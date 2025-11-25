Как видео про «успешный успех» победили рестораны. Почему на Патриках все закрывается

Если когда-то Патрики были территорией «своих», то уже несколько лет эта локация стала местом паломничества залетной публики, которой важно не быть, а казаться и отметиться в нужном месте в нужное время. Определенный стереотипный и в какой-то степени анекдотический образ посетителей района сложился не только у москвичей, но и у жителей других городов России. К ним относятся иронично, считая олицетворением «успешного успеха», людьми, которые не работают, пьют «джус», живут ради фоток, при этом зарабатывают миллионы в минуту и не блещут интеллектом. Во многом этому поспособствовали шоу из соцсетей, в которых блогеры спрашивают прохожих, сколько они зарабатывают. Спойлер: очень много.