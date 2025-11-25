Разбор

Как видео про «успешный успех» победили рестораны. Почему на Патриках все закрывается

Патрики — район, который десять лет был символом гастрономического перфекционизма и «успешного успеха», внезапно выдохнул. На месте Amy появился Intimissimi, Lou Lou уступил помещение «Такахули», а рестораны-долгожители начали уходить на покой. Объясняем, хорошо это или плохо и почему так случилось.

Эпоха ушла?

Еще совсем недавно Патрики были гастрономическим театром Москвы, куда публика приезжала показать себя, места бронировали заранее, а «бокал у бордюра» летом превращался в ритуал. Но в 2025 году район переживает смену декораций: закрывается все больше проектов, а на их месте появляются форматы проще и понятнее массовому гостю.

По данным Commonwealth Partnership (CMWP), скорость закрытия заведений в районе в 2025 году выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с 2023-м. Схожий темп ротации наблюдался лишь в пандемию. Среди громких уходов года — Uilliam’s, который был символом и предвестником расцвета Патриарших прудов и открылся в 2011 году. Он также стал и предвестником упадка. И еще целая пачка ресторанов и баров: Nude (работал с 2014 года), Amy, Lou Lou, Cape, Cutta Cutta, Charlie, Bocconcino (открылся в 2018 году), 0.75 please, «The Рыба», Foccaceria, Gutai (существовал с 2015 года). 

Общая эмоция у многих игроков рынка — легкое чувство усталости и того, что форма больше не соответствует содержанию. 

Михаил Левченко
Совладелец LB Group (J’Pan, Ra’men, Wǔ Shù, Kook, Senti Menti, Nene)

«Изменения всегда происходят с двух сторон: аудитория и ее сценарии потребления влияют на решения о закрытии или об открытии тех или иных магазинов и ресторанов, но и меняющийся состав арендаторов привлекает определенную аудиторию и формирует образ района».

Уиллиам Ламберти
Ресторатор

«Каждый раз, когда приезжаю на Патрики, они пустые. Нет туристов, а в основном молодые люди, которые фотографируются или снимают видео. Бизнеса, как раньше, не вижу вообще».

Пустота — это не только про количество людей, но и, что важнее, про исчезновение ядра аудитории, на которую были рассчитаны многие проекты. Один из симптомов: в пятницу столик можно поймать во многих ресторанах даже без брони. Три года назад это бы звучало как анекдот.

Андрей Михеенков
Сооснователь ресторанной группы Mandy’s Group (Mandy’s Apothecary, Caffe Mandy’s, Osteria by Mandy’s, Bistro Trompette)

«Патрики перестали быть модными уже давно — по моим субъективным ощущениям, лет пять назад. Все, что становится модным, со временем уходит в мейнстрим, а он, в свою очередь, часто превращается в пошлость. Честно говоря, если я вечером выхожу на Патрики, мне там уже некомфортно. Молодежь, ориентирующаяся на актуальные тренды, тоже все реже выбирает это место для ужина».

Главное изменение отмечает маркетинг-директор Alba Group Анастасия Рахманинова: сменился мотив. «Гость воспринимает рестораны не как место, где хочется отдохнуть и провести время, а как инфоповод для соцсетей. Им интереснее посещать те места, в которых есть коллаборации, ивенты и прочие активности».

Если когда-то Патрики были территорией «своих», то уже несколько лет эта локация стала местом паломничества залетной публики, которой важно не быть, а казаться и отметиться в нужном месте в нужное время. Определенный стереотипный и в какой-то степени анекдотический образ посетителей района сложился не только у москвичей, но и у жителей других городов России. К ним относятся иронично, считая олицетворением «успешного успеха», людьми, которые не работают, пьют «джус», живут ради фоток, при этом зарабатывают миллионы в минуту и не блещут интеллектом. Во многом этому поспособствовали шоу из соцсетей, в которых блогеры спрашивают прохожих, сколько они зарабатывают. Спойлер: очень много. 

Дело в экономике?

Кризис Патриков связан не только с эстетикой и публикой, но и с математикой, которая перестала радовать. Рестораторы сходятся в одном: аренда больше не соответствует реальности, а игра в престиж уже не окупает чек. «Все просто: высокая аренда, цена неадекватная и непропорциональная квадратным метрам. В таком случае невозможен здоровый бизнес», — объясняет Уиллиам Ламберти. Сооснователь Mandy’s Group Андрей Михеенков добавляет: «Арендные ставки здесь взлетели до небес — проще купить помещение в кредит, чем арендовать его на Патриках. Поэтому проекты без имени или поддержки ресторанной группы выживают с большим трудом».

При этом трафик, который раньше оправдывал эти ставки, измельчал и стал случайным. Средний чек просел, а гости перестали проводить много времени в заведениях: теперь это быстрая точка входа — все ради контента, а не для душевного вечера. Те, кто приходит сюда ради фото или видео, могут, конечно, задержаться в заведении. Но, скорее всего, такие гости чек не сделают: закажут один коктейль или чашку кофе и просидят с ней несколько часов, уткнувшись в телефон. 

Тренд на кэжуализацию

Самый красноречивый символ перемен — смена форматов. Французский ресторан Lou Lou уступил свое место более приятному по ценнику и понятному по еде грузинскому проекту «Такахули», а на место закрывшегося Amy заехал итальянский бренд нижнего белья Intimissimi.

Маркетинг-директор Alba Group Анастасия Рахманинова объясняет решение о рокировке Франции на Грузию честно и прагматично: «„Такахули“ всегда был любимым проектом нашей компании. Мы очень долго искали помещение под этот формат и решили дать ему второй шанс здесь, на Малой Бронной. А впишется он или нет, покажет время».

Есть подозрение, что более массовый формат почувствует себя здесь увереннее. Во-первых, он не так уязвим к скачкам аренд и колебаниям среднего чека. Во-вторых, совпадает с новой аудиторией.

Однако долгоживущие проекты закрываются не только потому, что стало дорого. Анастасия Рахманинова добавляет: «Они устали. Любому месту необходим refresh, особенно долгожителям. Причем нужен не только визуальный, но и стратегический и концептуальный». Многие рестораны, просидевшие на Патриках 7–10 лет, не обновляли идею, потому что могли держаться только на магии адреса. Но магия испарилась.

Район никогда не управлялся как единый концепт, и это тоже играет свою роль.

Михаил Левченко
Совладелец LB Group (J’Pan, Ra’men, Wǔ Shù, Kook, Senti Menti, Nene)

«Если бы Патрики были кластером с единой стратегией развития, можно было бы спросить у ее авторов, каким они видят этот район. В мире сейчас можно найти огромное количество примеров совместного управления территорией через различные формы: BID (Business Improvement District), NID, BIA, различные ассоциации и т.д. Это позволяет даже в центральных районах городов, где зачастую здания и помещения принадлежат большому количеству разных собственников, объединиться для совместного управления. Полномочия у таких организаций могут быть самые разные: от уборки и безопасности до оформления фасадов и вывесок. Но часто они позволяют совместно развивать бренд территории, обеспечивать приток посетителей и даже контролировать состав арендаторов, реализуя единую стратегию развития района». 

В качестве позитивных примеров Левченко называет районы SoHo Broadway в Нью-Йорке, Union Square в Сан-Франциско, а также Passeig de Gracia в Барселоне. Последний работает как ассоциация арендаторов и арендодателей помещений. 

На первый взгляд может показаться, что Патрики потеряли прежнюю ауру, но то, что мы наблюдаем, больше похоже на смену кожи. Циклы — часть жизни любого кластера. 

Константин Горбачев
Управляющий Shortlist Books & Spirits

«Сейчас мы видим перенасыщение и экономические причины, рост арендных ставок, увеличение затрат на содержание бизнеса и снижение покупательского трафика. В целом район Патриков никуда не денется и продолжит развиваться, и его привлекательность может даже возрасти за счет инвестиций и обновлений».

Владислав Мусиенко
Friends Orchestra (Nobody Knows, Bigsby, Friends Above, Ruby, Taqueria, The Chops, Sparks, Yofi, Teahupoo, Hammersmith and Bros — в Новосибирске, Urban Winery — в Москве)

«Мне кажется, люди не бегут с Патриков — там, скорее, происходит трансформация. Изменилась аудитория: раньше это были гастроэнтузиасты, на которых равнялись, а теперь — скорее залетные персонажи, которым распиарили этот район как место силы».

Кто на новенького?

Пока Патрики взяли паузу на самоопределение, центр силы размывается и распределяется по городу. Сооснователь Mandy’s Group Андрей Михеенков называет фаворитов без колебаний: «Мы выбрали для себя топовые локации: Покровка, Чистые пруды и, конечно же, Трубная. На мой взгляд, Трубная сегодня — top of the tops среди всех локаций».

Сегодня громкие открытия все чаще происходят сразу в нескольких районах: на Чистых прудах, Трубной, Кузнецком Мосту, в Хамовниках, на Большой Никитской и даже на «Белорусской». Например, появившиеся в этом году Kaifuso, Trompette, Smash Point, Centrale Bistro, Osteria Osso, San Si. При этом, как справедливо замечает основательница Brodo Виктория Суркова, скидывать с Олимпа старых богов рано: «Пиар этого района продолжает работать. Патрики останутся на Патриках. Тем более что есть большой запрос в этом формате». «Бренд» продолжает жить, и это главное достижение. 

Анастасия Рахманинова
Маркетинг-директор Alba Group («Хорошая девочка», El pimpi, «Юг 22», «Пафос», Eshak, «Такахули» и другие)

«Будем честны, у любой локации, как и у трендов, популярность циклична. Сегодня про нее все говорят, завтра — находят другую. Патриаршие всегда были сложной локацией с точки зрения ресторанного бизнеса, поскольку аудитория очень разношерстная, и за последние пять лет это убеждение не поменялось — просто одних стало больше, чем других. Более премиальный сегмент переехал на Большую Никитскую».

Возможно, прежняя магия места вернется, когда пройдет ажиотаж вокруг бесперебойного создания контента и фотосессий для соцсетей и в рестораны осторожно вернется публика, которая хочет спокойно провести вечер в приятной компании. 

Хорошие новости: районы, как и люди, иногда нуждаются в паузе и перегрузке. Плохие: кому-то придется переписывать легенды и заново придумывать поводы, зачем ехать на Бронные и Спиридоновку.

