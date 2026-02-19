Танцуй сама (но с друзьями и бокалом вина): 12 мест с диджей-сетами и живой музыкой

Бывшие тусовщики и авторы вечеринок Deep Fried Friends в пандемию обзавелись собственным взрослым проектом — рестораном и коктейльным баром с выдающимся двором. Тусовки проводят все реже, но совсем от них не отказались: за диджейкой в хороший вечер по-прежнему можно встретить Колю Редькина, Ксюшу Дукалис, а то и самих владельцев DFF . Одним форматом здесь не ограничиваются, но рассчитывают на более миллениальскую аудиторию.