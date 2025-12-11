Чтобы вкусно поесть, в центр ехать не обязательно: 10 ресторанов и бистро за пределами ТТК

Один из старейших в Москве корейских барбекю. Интерьер без претензий, но в каждый стол вмонтирована жаровня, которая при желании превращается в чан с кипящим бульоном. По меню заказываете все необходимые ингредиенты — самое разное мясо, рыбу, немного овощей — и медитативно обжариваете их под разговоры и закуски вроде кимчи и битых огурцов. В общем, все располагает к долгому застолью, так что зовите друзей или родственников — компанией можно заказать побольше разного и не лопнуть в конце ужина.