Игриво и без последствий: лучшие безалкогольные игристые на Новый год

Наверняка вы пробовали бутылку с мишкой на велосипеде в алкогольной версии — это всегда добротное вино в бюджетном сегменте. Нулевую версию из Германии можно описать так же: просто и понятно. Бензольность искать не стоит, а вот минеральность — вполне. Правда, после нескольких бокалов тоже чувствуется, как повышается кислотность. Важный момент, который поможет этого избежать: его надо очень хорошо охладить. Однажды мне советовали в баре смешать его с каким-нибудь охлажденным, крепко заваренным зеленым чаем без лишней ароматики: листья дадут сухость за счет чайных танинов, которой не хватает. Ну если вдруг захочется экспериментов.