интереснее неожиданные ивенты вроде вечера романсов с инфлюэнсеркой Ян Гэ или концерт народного ансамбля «Комонь». 

Адрес
Малая Никитская, 16/5
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Fullmoon
М.Никитская, 16/5
Подробнее

Mendeleev. Bar & Music 

© Mendeleev. Bar&Music

Модный коктейльный бар от Oshi Izakaya с вечеринками. Одними диджей-сетами не ограничиваются, в планах на 2026 год — привозы иностранных звезд, запуск собственного шоу на радио и трансляции из бара. Расписание ивентов можно отслеживать на сайте: диджей-сеты сменяются фортепианной музыкой и лайвами, а вечеринки с танцами затягиваются до 5 утра

Восстанавливать силы предлагают японскими сэндвичами с тунцом, хенд-роллами с гребешком и лепешками роти с угрем.

Адрес
Петровка, 20/1, –1 этаж, вход через ресторан Oshi Izakaya. Emperor
Часы работы
вт-ср 18.00–0.00, чт 18.00–2.00, пт-сб 18.00–4.00
Mendeleev. Bar & Music
Петровка, 20/1, –1 этаж, вход через ресторан Oshi Izakaya. Emperor
Подробнее

«Стрелка»

© «Стрелка»

Гастробар с отличными коктейлями и одним из лучших летних дворов в столице. Месту 16 лет, а это что-то да значит. Вечеринки с диджей-сетами и привозными артистами раньше гремели в «Стрелке» каждые пару недель.

Сегодня аудитория повзрослела, а мероприятия на «Стрелке» стали редкими. Развлечения — в диапазоне от камерных диджей-сетов повзрослевших завсегдатаев «Стрелки» до сдержанного техно от заслуженных ветеранов индустрии вроде Софии Родиной.

Адрес
Берсеневская наб., 14, стр. 5, арт-кластер «Красный Октябрь»
Часы работы
пн-чт 10.00–23.00, пт 10.00–3.00, сб 12.00–3.00, вс 12.00–22.00
Стрелка
Берсеневская наб., 14, стр. 5, арт-кластер «Красный Октябрь»
Подробнее
