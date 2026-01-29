От французских терринов до бруклинской пиццы: 8 новых московских ресторанов

«Компаньон»
Свежий проект владельцев соседней «Автомойки», «Нового пространства», Veladora и «Воды». У «Компаньона» собственное белоснежное здание с окнами в пол, где когда-то работала кузня. Два зала: большой, с коммунальным столом на тридцать два человека, и крошечный, с зоной ожидания (нальют коктейль или аперитив) и открытой кухней.
Главная фишка — общий стол: в «Компаньоне» нельзя уединиться, только разделить ужин с такими же гастроэнтузиастами. Опыт для Москвы непривычный, но потенциально удачный (что-то подобное вполне получалось у «Закатных бранчей» или ужинов Stay Hungry).
На компактном листке меню — аллюзии на простую и уютную еду французского региона: террин с фуа-гра, питивье с говядиной и капустой, тартар, кровянка с картофельным пюре, утиная ножка конфи или чизбургер с фуа-гра и луковым конфи. Плюс несколько страниц винной карты, такой же легкочитаемой, как в «Новом пространстве»: с пометками о звучании тех или иных вин, подсказками и большим выбором позиций по бокалам.
Rusty Rat & Pizza
Место в бруклинском стиле у основателей Underdog и La Virgen назревало давно: сперва в Тбилиси появилось бистро Ratto, где пиццу и пасту готовили как в какой-нибудь Little Italy на Манхэттене или бушвикской пиццерии Roberta’s. А под конец 2025 года место с пиццей и пастой от андердогов открылось и в Москве. Rusty Rat & Pizza — заметно повзрослевший проект: сдержанный интерьер, эстетская мини-лавка с продуктами для готовки дома, огромное меню с опциями вроде стейков или супов. Легкое хулиганство присутствует: гангстерская вазочка со спичками и сигаретами на стойке у входа, крысиная айдентика и игривые закуски вроде чипсов с оливками.
В меню все внимание направлено на пиццу: готовят классику вроде «Маргариты» или пепперони и авторские версии. Последние — самые любопытные, берите острую со спьянатой и соусом лао-ган-ма или очевидную аллюзию на столовскую пиццу Pineapple Express с ферментированными ананасами, зеленым луком и кубиками тамбовского окорока. Сами пиццы небольшие — легко осилить в одиночку. Позже в меню появится и большой раздел с пастой. А пока кроме пиццы можно взять краб-ролл, томатный суп с креветками или стейк с перечным соусом.
Papandopulo
Сувлачная с запредельным даже по московским меркам интерьером при ЖК Lucky Group. Создатель проекта — Константин Атмаджан, который успешно обкатал историю с кебабами в So Far Kebab, а в Papandopulo сосредоточился на неогреческой кухне.
Готовят образцово элитный греческий салат, мезе с питой, долму с ягненком, шашлычки сувлаки и несколько вариантов гиросов, в том числе на манер кебаба с нарезанным филе бычка. Отдельного упоминания стоят соленья и кебаб из ягненка.
Интерьер — что-то на стыке Уэса Андерсона и Дэвида Хокни: столики из лакированного дерева в стиле семидесятых, облицовка из жизнерадостной голубой плитки, морковно-оранжевый коммунальный стол в центре зала и окна в пол. Достойный образец дофаминового интерьера, на который не пожалели кучу денег, — на радость тиктокерам.
Поп-ап DNA Kitchen
Хлебопеки-экспериментаторы DNA открыли поп-ап-проект прямо напротив своего цеха на «Кристалле». DNA Kitchen обосновались в соседнем здании на полгода (закроются под конец лета): команда своими силами сделала ремонт, нашла мебель и даже изготовила посуду, а расписать стены пригласили художницу Варю Чельцову. Внутри несколько столов, в том числе большой коммунальный, витрина с выпечкой и минимум свободного места.
По утрам готовят завтраки, после включается обеденное меню с симпатичным комфорт-фудом: дорада с пюре из цветной капусты, курица су-вид с картошкой, домашняя паста с рваной говядиной и другая душеспасительная еда. Тут стоит взять бокал вина или фильтр. На витрине — немного выпечки, но если любимой булки не окажется в наличии, можно дойти до цеха DNA и заказать ее там.
Öz Kebab
Запустившиеся как веселый поп-ап в 2023 году, к 2026-му «Озики» стали заметно солиднее, сменили с полдюжины локаций и обосновались в доме на Покровке, хочется верить, что надолго. Внутри минималистичный интерьер, открытая кухня с почти театральным освещением и достаточно столиков, чтобы поклонники кебабов не толкались локтями.
Меню прежнее: безупречные кебабы на тарелке, в хлебе или лаваше, из курицы, говядины, с котлетами кюфте или фалафелем. Плюс море зелени и овощей, самодельные соусы и нужный баланс специй.
Остались и закуски: огромный овощной салат и намазки, к которым выдают пухлую лепешку, а заодно поразительно сытный суп с перцем и кюфте. Расширился раздел с десертами: ловите спешелы или берите фисташковый тирамису. На месте и забористые коктейли, настойки и прочий алкоугар, если хочется уйти в отрыв (но лучше взять разлапистый чайник чая в цветочек).
Smash Point
В 2025-м смэш-бургеры стали главным блюдом года: в подтверждение тому в городе открылось сразу несколько посвященных им мест. Главное отличие от обычных крафтовых бургеров — для смэшей котлету расплющивают и размазывают по жарочной поверхности, отчего мясо получается с хрустящей корочкой и интенсивным ароматом.
В Smash Point неизбежно стоит очередь, на крошечной открытой кухне обжаривают бесконечные котлеты, за столиками жмутся блогеры и фуди. Атмосфера не располагает к тому, чтобы задержаться. Но зайти хоть раз стоит, чтобы составить свое представление о хайп-фастфуде.
В здешнем классическом смэше картофельная булочка, три сочные котлеты, чеддер, лук, маринованный огурец и фирменный соус. В дополнение предлагают картошку фри, лимонады, пухлые печенья с шоколадной крошкой и мороженое.
Cafeteria de madre
Прайм-эра Masa madre продолжается. Весь 2024 год москвичи сходили с ума по развратным сэндвичам с мортаделлой и манки-бреду с Солянки, а в 2025-м проект открыл кафе-пекарню в павильоне на ВДНХ. Там все тот же ажиотаж и очередь, а еще мудреная схема заказов: по куар-коду (но вино — только на кассе), с оплатой в приложении (но заказы разносят официанты). В остальном — благодать: мыло с ароматом хлеба в уборной, минималистичный интерьер и пекарский цех, из которого выплывают тартины и витые круассаны.
В меню — все то же, что и на Солянке: френч-тосты с мороженым и джемом, сэндвичи с мортаделлой и тунцом конфи, голубцы с лососем и креветками, говяжий бульон в кружке и тартар из перцев.
Mür
Парадный светлый ресторан в кластере «Рассвет». Когда-то здесь работала фабрика «Мюр и Мерилиз» — первую часть названия оставил за собой новый проект. За кухню «Мюра» отвечает Артем Чудненко, полюбившийся многим по ресторану Soma и бильярдной Billie.
Здесь все та же деликатная изобретательность, но уже на тему рыбного и морского изобилия. В холодных закусках — гребешок с панна-коттой из укропа или ростбиф под соусом из мидий; в горячих блюдах — фирменные чудненковские пышки с черной икрой и пирог с форелью и масляной рыбой, орзо с угрем и муссом из фуа-гра или спагетти аль бурро с лобстером на гриле. Есть и обязательные для рыбных ресторанов сашими, морские ежи и устрицы, но в Mür лучше идти за экспериментальным биском с раками или вполне традиционными феттучини с крабом.