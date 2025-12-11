Чтобы вкусно поесть, в центр ехать не обязательно: 10 ресторанов и бистро за пределами ТТК

Substance
Бильярдная явно делалась с оглядкой на другие модные места с бильярдом — например, «Круглый шар» и Billie. В Substance жизнерадостный ретроинтерьер, собственная линейка вполне симпатичного мерча и, конечно, гранд-стол для бильярда с алым сукном. И все это — изрядно за пределами центра, на сонной и не самой проходной Красноказарменной улице рядом с «Авиамоторной».
Еда в Substance занимает не последнее место: меню разрабатывал Роман Гребенчук (ранее — Maya, Kalabasa, «Культура»). В результате получился микс из комфорт-фуда и американской классики: «Цезарь», томатный крем-суп, качо-э-пеппе с говяжьими колбасками, митболы с пюре, бургеры с мраморной говядиной, сэндвич с говяжьей щекой и паста с фрикадельками. Вместо пива коктейли — твисты на классику. По утрам готовят завтраки-конструкторы с яйцами, французский омлет с лангустинами, блинчики с заварным кремом и гречку с пармезаном.
«Китайские новости»
Цивильный китайский ресторан в окрестностях Конькова. Не самодельная «китайка» на коленке, которую открывают живущие на юге Москвы китайцы (такое мы тоже любим и уважаем), а мидл-класс-заведение ресторатора Станислава Лисиченко.
Место работает уже 10 лет: в «Новостях» москвичей научили есть паровые пельмешки сяо-лун-бао и лечебный суп с курицей и секретными кореньями. Со временем в меню пробрались суши с роллами, но брать здесь по-прежнему стоит паровые пельмени, кисло-острый суп, свиные уши и жареный рис с курицей. И гигантский термос чая, конечно же, — после прогулки в Битцевском парке заходит идеально.
Pharmacie
Винный бар с антикварным интерьером в духе французской лавки старьевщика. В меню собрана спокойная средиземноморская классика: луковый суп, ризотто с гребешками, баклажан пармиджано, перцы тоннато и бургер с мраморной котлетой. В барной карте — винная и коктейльная классика вроде негрони, «Маргариты» и аперолей.
Похожее по вайбу место от тех же владельцев, но чуть ближе к центру — винный бар «Вино и другие лекарства» рядом с «Фрунзенской»: все тот же винтажный, слегка бутафорский интерьер, вино и французская кухня.
«Бобби-кю»
Модная шаурмичная в одном шаге от ТТК. Симпатичный интерьер без лишнего шума, много столиков и никаких очередей. Почти все готовят на открытом огне: настоящий шашлык, картофельные дольки с подпалинами от пламени, сочный кебаб, который подают в лаваше и с овощами. Есть курица, индейка, говядина, свинина.
Цены шуточные: 350 рублей за порцию кебаба с говядиной, в меру мягкой, но нежирной. Напоминает Meatpoint в лучшие годы. Понравится тем, кто скучает по простой еде и ценам из 2016 года.
Is Ku
Раменичная с не самым очевидным расположением — при жилом комплексе на Дмитровской — которое не должно вводить в заблуждение: сюда действительно стоит ехать через весь город (жителям соседних домов крупно повезло).
Готовят образцовый рамен — с плотным, богатым бульоном и упругой лапшой. Всего в меню семь видов этого блюда: классические сею с курицей или нажористый со свининой, сио с морепродуктами, а также причудливые гибриды вроде лаксы-рамена с густым карри-бульоном или том-ям-рамена.
«Самми»
Один из старейших в Москве корейских барбекю. Интерьер без претензий, но в каждый стол вмонтирована жаровня, которая при желании превращается в чан с кипящим бульоном. По меню заказываете все необходимые ингредиенты — самое разное мясо, рыбу, немного овощей — и медитативно обжариваете их под разговоры и закуски вроде кимчи и битых огурцов. В общем, все располагает к долгому застолью, так что зовите друзей или родственников — компанией можно заказать побольше разного и не лопнуть в конце ужина.
Похожие места с интерактивом: хого (он же китайский самовар) «Тун фу»; малатанная «Жан лян», в которой можно собрать суп самостоятельно.
Sivarus
Индийский ресторан в высотке-стекляшке на «Новаторской». Чтобы попасть в заведение, нужно пройти в холл бизнес-центра, подняться на второй этаж на лифте и поплутать по узким коридорам. Внутри небольшой зал с барочной мебелью, полки с индийскими продуктами и тяжелое меню на десятки страниц. Еда — по-честному пряная, ароматная и, где нужно, отчаянно острая.
Советовать что-либо продвинутым едокам нет смысла — с любимыми блюдами разберетесь сами. Для неофитов маст-трай: тонкие лепешки наан, рис бирьяни с курицей и овощами, палак-панир, чикен-тикка-масала, куриные лолипопы, гулаб-джамун на десерт. Главное — не совершать ошибку и не брать все это сразу: порции более чем щедрые.
Похожие места: индийский «Деви» в кампусе РУДН (который заслуживает отдельного гастроисследования).
Sabz
Трушная кебабная — даром что с модным интерьером и в элитном районе Сколково. Готовят кебабы из курицы или говядины и баранины с маринованным луком, кинзой и образцовым лавашем; куриные бедра и баранье седло на мангале; мезе вроде мухмары, мутабаля и лабне с лепешками; простой овощной салат или запеченную картошку. Идеальная еда для тех, кто прошел свои 10 000 шагов по Мещерскому парку.
Marta’s Deli
Симпатичное бистро с ретроинтерьером в духе 70-х и открыточными семьями за столиками по выходным. В меню — приятный симбиоз европейских и израильских гастрономических традиций. Готовят хумус, шакшуку, сэндвичи с ростбифом, пухлые пончики, бейглы и шоколадные бабки. Еда понятная и по-хорошему уютная, а само место — со спокойным загородным вайбом и без ощущения спешки, чего не хватает многим заведениям в центре.
Похожие места поблизости: The Rink, «Библиотека» в Переделкино.
Сafeteria de madre
Филиал ультрапопулярной пекарни в датском стиле открылся не в центре, а в нарядном павильоне на ВДНХ. Основные принципы работы те же, что и на «Китай-городе»: светлый интерьер в сканди-стиле (есть даже мыло с ароматом хлеба в уборной), пекарная со свежим хлебом и аддитивными липкими булочками манки-бред, кое-что из закусок плюс горячие блюда. Есть винная карта, отличный, но дорогой кофе и почти постоянная очередь на входе из желающих прикоснуться к углеводному удовольствию.